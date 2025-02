MÄRKTE EUROPA/Schwache US-Börsen und Trump belasten

DOW JONES--Abwärts geht es am Freitag mit Europas Aktienmärkten. Nach dem Einbruch der US-Techwerte mit über 8 Prozent Minus bei Nvidia ist die Stimmung gedrückt. Gerade vor dem Monatsultimo versuchen Fonds, ihre Performance abzusichern. Verkauft werden daher auch viele Titel aus anderen Branchen, von den 40 DAX-Werten notieren 32 im Minus. Das Minus in Europa fällt aber deutlich geringer aus als in den USA. Der DAX gibt 0,6 Prozent auf 22.420 Zähler ab, der Euro-Stoxx-50 0,8 Prozent auf 5.430 Punkte.

Trump schafft Konjunktursorgen

Dazu macht die konfuse Dekret-gesteuerte Politik von US-Präsident Trump Sorgen. Hier gibt es gerade im Verhältnis zu Europa weiter keine belastbaren Details. Dies bremst die trägen globalen Handelsströme aus, die berechenbare Grundlagen für Investitionen benötigen. Gewinner der aktuellen Rotation sind die Anleihen, die jüngst freundlich tendierten. Konjunkturzykliker werden daher abverkauft: Der Stoxx-Index der Basic Resources verliert daher mit 2,1 Prozent sogar noch stärker als Techwerte mit 2 Prozent Minus. Gesucht sind defensive Titel wie Versorger, die zumindest 0,1 Prozent Plus aufweisen. Bei den Techwerten in Europa fallen ASML um 3,4 Prozent und im DAX Infineon um 2,4 Prozent.

Inflation wieder im Fokus

Die Inflation rückt auch wieder in den Fokus: So am Morgen die Daten aus den Bundesländern, bevor um 14 Uhr aus Deutschland die Verbraucherpreise Februar veröffentlicht werden, die mit plus 0,4 Prozent gegenüber dem Vormonat und plus 2,3 gegenüber dem Vorjahr erwartet werden. Im Fokus steht am Nachmittag in den USA der bevorzugte Inflationsindikator der Fed - der PCE-Preisindex.

Zahlen von BASF und Allianz

Wie erwartet gut sind die Zahlen von Allianz zum vierten Quartal ausgefallen. Hier geht es nur 0,2 Prozent nach unten. Stark verlief vor allem das Geschäft in der Sachversicherung. Dazu wird die Dividende um rund 12 Prozent erhöht und neues Aktienrückkaufprogramm von 2 Milliarden Euro aufgelegt.

BASF fallen um 2,1 Prozent. Hier hatte der Markt einen weniger bedächtigen Ausblick auf 2025 erwartet. Die Analysten von Jefferies hatten bereits mit einer verhaltenen Marktreaktion gerechnet. Denn der Gewinnausblick liege mit 8 bis 8,4 Milliarden Euro im erwarteten Rahmen. Beim Umsatz wird nur mit einer moderaten Belebung gerechnet.

Alzchem legen dagegen 1,9 Prozent zu dank guter Jahreszahlen. Die Dividende wird gleich um 50 Prozent auf 1,80 Euro je Aktie nach oben genommen. Das EBITDA stieg um knapp 30 Prozent und damit stärker als der Umsatz. Die EBITDA-Marge sprang in Folge auf 19 Prozent nach oben.

Gut sieht es auch beim französischen Baustoffkonzern Saint-Gobain aus. Laut JP Morgan legte er erneut ein Jahr hervorragender operativer Umsetzung mit soliden Ergebnissen und starker Free-Cashflow-Generierung vor. Die Aktien steigen 2 Prozent und ziehen damit auch Heidelmaterials im DAX um 0,5 Prozent nach oben.

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 5.434,64 -0,7% -37,92 +11,0%

Stoxx-50 4.732,62 -0,6% -29,22 +9,8%

DAX 22.433,97 -0,5% -116,92 +12,7%

MDAX 28.317,64 -0,8% -240,55 +10,7%

TecDAX 3.763,66 -1,0% -39,46 +10,1%

SDAX 14.846,71 -1,1% -160,94 +8,3%

FTSE 8.730,31 -0,3% -25,90 +7,8%

CAC 8.059,27 -0,5% -43,25 +9,2%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 2,39 -0,03 +0,03

US-Zehnjahresrendite 4,24 -0,02 -0,33

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 08:07 Do, 17:07 % YTD

EUR/USD 1,0402 +0,1% 1,0388 1,0408 +0,4%

EUR/JPY 156,68 +0,6% 155,87 156,05 -3,8%

EUR/CHF 0,9380 +0,3% 0,9349 0,9359 -0,0%

EUR/GBP 0,8256 +0,1% 0,8257 0,8246 -0,2%

USD/JPY 150,66 +0,6% 150,04 149,94 -4,2%

GBP/USD 1,2600 -0,0% 1,2581 1,2621 +0,7%

USD/CNH (Offshore) 7,2912 -0,1% 7,2931 7,2985 -0,6%

Bitcoin

BTC/USD 79.065,10 -6,6% 79.729,00 85.456,85 -16,5%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 69,62 70,35 -1,0% -0,73 -1,8%

Brent/ICE 73,35 74,04 -0,9% -0,69 -1,4%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.855,39 2.873,60 -0,6% -18,21 +8,8%

Silber (Spot) 31,10 31,28 -0,6% -0,18 +7,7%

Platin (Spot) 950,20 956,50 -0,7% -6,30 +4,8%

Kupfer-Future 4,49 4,58 -2,0% -0,09 +11,5%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

