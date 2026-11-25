DOW JONES--Die europäischen Aktienmärkte haben zur Wochenmitte mit einem kräftigen Minus geschlossen. Nachdem die Indizes zunächst nur leicht nachgegeben hatten, drehten sie mit dem erneuten Technologie-Ausverkauf an der Wall Street deutlicher ins Minus. Das Umfeld bleibt schwierig, im Handel rechnet man mit anhaltend hoher Schwankungsanfälligkeit, insbesondere im Technologiesektor. Die Anthropic-Aktie, die am Vortag unter ihren Ausgabepreis gefallen war, baute die Verluste weiter aus. "Die Rückkehr Huangs war ein willkommener Befreiungsschlag für die Aktienmärkte, aber noch keine Lösung für deren grundlegende Probleme", so CMC zur jüngsten Entwicklung nach der Rückholaktion von Jensen Huang als Nvidia-CEO. Die Inflations- und Zinssorgen seien ebenso wenig verschwunden wie die Zweifel an der Rentabilität der milliardenschweren KI‑Investitionen.

Werbung

Der DAX verlor 1,3 Prozent auf 24.702 Punkte. Der Euro-Stoxx-50 fiel um 1,8 Prozent auf 5.894 Punkte. Thema im Handel waren auch die Pläne der USA für neue Handelszölle. Die USA haben neue Zölle gegenüber China und dutzende weitere Länder angekündigt, die nach Ansicht der Trump-Regierung amerikanischen Unternehmen schaden, indem sie ihre heimische Industrieproduktion unterstützen. Neue Zölle kämen in diesem Umfeld zur Unzeit, sagte Salah-Eddine Bouhmidi von IG. Sie könnten Inflationssorgen verschärfen, die Planung für Unternehmen erschweren und die ohnehin strapazierte Risikobereitschaft weiter schwächen.

Von den US-Konjunkturdaten ging kein Impuls aus. Der Kerninflationsdruck in den USA hat im Oktober etwas deutlicher als erwartet zugenommen, wobei auch die persönlichen Einkommen unerwartet stark zulegten. So lag bei der Kernrate der Anstieg auf Jahressicht mit 3,3 Prozent leicht über der Marktschätzung von 3,2 Prozent. Die US-Wirtschaft ist im dritten Quartal 2026 dagegen stärker gewachsen als zunächst berichtet. Das Bruttoinlandsprodukt stieg auf das Jahr hochgerechnet um 4,3 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Volkswirte hatten lediglich mit einem Anstieg von 3,6 Prozent gerechnet. Am Abend wird dann das Beige Book der US-Notenbank veröffentlicht, das einen Überblick über die wirtschaftliche Entwicklung in den einzelnen Regionen der USA gibt.

Im europäischen Technologiesektor ging es mit den negativen Vorgaben der Wall Street um 3,6 Prozent nach unten. Die Prosus-Aktie fiel um 4,9 Prozent nach durchwachsenen Halbjahreszahlen. Die Infineon-Aktie führte mit einem Minus von 6,5 Prozent erneut die DAX-Verliererliste an. Siemens Energy verloren 4,6 Prozent und ASML 5,8 Prozent.

Werbung

Eine Studie von JP Morgan setzte dagegen positive Akzente im Autosektor und löste Leereindeckungen aus. Der Stoxx-Subindex stieg um 1,7 Prozent. Die Analysten sehen Potenzial für eine Stabilisierung der Absatzvolumen der deutschen Premium-Autoproduzenten in China. Sie haben die Einstufung für Schaeffler auf "Overweight" erhöht, was die Aktie um 1,0 Prozent antrieb. Für Mercedes-Benz ging es nach einer bestätigten "Overweight"-Einstufung um 0,5 Prozent aufwärts. VW gewannen 4,6 Prozent und BMW 3,7 Prozent.

Die Bayer-Aktie litt unter einem Zeitungsbericht, wonach das Unternehmen das Herz- und Nierenmedikament Kerendia in Deutschland wegen eines Streits über die Erstattungspreise vom Markt nimmt. Der Kurs fiel um 2,6 Prozent.

