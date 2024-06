MÄRKTE EUROPA/Schwach nach Verfall - Tech- und Bankwerte belasten

FRANKFURT (Dow Jones)--Leichter haben Europas Börsen den Handel am Freitag beendet. Die Aktienmärkte standen ganz im Zeichen des so genannten großen Hexentanzes. Am Mittag waren die Juni-Optionen und Futures auf den Euro-Stoxx-50 sowie den DAX ausgelaufen und am Abend dann die Optionen auf die Einzeltitel. Der Handel verlief volatil.

Der DAX verlor 0,5 Prozent auf 18.164 Punkte, der Euro-Stoxx-50 gab 0,8 Prozent auf 4.907 ab. "Große Bewegungen sind an solchen Verfalltagen immer möglich", sagte Vermögensverwalter Thomas Altmann von QC Partners.

Der Euro fiel zurück auf etwa 1,0680 Dollar, parallel zu nachgebenden Renditen am Anleihemarkt. Auslöser waren schwächere Einkaufsmanagerdaten aus Europa. Marktteilnehmer zeigten sich angesichts der Unsicherheiten rund um die kurzfristig anberaumte Parlamentswahl in Frankreich darüber nicht erstaunt. Mit Blick auf die EZB schürten die schwachen Konjunkturdaten jedoch Zinssenkungsfantasie.

Infineon gaben 3 Prozent nach. Die Aktie fiel mit dem Technologiesektor, für den es 1,2 Prozent nach unten ging. Es mehren sich die Stimmen, die vor einer Korrektur im Sektor warnen und auf die jüngste Schwäche des KI-Aushängeschilds Nvidia verweisen. Aixtron verloren 2,7 Prozent und Elmos 2,3 Prozent.

Schwach entwickelte sich auch der Bankensektor mit einem Minus von 1,5 Prozent. Hier drückte auch die Sorge vor den bevorstehenden Parlamentswahlen in Frankreich. Deutsche Bank fielen 1,9 Prozent oder Societe Generale 1,4 Prozent.

Varta-Aktie verkraftet Umsatzwarnung relativ gut

Der Batteriehersteller Varta hatte seine Umsatzprognose für das laufende Geschäftsjahr gesenkt und auf ein sich weiter deutlich verschlechterndes Marktumfeld für Energiespeicher verwiesen, insbesondere im zweiten Quartal. Das Unternehmen rechnet nun mit einem Umsatz in der Spanne von 820 bis 870 Millionen Euro. Bisher es für 2024 mindestens 900 Millionen Euro in Aussicht gestellt. Für Varta ging es 2,1 Prozent nach unten - nach Kursverlusten von 50 Prozent seit Jahresbeginn schien die Warnung bereits weitgehend eingepreist zu sein.

Britvic zogen um 7,8 Prozent an auf 1.094 Pence an, Carlsberg sackten um 9,3 Prozent ab. Britvic hat nach eigenen Angaben auch ein zweites Angebot von Carlsberg über 1.250 Pence je Schein abgelehnt, weil es sich damit "signifikant" unterbewertet fühlt. Carlsberg will nun ihre Position überdenken. Der dänische Konzern hat bis zum 19. Juli zum Unterbreiten eines formellen Angebots Zeit.

Zealand Pharma stiegen an der Börse Kopenhagen um 18,6 Prozent. Der Pharmakonzern hat positive Studienergebnisse zu einem Kandidaten für eine Abnehmmedikament vorgelegt. Der Wirkstoff könnte eine Alternative zu GLP-1RA-Präparaten darstellen, wie etwa die Abnehmpille Wegovy von Novo Nordisk. Novo Nordisk fielen um 0,6 Prozent.

Derweil müssen passive Anleger zu den Schlusskursen die beschlossenen Veränderungen in den Indizes nachvollziehen. In den MDAX werden Rational, Traton und Tui für Morphosys, Sixt und SMA Solar aufgenommen, in den TecDAX Elmos für Morphosys. Und im SDAX feiern Douglas ihr Debüt, Wüstenrot & Württembergische sowie Pfeiffer Vacuum müssen weichen.

