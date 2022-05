MÄRKTE EUROPA/Schwach - Einkaufsmanager-Indizes im Blick

FRANKFURT (Dow Jones)--Mit deutlichen Abgaben sind Europas Börsen am Dienstag in den Handel gestartet. Händler hoffen, dass es sich nur um eine Korrektur der Rally vom Montag handelt. Denn die Einkaufsmanager-Indizes aus Europa sind bislang etwas besser als befürchtet ausgefallen. Doch war der DAX am Vortag erneut an seinem Abwärtstrend gescheitert, was Anschlussverkäufe auslöst. Der DAX fällt um 1,3 Prozent auf 13.998 Punkte, der Euro-Stoxx-50 gibt um 1,6 Prozent auf 3.649 Punkte nach.

An der Nachrichtenlage, die vom Ukraine-Krieg, Wachstumssorgen, hoher Inflation und dem geldpolitischen Gegensteuern der Notenbanken geprägt ist, hat sich nichts geändert. Hierzu passt, dass UBS und JP Morgan ihre Wachtumsprognosen für die chinesische Wirtschaft für das laufende Jahr gesenkt haben. Die UBS sogar drastisch auf 3 nach 4,2 Prozent Plus. Beide führen die scharfen Corona-Lockdowns und die unkalkulierbaren Folgen für die Lieferketten als Grund an.

Einkaufsmanager (PMI) bisher ohne Enttäuschung

Im Fokus stehen am im Tagesverlauf die Konjunkturdaten mit den internationalen Einkaufsmanager-Indizes (PMI) sowohl für den Service- als auch den Industriebereich. Die bereits vorgelegten Daten aus Japan und Australien deuten auf einen weiteren Rückgang der Wirtschaftsaktivität im Mai hin. Australien hängt aber mit der Minen-Industrie stark an China.

In Frankreich wurden hingegen die Erwartungen erfüllt, in Deutschland sind sie sogar einen Tick besser ausgefallen. Vor allem der wichtigere Industrie-PMI stieg mit 54,7 sogar marginal über das Vormonatsniveau. Der Service-PMI lag etwas darunter, profitiert aber weiter von der Wiedereröffnung nach der Corona-Pandemie.

Am Nachmittag stehen dann die Einkaufsmanagerindizes aus den USA an. Auch hier wird ein ähnliches Bild erwartet. Nachbörslich hält zudem Fed-Chairman Jerome Powell eine Rede.

Kapitalerhöhung drückt Air France-KLM

Air France-KLM fallen um 7,7 Prozent. Hier drückt eine Kapitalerhöhung von rund 2,3 Milliarden Euro. Diese sei aber erwartet worden, heißt es von den Analysten von Bernstein. Die Anteile der Hauptaktionäre wie des französischen und niederländischen Staates würden danach gleich bleiben. Auch andere Partner wie Delta und China Eastern würden sie mittragen. Auf die Gewinnschätzungen dürfte sie keinen Einfluss haben.

Auf Unternehmensseite ist die Nachrichtenlage ansonsten eher dünn, Quartals- und finale Zahlen gab es noch von einigen Nebenwerten. About You fallen um 12,3 Prozent. Hier wurden die Umsatzerwartungen getroffen, der Verlust fiel jedoch höher aus als erwartet. Auch der Ausblick ist etwas schwächer: Der Umsatz soll im Geschäftsjahr auf bis zu 2,34 Milliarden Euro wachsen, der Konsens erwartet aber bereits mehr.

Positiv werden die Zahlen von CTS Eventim im Handel aufgenommen, der fehlende Ausblick enttäuscht jedoch. Die Aktien fallen um 3,2 Prozent. Der Ticketing- und Veranstaltungskonzern konnte von der Nach-Corona-Öffnung profitieren und den Verlust des Vorjahres mehr als ausgleichen. "Die Leute wollen wieder rausgehen", sagt ein Händler mit Verweis auf die deutliche Belebung der Ticketverkäufe im Frühjahr. In der Aktie sei dies jedoch eingepreist.

Bei TAG Immobilien werden die Zahlen insgesamt positiv gewertet, für Verstimmung sorgt jedoch die nicht erhöhte Dividende. Die Aktien fallen um 4,8 Prozent. Das Umfeld für den Immobilien-Sektor gilt weiter als schwierig angesichts steigender Markt- und Leitzinsen. Die Aktie hatte bereits seit Jahresbeginn rund 20 Prozent an Wert verloren.

Dazu steht der Kapitalmarkttag von Siemens Energy im Blick. Die Aktien liegen 1,0 Prozent im Minus. Im Fokus steht die Übernahme der restlichen Anteile von Siemens Gamesa (-0,1%). Anleger dürfte vor allem interessieren, wie die geplanten Kostensynergien von 300 Millionen Euro erreicht werden sollen, heißt es im Handel.

Aus der Schweiz meldet der Industriekonzern Sulzer, dass er sich aus dem russischen Markt zurückziehen wird. Hier geht es 1,5 Prozent tiefer.

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 3.649,32 -1,6% -59,07 -15,1%

Stoxx-50 3.565,19 -1,3% -46,94 -6,6%

DAX 13.997,99 -1,3% -177,41 -11,9%

MDAX 29.119,62 -1,1% -332,90 -17,1%

TecDAX 3.069,52 -0,7% -23,18 -21,7%

SDAX 13.259,48 -1,3% -170,59 -19,2%

FTSE 7.439,07 -1,0% -74,37 +1,7%

CAC 6.253,42 -1,7% -105,32 -12,6%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 1,02 +0,01 +1,20

US-Zehnjahresrendite 2,82 -0,03 +1,31

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:16 Uhr Mo, 18:06 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0732 +0,4% 1,0672 1,0667 -5,6%

EUR/JPY 136,73 -0,0% 136,19 136,34 +4,5%

EUR/CHF 1,0327 +0,0% 1,0311 1,0309 -0,5%

EUR/GBP 0,8525 +0,4% 0,8483 0,8483 +1,5%

USD/JPY 127,40 -0,4% 127,63 127,81 +10,7%

GBP/USD 1,2590 +0,0% 1,2580 1,2575 -7,0%

USD/CNH (Offshore) 6,6773 +0,3% 6,6825 6,6610 +5,1%

Bitcoin

BTC/USD 29.351,23 +0,1% 29.364,19 30.380,31 -36,5%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 109,07 110,29 -1,1% -1,22 +49,9%

Brent/ICE 112,30 113,42 -1,0% -1,12 +47,8%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.855,84 1.853,50 +0,1% +2,34 +1,4%

Silber (Spot) 21,84 21,80 +0,2% +0,04 -6,3%

Platin (Spot) 963,28 957,98 +0,6% +5,30 -0,7%

Kupfer-Future 4,28 4,34 -1,5% -0,06 -3,9%

