DOW JONES--Der europäische Aktienmarkt hat am Mittwoch mit Verlusten geschlossen. Und das trotz starker Quartalszahlen von Nvidia. Diese spielten diesmal eine geringere Rolle als sonst, weil Nvidias früherer CEO Jensen Huang auch als Finanzier des KI-Booms über Nvidia hinaus gegolten habe, hieß es aus dem Handel. Wichtiger seien die Aussagen der neuen Interims-CEO Colette Kress, nach denen man aber auch nicht viel schlauer sei als zuvor, so der Teilnehmer. Kress sagte unter anderem, Nvidia werfe "einen genauen Blick auf die Arten von Unternehmen", bei deren Finanzierung man helfen wolle.

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Daneben war im Handel von Zurückhaltung vor dem Anthropic-Börsengang am Donnerstag die Rede. Einige Anleger dürften auch Platz in ihren Portfolios für die erste reine KI-Aktie geschaffen haben. Der Ausgabepreis soll am Abend bekannt gegeben werden, die Aktie soll sechsfach überzeichnet sein.

Daneben verwies man im Handel auf die wieder aufgeflammten Zinsängste in den USA als Grund für die Abgaben an den Börsen. Nach den zuletzt überraschend hohen Inflationsdaten wächst laut CMC die Sorge, dass die US-Notenbank ihre Geldpolitik weiter straffen könnte. "Entsprechend gespannt warten die Investoren auf das heute anstehende Sitzungsprotokoll der Fed. Nach den jüngsten Inflationsüberraschungen dürfte jedes Wort auf mögliche Hinweise für weitere Zinsschritte untersucht werden", hieß es.

Der DAX verlor 1,2 Prozent auf 25.736 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 ging es um 0,9 Prozent auf 6.54 Punkte nach unten. Unter den Technologietiteln gewannen Infineon 1,1 Prozent, Siemens Energy 1,3 Prozent, Aixtron 1,8 Prozent oder Suss 2,6 Prozent. SAP verloren dagegen 3,8 Prozent. Europaweit legten STMicroelectronics um 1,8 Prozent zu oder ASML um 1,9 Prozent. Für Prosus ging es dagegen um 5,1 Prozent nach unten. Belastend wirkten nicht überzeugende Geschäftszahlen von Tencent für das dritte Quartal. Die Beteiligung an Tencent ist die mit Abstand wichtigste von Prosus.

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Der Rohstoffsektor stand unter erheblichem Abgabedruck angesichts fallender Rohstoffpreise. Kupfer ist auf das niedrigste Niveau seit April gefallen. Hintergrund sind ein aufwertender Dollar, die zunehmende Sorge vor einer nachlassenden chinesischen Industrienachfrage sowie Befürchtungen, dass sich der KI-Investitionsboom zukünftig verlangsamen könnte. Rio Tinto verloren 4,7 Prozent, Antofagasta 7,9 Prozent, BHP 5,1 Prozent, Salzgitter 2,2 Prozent oder Thyssenkrupp 3 Prozent.

Bei der am Vortag um 6 Prozent gesunkenen Aktie der Deutschen Bank ging es um weitere 3,1 Prozent nach unten. Inhaltlich habe das Datenleck keine neuen Erkenntnisse gebracht, hieß es im Handel und Analysten gaben Entwarnung und sehen die Bank dadurch nicht bedroht. Belastend für die Aktie wirkten wohl auch die fallenden Renditen an den Anleihemärkten, die sektorweit drückten. Für das Commerzbank-Papier ging es um 3,5 Prozent nach unten, Unicredit verloren 2,2 Prozent oder BNP 1,9 Prozent. Immobilienaktien waren dagegen gesucht mit den weiter nachgebenden Renditen: Vonovia gewannen 2 Prozent und LEG Immobilien 2,3 Prozent.

Deutz brachen um 16,6 Prozent ein, nachdem der US-Short-Seller Ningi Research einen negativen Bericht veröffentlicht hatte. Dort wurde die Übernahme der Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG) durch Deutz für 1,6 Milliarden Euro kritisiert. Ningi sieht die Übernahme als überteuert und für Deutz-Aktionäre nachteilig an, und wirft dem Management vor, nicht alle Informationen offengelegt zu haben.

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Deutz reagierte mit einer knappen Stellungnahme: "Deutz hat den Bericht zur Übernahme von FFG zur Kenntnis genommen und prüft die darin enthaltenen Behauptungen sorgfältig", teilte der Motorenbauer mit. "Wir werden auf der Grundlage der relevanten Fakten Stellung nehmen."

Mit Aufschlägen von 7,5 Prozent reagierten Drägerwerk auf neue Langfristziele. Wie das Medizin- und Sicherheitstechnikunternehmen auf dem Kapitalmarkttag mitteilte, soll der Umsatz bis 2030 auf 4,5 Milliarden Euro steigen. Parallel wird für 2030 eine Verbesserung der EBIT-Marge auf 10 bis 12 Prozent in Aussicht gestellt. Zum Vergleich: Berenberg prognotiziert bislang eine EBIT-Marge von 8,7 Prozent für das Jahr 2030.

Die Aktie des französischen Eisenbahnbauers Alstom verlor weitere 7,2 Prozent nach der Vorlage finaler Zahlen. Der Nettogewinn lag laut JP Morgan nochmals niedriger als er bei der Gewinnwarnung vor einigen Wochen avisiert worden war. Damals war der Kurs eingebrochen.

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Index Schluss* Entwicklung in % Seit Jahresbeginn (%)

Euro-Stoxx-50 6.154 -0,9 +7,3

Stoxx-50 5.342 -1,1 +9,8

DAX 25.736 -1,2 +6,4

FTSE-100 London 10.551 -1,3 +7,6

CAC-40 Paris 8.147 -0,9 +0,8

AEX Amsterdam 1.099 -1,0 +16,7

BEL-20 Brüssel 5.953 -0,6 +17,9

IBEX-35 Madrid 19.373 -1,3 +13,4

SMI Zürich 14.886 -0,6 +12,9

* gerundet

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Di, 17:32

EUR/USD 1,0967 -0,3 -0,0030 1,0997 1,1013

EUR/JPY 174,69 -0,3 -0,5800 175,27 175,4000

EUR/CHF 0,9246 +0,0 0,0001 0,9245 0,9234

EUR/GBP 0,8341 +0,2 0,0016 0,8325 0,8333

USD/JPY 159,27 -0,1 -0,0800 159,35 159,2400

GBP/USD 1,3146 -0,5 -0,0062 1,3208 1,3215

USD/CNY 6,6676 +0,0 0,0017 6,6659 6,6659

USD/CNH 6,6687 +0,0 0,0017 6,6670 6,6656

AUS/USD 0,6712 -0,3 -0,0019 0,6731 0,6738

Bitcoin/USD 62.801,49 -2,3 -1.506,96 64.308,45 63.814,18

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 82,32 -4,3 -3,69 86,01

Brent/ICE 91,28 -2,0 -1,86 93,14

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 3.743,50 -2,8 -106,27 3.849,77

Silber 45,03 -5,0 -2,37 47,40

Platin 1.367,00 -4,4 -62,70 1.429,70

(Angaben ohne Gewähr)

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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/ros

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November 18, 2026 12:07 ET (17:07 GMT)