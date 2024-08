MÄRKTE EUROPA/Ruhiger Wochenstart - Varta-Aktie bricht ein

FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Aktienmärkte sind kaum verändert in die neue Woche gestartet. Der DAX verliert im frühen Handel 0,1 Prozent auf 18.304 Punkte. Die Aktie von Varta knickt aktuell um 52 Prozent auf 1,83 Euro ein, im Tief notierte sie bereits bei 0,76 Euro. Auch wenn das Unternehmen weitergeführt wird, sind die meisten Altaktionäre bei der "neuen Varta" nicht mehr Anteilseigner - also an einem möglichen zukünftigen Erfolg des Batterieherstellers nicht beteiligt. Der Euro-Stoxx-50 notiert mit 4.841 Punkten kaum verändert. Der Euro handelt mit 1,1041 Dollar in Tuchfühlung mit dem Jahreshoch. Der Goldpreis klettert erneut auf ein Rekordhoch.

Die Sommerpause wird nun auch auf dem Terminkalender sichtbar. Die Berichtssaison zum zweiten Quartal in Europa ist mehr oder weniger gelaufen, nur noch 25 Unternehmen aus dem Stoxx-600 legen diese Woche ihre Zahlen vor. An Daten kommen die EU-Verbraucherpreise am Dienstag und die neuesten globalen Einkaufsmanager-Indizes (PMI) am Donnerstag. Ab Donnerstag treffen sich außerdem wieder die Notenbanker in Jackson Hole. Vor allem US-Notenbankpräsident Jerome Powell dürfte am Freitag dort die verbalen Hinweise auf eine Zinssenkung im September verdeutlichen. Die Meinungen über den Umfang gehen bei Strategen und Volkswirten aber auseinander.

Varta-Aktionäre vor dem Aus

Die Varta AG hat sich mit ihren Finanzgläubigern und strategischen Investoren auf die wesentlichen wirtschaftlichen Eckpunkte eines Sanierungskonzepts geeinigt. Im Mittelpunkt steht zunächst ein Schuldenschnitt, durch den die bisherigen Finanzverbindlichkeiten von bislang 485 Millionen Euro um 285 Millionen Euro auf künftig 200 Millionen Euro verringert würde. Als weitere Säule sehe das Sanierungskonzept eine vollständige Herabsetzung des Grundkapitals der Varta AG auf null vor. Die Altaktionäre sind damit, wie es sich bereits abgezeichnet hatte, nicht mehr an Bord der neuen Gesellschaft. Unmittelbar im Anschluss an den Kapitalschnitt würden der Varta AG über eine Kapitalerhöhung 60 Millionen Euro an neuem Eigenkapital zur Verfügung gestellt.

Nachdem Altaktionäre erneut bei der Rettung eines Unternehmens, wie bereits bei Leoni, aussen vor sind, wird an die Politik appelliert, hier aktiv zu werden. An der Börse schüttelt man derweil den Kopf darüber, dass der ehemalige Großaktionär Michael Tojner, der ja als Aufsichtsratschef den Niedergang des Batterie-Unternehmens begleitete, mit seinem Investitionsvehikel "MT InvestCo" weiterhin investiert bleibt.

Rheinmetall verlieren 4,5 Prozent, Hensoldt 6,6 Prozent und Renk Group 4,3 Prozent. Grund ist nach Händlerangaben die geplante Kappung der Ukraine-Hilfe. Die Bundesregierung will für die Ukraine offenbar vorerst keine weiteren Hilfszahlungen bewilligen. Nach Informationen der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung (FAS) steht für die Militärhilfe nach der aktuellen Haushaltsplanung ab sofort kein neues Geld mehr zur Verfügung. "Das Problem ist vor allem, dass damit alle Wachtumsfantasien von Analysten nach oben gekappt werden", sagt ein Händler. Diese hätten aber die Aktienbewertung von Rheinmetall getragen. In Europa fallen BAE Systems um 2,6 Prozent und Leonardo um 1,8 Prozent.

Nachdem der Goldpreis bereits am Freitag eine kleine Rally hingelegt hat, startet das Edelmetall mit einem weiteren Allzeithoch bei 2.510,21 Dollar in die neue Woche. Für den längerfristigen Aufwärtstrend sind zum Teil die Notenbanken verantwortlich, die ihre Positionen immer wieder aufgestockt haben. Aber auch die Privatanleger in China scheinen Gold für sich als Asset entdeckt zu haben, nachdem Immobilien zur Alterssicherung dort massiv an Beliebtheit verloren haben. Aufgrund der jüngsten Euro-Stärke handelt Gold in Euro gerechnet aktuell nicht auf Rekordhoch.

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 4.841,32 +0,0% 0,80 +7,1%

Stoxx-50 4.448,66 -0,1% -4,63 +8,7%

DAX 18.304,38 -0,1% -18,02 +9,3%

MDAX 24.875,17 +0,3% 62,99 -8,3%

TecDAX 3.340,08 -0,1% -4,02 +0,1%

SDAX 13.885,97 +0,1% 16,43 -0,5%

FTSE 8.297,71 -0,2% -13,70 +7,5%

CAC 7.452,32 +0,0% 2,62 -1,2%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 2,23 -0,02 -0,34

US-Zehnjahresrendite 3,87 -0,01 -0,01

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:38 Fr, 17:25 % YTD

EUR/USD 1,1041 +0,1% 1,1042 1,0991 -0,0%

EUR/JPY 161,46 -0,8% 160,53 162,85 +3,8%

EUR/CHF 0,9543 -0,1% 0,9530 0,9549 +2,9%

EUR/GBP 0,8520 +0,0% 0,8521 0,8523 -1,8%

USD/JPY 146,19 -1,0% 145,35 148,16 +3,8%

GBP/USD 1,2960 +0,1% 1,2960 1,2896 +1,9%

USD/CNH (Offshore) 7,1408 -0,3% 7,1351 7,1715 +0,2%

Bitcoin

BTC/USD 58.648,20 -1,3% 58.567,05 58.033,85 +34,7%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 76,11 76,65 -0,7% -0,54 +6,7%

Brent/ICE 79,28 79,68 -0,5% -0,40 +5,2%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 39,24 39,43 -0,5% -0,19 +21,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.501,71 2.507,63 -0,2% -5,93 +21,3%

Silber (Spot) 29,04 29,04 +0,0% +0,01 +22,2%

Platin (Spot) 953,05 958,40 -0,6% -5,35 -3,9%

Kupfer-Future 4,16 4,14 +0,5% +0,02 +5,6%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