Der SDAX steht nicht nur mit den Indexveränderungen im Fokus, sondern weil er am Freitag 25 Jahre alt wurde. Er umfasst die 70 Unternehmen hinter dem DAX und dem MDAX. "Und der SDAX ist eine Erfolgsgeschichte", sagte ein Marktanalyst. In den vergangenen zehn Jahren hat der SDAX sowohl den DAX als auch den MDAX deutlich geschlagen.

Index Schluss- Entwicklung Entwicklung Entwicklung

. stand absolut in % seit

. Jahresbeginn*

Euro-Stoxx-50 4.907,30 -40,43 -0,8% +8,5%

Stoxx-50 4.513,32 -31,35 -0,7% +10,3%

Stoxx-600 515,11 -3,80 -0,7% +7,5%

XETRA-DAX 18.163,52 -90,66 -0,5% +8,4%

FTSE-100 London 8.237,72 -34,74 -0,4% +7,0%

CAC-40 Paris 7.628,57 -42,77 -0,6% +1,1%

AEX Amsterdam 925,23 -8,61 -0,9% +17,6%

ATHEX-20 Athen 3.453,22 +5,31 +0,2% +10,6%

BEL-20 Bruessel 3.894,05 +4,70 +0,1% +5,0%

BUX Budapest 70.378,92 +51,58 +0,1% +16,1%

OMXH-25 Helsinki Feiertag -0,2%

ISE NAT. 30 Istanbul 11.750,03 +25,02 +0,2% +46,5%

OMXC-20 Kopenhagen 2.866,72 -21,85 -0,8% +25,5%

PSI 20 Lissabon 6.650,92 -80,45 -1,2% +2,7%

IBEX-35 Madrid 11.032,30 -128,20 -1,1% +9,2%

FTSE-MIB Mailand 33.308,77 -366,38 -1,1% +11,0%

OBX Oslo 1.311,14 -1,04 -0,1% +9,8%

PX Prag 1.531,56 -6,40 -0,4% +8,3%

OMXS-30 Stockholm Feiertag +7,3%

WIG-20 Warschau 2.489,91 -7,91 -0,3% +6,3%

ATX Wien 3.591,60 -39,21 -1,1% +5,5%

SMI Zuerich 12.012,87 -115,29 -1,0% +7,9%

*bezogen auf Schlusskurs vom Vortag

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 2,41 -0,02 -0,16

US-Zehnjahresrendite 4,27 +0,01 +0,39

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:13 Do, 17:20 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0694 -0,1% 1,0720 1,0718 -3,2%

EUR/JPY 170,50 +0,2% 170,43 170,07 +9,6%

EUR/CHF 0,9558 +0,2% 0,9555 0,9544 +3,0%

EUR/GBP 0,8459 +0,0% 0,8461 0,8452 -2,5%

USD/JPY 159,45 +0,3% 158,99 158,68 +13,2%

GBP/USD 1,2643 -0,1% 1,2669 1,2680 -0,6%

USD/CNH (Offshore) 7,2903 +0,0% 7,2865 7,2890 +2,3%

Bitcoin

BTC/USD 63.662,20 -2,1% 64.685,43 64.793,63 +46,2%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 81,11 81,29 -0,2% -0,18 +13,1%

Brent/ICE 85,63 85,71 -0,1% -0,08 +12,4%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 33,855 34,45 -1,7% -0,59 +7,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.328,07 2.359,98 -1,4% -31,92 +12,9%

Silber (Spot) 29,73 30,73 -3,3% -1,00 +25,0%

Platin (Spot) 994,28 983,00 +1,1% +11,28 +0,2%

Kupfer-Future 4,45 4,56 -2,6% -0,12 +13,2%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

