MÄRKTE EUROPA/Schwächer - Aeroports de Paris schwach nach Schiphol-Ausstieg

FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Aktienmärkte bauen am Dienstagnachmittag die Verluste angesichts negativer Vorgaben von der Wall Street aus. Händler sehen weiter keine Signale für einen Ausbruch aus den jüngsten Handelsspannen und sprechen von einer anhaltenden Konsolidierung nach der Erholungsrally im Herbst. Gegen einen Ausbruch nach oben spricht, dass die Zinserwartungen in den USA zuletzt wieder gestiegen sind und auch aus Europa kamen zuletzt tendenziell eher ermutigende Konjunktursignale, die für höhere Zinsen sprechen.

Der DAX kommt um 0,7 Prozent zurück auf 14.345 Punkte. Der Euro-Stoxx-50 gibt 0,5 Prozent ab auf 3.938 Zähler. Mit den Sitzungen der US-Notenbank und der EZB in der kommenden Woche und dem großen Verfalltag an den Derivatemärkten wird das Handelsjahr de facto beendet. Bei den nun laufenden Positionierungen handele es sich oft um Sektorrotationen und veränderte Gewichtungen von Einzeltiteln, kommentieren Börsianer das ruhige Geschäft.

Leichter Rückenwind kommt von den besser als gedacht ausgefallenen deutschen Auftragseingängen im Oktober. Sie stützen die zuletzt Zulauf gewinnende Einschätzung, dass die befürchtete Rezession längst nicht so stark ausfallen wird, wie noch vor einiger Zeit angenommen. Zuletzt hatten dies am Vortag Konjunkturindikatoren wie die Einkaufsmanagerindizes oder der Sentix-Index ebenfalls angedeutet.

FMC-Chefin geht nach zwei Monaten

Unter den Einzelwerten stehen FMC mit einem Minus von 3,3 Prozent im Blick. Vorstandschefin Carla Kriwet verlässt das Unternehmen nach nur zwei Monaten bereits wieder, weil es offenbar Uneinigkeit um die strategische Ausrichtung des Dialysespezialisten gibt. Die UBS spricht von einem turbulenten Jahr für das Unternehmen mit zwei CEO-Wechseln nach einer Reihe von Gewinnwarnungen und einem ungünstigen Urteil des Obersten Gerichtshofs in den USA für die Erstattungen bei Dialysebehandlungen. Andererseits genieße die Nachfolgerin und bisherige Finanzchefin Helen Giza an der Börse einen guten Ruf. Der Kurs der FMC-Mutter Fresenius fällt um 1,3 Prozent.

Talanx gewinnen 2,3 Prozent. Der Versicherer hat die Dividende um 25 Prozent erhöht auf 2,00 Euro und will sie bis 2025 um weitere 25 Prozent erhöhen. Für Eckert & Ziegler geht es dagegen um 9,7 Prozent steil abwärts. Belastend wirkt eine Platzierung. Details dazu sind bislang nicht bekannt. Auf der Gewinnerseite ragen PVA Tepla mit plus 10,7 Prozent heraus, befeuert von einer Hochstufung durch Oddo BHF.

Die vornehmlich an der Nasdaq gehandelte Aktie von Mainz Biomed macht in Frankfurt einen Satz um 16,2 Prozent nach oben. Das Unternehmen hat eine Genehmigung für die Beantragung einer klinischen Zulassungsstudie bei der US-Arzneimittelbehörde (FDA) erhalten.

Mittelfristprognose von Gerresheimer überzeugt nicht

Für Gerresheimer geht es kräftig um 4,9 Prozent nach unten. Anleger stören sich an Details der Mittelfristprognose. Insgesamt lese sich diese recht positiv, so ein Händler. Allerdings hätten sich die Anleger beim bereinigten Gewinn je Aktie mehr erhofft. Gerresheimer strebt hier ein Wachstum von mindestens 10 Prozent pro Jahr an. Nachdem die Aktie in den vergangenen drei Monaten um 40 Prozent gestiegen ist, werden nun Gewinne realisiert.

Aeroports de Paris verlieren 12,4 Prozent auf 129,30 Euro. Hintergrund ist der Ausstieg von Großaktionär Schiphol. Die Niederländer haben ihren 3,9 Prozent-Anteil bzw 3,9 Millionen Aktien per Beschleunigtes Bookbuilding für 133 Euro je Anteilsschein verkauft. Die Einnahmen belaufen sich auf etwa 420 Millionen Euro.

Keine Überraschungen brachten die am Vorabend verkündeten Änderungen in DAX, MDAX und SDAX. Dass die Aktie der Porsche AG (-0,5%) zum 19. Dezember die von Puma (-0,6%) im DAX ersetzt, bewegt daher nicht. Die Aufnahme von Verbio (-0,6%) in den MDAX galt dagegen im Vorfeld nicht als sicher ausgemacht, hilft der Aktie aber nicht.

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 3.949,70 -0,2% -6,83 -8,1%

Stoxx-50 3.784,52 -0,2% -8,95 -0,9%

DAX 14.393,62 -0,4% -53,99 -9,4%

MDAX 25.703,97 -0,8% -199,48 -26,8%

TecDAX 3.054,68 -1,8% -56,57 -22,1%

SDAX 12.375,73 -1,2% -154,75 -24,6%

FTSE 7.554,23 -0,2% -13,31 +2,5%

CAC 6.692,33 -0,1% -4,63 -6,4%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 1,81 -0,07 +1,99

US-Zehnjahresrendite 3,56 -0,02 +2,05

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:25 Mo, 17:21 % YTD

EUR/USD 1,0509 +0,1% 1,0491 1,0512 -7,6%

EUR/JPY 143,38 -0,1% 143,96 143,34 +9,6%

EUR/CHF 0,9879 -0,1% 0,9898 1,0633 -4,8%

EUR/GBP 0,8616 +0,1% 0,8598 0,8623 +2,5%

USD/JPY 136,43 -0,2% 137,30 136,37 +18,5%

GBP/USD 1,2196 +0,0% 1,2195 1,2190 -9,9%

USD/CNH (Offshore) 6,9812 +0,1% 6,9877 6,9675 +9,9%

Bitcoin

BTC/USD 16.982,70 +0,2% 17.013,99 17.047,87 -63,3%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 76,63 76,93 -0,4% -0,30 +10,6%

Brent/ICE 82,47 82,68 -0,3% -0,21 +13,8%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 136,95 134,70 +1,7% +2,25 +107,0%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.777,17 1.767,18 +0,6% +9,99 -2,9%

Silber (Spot) 22,51 22,28 +1,0% +0,23 -3,5%

Platin (Spot) 1.001,40 1.002,33 -0,1% -0,93 +3,2%

Kupfer-Future 3,83 3,79 +1,0% +0,04 -13,2%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

