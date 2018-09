MÄRKTE EUROPA/Ruhiger Wochenstart - Mailand der Gewinner

Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Indizes treten zum Start in die neue Woche mehrheitlich auf der Stelle. Marktbewegende Impulse gab es über das Wochenende keine. Das Thema Handelsstreit und Protektionismus könnte allerdings schnell wieder zurückkehren. Im Streit mit China plant US-Präsident Trump unverändert weitere Strafzölle auf Importe im Volumen von 267 Milliarden Dollar. Die neuen Zölle sollen zusätzlich zu denen im Umfang von 200 Milliarden Dollar erhoben werden. Und auch Japan scheint nun ins Visier von Trump zu geraten.

In der Folge halten sich die Anleger mit Käufen zurück. Allein für den Aktienmarkt in Italien sind sie etwas zuversichtlicher gestimmt, getragen von der Hoffnung, dass die italienischen Regierung haushaltspolitische Vernunft walten lässt, wonach es im Zuge der schwierigen Regierungsbildung nicht unbedingt aussah. Am Mittag notiert der DAX 0,2 niedriger bei 11.940 Punkten. Der Euro-Stoxx-50 steigt um 0,1 Prozent auf 3.297 Zähler.

Hoffnung auf solide Haushaltspolitik beflügelt Mailänder Börse

Der Mailänder Leitindex FTSE-MIB steigt um 1,9 Prozent auf 20.833 Punkte. Aus Brüssel verlautete am Freitag, Rom habe zugesichert, dass die dortige Regierung an einer Senkung der hohen Staatsverschuldung arbeite. Der italienische Finanzminister Giovanni Tria hatte im Gespräch mit dem EU-Vizekommissionschef Valdis Dombrovskis gesagt, Italien wolle das strukturelle Defizit reduzieren.

Der italienische Bankensektor, der stark in italienischen Staatspapieren engagiert ist, profitiert von der Entwicklung: Unicredit und Intesa gewinnen je etwa 5 Prozent. Mediobanca verteuern sich um 7 Prozent und Monte Paschi um 6,8 Prozent. Rückenwind erhalten der breite Markt und speziell der Bankensektor auch von einem positiven Analystenkommentar: Morgan Stanley (MS) attestiert italienischen Aktien vor dem Hintergrund zunehmender positiver Signale ein Neubewertungspotenzial von 12 Prozent.

Übernahmespekulation treibt RBC

RPC haussieren an der Londoner Börse um 21,4 Prozent. Der Hersteller von Plastikverpackungen hat bestätigt, erste Gespräche mit Apollo Global Management und Bain Capital wegen einer möglichen Übernahme geführt zu haben. Wie Peel Hunt anmerkt, haben beide Interessenten bis zum 8. Oktober Zeit, verbindliche Gebote vorzulegen. Sollten keine Gebote abgegeben werden, könnten die Bären in der Aktie wieder das Ruder übernehmen, heißt es. Die Aktie hat seit Jahresbeginn 20 Prozent an Wert verloren. Einer der Belastungsfaktoren ist die Sorge der Anleger, dass Plastikabfall in Zukunft stärker reguliert wird.

Für AB Foods geht es nach Bekanntgabe des Zwischenberichts um 1 Prozent nach unten. Die flächenbereinigten Umsätze der Tochter Primark sind um 2 Prozent gefallen. Markets.com verweist derweil auf den schwachen Ausblick der Zuckersparte. Laut AB Foods werden die Erlöse sowie der operative Gewinn der Sparte gegenüber dem Vorjahr fallen. Hintergrund sind fallende Preise. Die Aussagen sind indes nicht neu.

Bei Richemont in der Schweiz gefällt die Umsatzentwicklung, die über den Analystenerwartungen liegt. Mit der Aktie geht es knapp 1,3 Prozent nach oben. Gut kommen auch die Verkehrszahlen von Air France an; sie treiben die Aktien um 1,2 Prozent. Das Passagieraufkommen legte im August um 3,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr zu und beschleunigte seinen Anstieg damit nochmals.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 3.296,57 0,10 3,21 -5,92

Stoxx-50 2.976,75 0,19 5,65 -6,33

DAX 11.940,32 -0,16 -19,31 -7,57

MDAX 26.193,62 0,05 12,91 -0,03

TecDAX 2.890,90 -0,73 -21,17 14,31

SDAX 12.074,90 -0,21 -25,44 1,58

FTSE 7.282,07 0,06 4,37 -5,69

CAC 5.254,59 0,05 2,38 -1,09

Bund-Future 159,66 -0,29 2,22

US-Anleihen

Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD

2 Jahre 2,70 0,8 2,69 150,0

5 Jahre 2,82 1,0 2,81 90,0

7 Jahre 2,90 0,5 2,89 64,8

10 Jahre 2,94 0,3 2,94 49,9

30 Jahre 3,11 0,4 3,10 4,1

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8.35 Uhr Fr, 17:54 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1569 +0,15% 1,1551 1,1573 -3,7%

EUR/JPY 128,41 +0,12% 128,16 128,71 -5,1%

EUR/CHF 1,1216 +0,18% 1,1202 1,1210 -4,2%

EUR/GBP 0,8941 +0,01% 0,8940 0,8949 +0,6%

USD/JPY 111,00 -0,03% 110,95 111,19 -1,5%

GBP/USD 1,2939 +0,14% 1,2920 1,2935 -4,2%

Bitcoin

BTC/USD 6.350,14 -1,2% 6.319,70 6.470,39 -53,5%

ANLEIHERENDITEN aktuell Vortag YTD absolut

Deutschland 2 Jahre -0,55 -0,56 0,06

Deutschland 10 Jahre 0,41 0,39 -0,03

USA 2 Jahre 2,70 2,69 0,81

USA 10 Jahre 2,94 2,94 0,53

Japan 2 Jahre -0,12 -0,12 0,02

Japan 10 Jahre 0,11 0,10 0,06

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 68,38 67,75 +0,9% 0,63 +16,5%

Brent/ICE 77,64 77,42 +1,1% 0,81 +20,7%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.195,72 1.196,61 -0,1% -0,89 -8,2%

Silber (Spot) 14,24 14,18 +0,4% +0,06 -15,9%

Platin (Spot) 783,40 782,50 +0,1% +0,90 -15,7%

Kupfer-Future 2,60 2,61 -0,5% -0,01 -22,4%

===