Hannover Rück hat anlässlich seines Kapitalmarkttages mitgeteilt, dass der Gewinn 2027 auf mindestens 2,9 Milliarden Euro zulegen soll. Bis 2029 peilt der Rückversicherer einen kontinuierlichen Gewinnanstieg an. Die Aktie gab dennoch um 0,9 Prozent nach.

Werbung

Als insgesamt "leicht positiv" wurden im Handel die Zahlen wie auch der Ausblick von Aroundtown eingestuft. Der Immobilienkonzern hat die Jahresprognose für das operative Ergebnis nach oben eingeengt. Die Titel erhöhten sich um 4,9 Prozent, auch gestützt von Leereindeckungen. Aber auch andere Immobilienaktien zogen an, so Vonovia um 1,8 Prozent. Die Aussichten für den Sektor hätten sich zuletzt verbessert, die deutlich gefallenen Renditen seien positiv, hieß es.

Remy Cointreau hat besser als erwartete Halbjahreszahlen vorgelegt. Das organische Gewinnwachstum hat laut Barclays mit 7,8 Prozent die Konsensschätzung von 4,6 Prozent klar geschlagen. Remy Cointreau haussierten darauf um 13,1 Prozent. Im Gefolge gewannen Diageo 1,3 Prozent oder Pernod Ricard 0,5 Prozent.

AMS-Osram stiegen um 6,8 Prozent. Grund war die Bekanntgabe einer strategischen Partnerschaft mit Samsung Display. Daneben werden sich die Südkoreaner mit knapp 10 Prozent an AMS-Osram beteiligen. Givaudan verloren 2,3 Prozent. Die Europäische Union hat Bußgelder gegen mehrere Duftstoff-Hersteller wegen Kartellbildung verhängt. Wie die EU-Kommission mitteilte, wurden DSM Firmenich, Givaudan und International Flavors & Fragrances Bußgelder in Höhe von zusammen 471,9 Millionen Euro auferlegt. Die britische Wettbewerbsaufsicht CMA bestrafte die Konzerne mit 85 Millionen Pfund. Die höchste Strafe entfiel mit rund 252,4 Millionen Euro auf Givaudan. In Großbritannien muss der Schweizer Konzern 39,96 Millionen Pfund zahlen.

===

Index Schluss* Entwicklung in % Seit Jahresbeginn (%)

Euro-Stoxx-50 5.894 -1,8 +3,7

Stoxx-50 5.196 -1,2 +6,9

DAX 24.702 -1,3 +2,2

FTSE-100 London 10.427 -0,4 +5,4

CAC-40 Paris 7.981 -0,8 -1,3

AEX Amsterdam 1.063 -1,3 +13,3

BEL-20 Brüssel 5.838 -0,8 +15,9

IBEX-35 Madrid 18.636 -2,0 +9,9

SMI Zürich 14.665 -0,5 +11,1

* gerundet

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Di, 18:35

EUR/USD 1,0980 +0,2 0,0016 1,0964 1,0971

EUR/JPY 174,29 -0,2 -0,3300 174,62 174,7200

EUR/CHF 0,9108 -0,6 -0,0052 0,9160 0,9164

EUR/GBP 0,8379 +0,3 0,0023 0,8356 0,8361

USD/JPY 158,73 -0,3 -0,5200 159,25 159,2500

GBP/USD 1,3103 -0,1 -0,0010 1,3113 1,3118

USD/CNY 6,6752 +0,2 0,0112 6,6640 6,6640

USD/CNH 6,6668 +0,0 0,0020 6,6648 6,6651

AUS/USD 0,6599 -0,6 -0,0039 0,6638 0,6643

Bitcoin/USD 58.598,37 -2,1 -1.251,91 59.850,28 59.940,98

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 82,94 +1,1 0,89 82,05

Brent/ICE 93,27 +2,1 1,87 91,40

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 3.471,88 -2,3 -81,78 3.553,66

Silber 39,07 -4,4 -1,80 40,87

Platin 1.239,63 -2,9 -36,54 1.276,17

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/mgo

(END) Dow Jones Newswires

November 25, 2026 12:13 ET (17:13 GMT)