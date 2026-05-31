MÄRKTE EUROPA/Ruhiges Geschäft - Technologiewerte gesucht

DOW JONES--Die europäischen Aktienmärkte zeigen sich am Montagmittag wenig bewegt. Zum Iran sagte US-Präsident Donald Trump in einem Fox-News-Interview am Samstag, man sei "nahe an einem sehr guten Deal", deutete jedoch als Alternative eine mögliche Rückkehr zu Kampfhandlungen an. Der iranische Parlamentspräsident Mohammad Ghalibaf sagte derweil am Sonntag, es werde keinen Deal geben, solange die Rechte des Iran nicht gesichert seien. Sorgen macht sich der Markt inzwischen mehr über die Ausdehnung der Angriffe Israels auf den Libanon, die die USA/Iran-Verhandlungen gefährden könnten, denn Teheran hat ein Ende der Kämpfe zwischen Israel und Libanon zu einer Bedingung für einen Deal gemacht.

Wer­bung Wer­bung

Der Euro-Stoxx-50 notiert bei 6.052 Punkten praktisch unverändert. Der DAX gewinnt hingegen 0,4 Prozent auf 25.196 Punkte, gestützt durch Aufschläge von 6,3 Prozent bei SAP sowie 2,3 Prozent bei Infineon. Zu SAP heißt es im Handel, die Aktie scheine einen Boden gebildet zu haben. Der Technologie-Sektor insgesamt wird derweil weiter von der KI-Euphorie getrieben. Im Mai waren die südkoreanischen Exporte so stark gestiegen wie zuletzt vor über 40 Jahren. Die durch Künstliche Intelligenz (KI) angetriebene Nachfrage nach Chips ließ den Wert der Lieferungen auf ein Rekordhoch steigen.

"Die Bereitschaft ins Risiko zu gehen, dürfte diese Woche wieder sehr gering sein", sagt ein Händler. Denn mit dem Feiertag am Donnerstag und Brückentag danach sei die Woche für viele Marktteilnehmer bereits am Mittwoch vorbei.

Nach neuen militärischen Schlagabtauschen zwischen dem Iran und den USA am Wochenende steigt der Preis der Ölsorte Brent um mehr als 3 Prozent, bleibt mit 94,02 Dollar aber weiter klar unter der Marke von 100 Dollar. Der Preis für Brent ist im Mai in Erwartung einer Waffenruhe im Nahen Osten um rund 20 Prozent gefallen, was nach Aussage der Deutschen Bank zu einem "dramatischen" Abbau der Stagflationsängste geführt hat.

Wer­bung Wer­bung

"Marktteilnehmer wollen darauf setzen, dass eine Lösung für die Situation in der Straße von Hormus gefunden wird, aber ein entsprechender Deal bleibt nach sieben Wochen Verhandlungen weiterhin aus", sagt Amarpreet Singh von Barclays Commodities Research. "Die Straße von Hormus bleibt geschlossen und unterbricht mehr als 15 Millionen Barrel pro Tag der weltweiten Ölversorgung", so die Analysten von ANZ Research.

Etwas überrascht über das Minus der globalen Rüstungswerte zeigen sich Händler. "Das zeigt, dass der Markt eine Iran-USA-Einigung spielt, auch wenn es absolut keine belastbaren Hinweise dafür gibt", sagt ein Händler. Für Thales, BAE Systems sowie SAAB und Dassault Aviation geht es um bis zu 2,6 Prozent abwärts. Rheinmetall fallen um 3,5 Prozent und Hensoldt um 3,9 Prozent

Um 8,7 Prozent springen die Titel der Billigfluglinie Easyjet nach oben. Die Investmentgesellschaft Castlelake hatte am Freitag bestätigt, in frühen Gesprächen über ein Angebot für die Airline zu sein. Die Analysten von RBC heben hervor, der Investor habe nach britischem Recht nun bis zum 26.Juni Zeit, ein Angebot zu machen.

Wer­bung Wer­bung

In Paris steigen Schneider Electric um 3,2 Prozent dank des Investitionsschubs der japanischen Softbank in Frankreichs KI-Unternehmen. Anders als Deutschland ist es Staatschef Macron gelungen, den japanischen Technologiekonzern als Investor zu gewinnen. Softbank will dort nun 45 Milliarden Euro in den Ausbau von KI-Rechenzentren stecken. Im Gegensatz zu Deutschland kann Frankreich Investoren mit der vorhandenen Energie aus Atomkraftwerken locken.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 6.052,26 +0,0 1,72 6.050,54 4,5

Stoxx-50 5.179,59 -0,2 -11,03 5.190,62 5,3

DAX 25.195,59 +0,4 90,89 25.104,70 2,9

MDAX 33.186,95 -0,5 -165,88 27.039,42 8,4

TecDAX 4.209,56 +1,2 49,48 3.091,28 16,2

SDAX 19.145,55 -0,3 -47,42 13.062,07 11,5

FTSE 10.386,41 -0,2 -22,87 10.409,28 4,6

CAC 8.186,05 +0,0 2,71 8.183,34 0,4

SMI 13.428,66 -0,8 -114,00 13.542,66 1,2

ATX 6.146,62 -0,0 -2,25 6.148,87 15,4

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Fr, 18:42

EUR/USD 1,1645 -0,1 -0,0014 1,1659 1,1672

EUR/JPY 185,7 +0,0 0,0200 185,68 185,7900

EUR/CHF 0,9127 +0,3 0,0024 0,9103 0,9121

EUR/GBP 0,8648 -0,2 -0,0013 0,8661 0,8666

USD/JPY 159,45 +0,1 0,1900 159,26 159,1700

GBP/USD 1,3459 0,0 0,0000 1,3459 1,3468

USD/CNY 6,765 -0,0 -0,0012 6,7662 6,7662

USD/CNH 6,7636 0,0 0,0003 6,7630 6,7625

AUS/USD 0,7175 -0,1 -0,0008 0,7183 0,7191

Bitcoin/USD 72.618,75 -1,4 -1.034,34 73.653,09 73.982,23

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 90,48 +3,6 3,12 87,36

Brent/ICE 94,02 +3,2 2,90 91,12

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.509,13 -0,6 -26,69 4.535,82

Silber 75,80 +0,7 0,54 75,26

Platin 1.939,30 +1,2 22,26 1.917,04

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/ros

(END) Dow Jones Newswires

June 01, 2026 07:32 ET (11:32 GMT)