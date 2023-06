MÄRKTE EUROPA/Schwächer - Konjunktursorgen dominieren

Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--An den europäischen Börsen dehnt sich der Rücksetzer am Donnerstag im frühen Handel aus. Der DAX fällt um 1,1 Prozent und notiert mit 15.852 Punkten nun klar unter der 16.000er Marke. "Ein Unterschreiten der 16.000 hat das Potenzial, die Stimmung auf dem Parkett nachhaltig negativ zu beeinflussen", so Thomas Altmann von QC Partners bereits vor Handelsstart. Laut anderen Marktteilnehmern handelt es sich aber um eine normale Konsolidierung in der alten Handelsspanne zwischen 15.600 und 16.300 Punkten, in der der DAX die nach der Rally überkauften Strukturen bereinigt. Der Euro-Stoxx-50 fällt mit 1,3 Prozent auf 4.267 Punkte noch etwas stärker.

Auf die Stimmung drückt die Kombination aus schwachen Konjunkturdaten und hartnäckig hoher Inflation, die noch keine Zinswende ermöglicht. In den USA sorgte am Vortag Notenbankchef Jerome Powell für Enttäuschung bei Zinsoptimisten, die seinen bisherigen Begründungen nicht glauben und bereits ein Zinshoch oder sogar Zinssenkungen im Auge haben. Powell unterstrich erneut seinen Willen, die Inflation zu bekämpfen und wiederholte, dass noch zwei weitere Zinserhöhungen in diesem Jahr denkbar seien.

Der Donnerstag steht ganz im Zeichen weiterer Notenbankentscheidungen, unter anderem in der Schweiz, Großbritannien, Norwegen und der Türkei. Die Schweizer Nationalbank SNB hat den Leitzins soeben wie erwartet um 25 Basispunkte erhöht. Mit Blick auf die Bank of England fürchten einige Marktteilnehmer, dass es nach den stärker als erwartet gestiegenen Verbraucherpreisen im Mai sogar zu einer großen Zinserhöhung um 50 Basispunkte auf dann 5,0 Prozent kommen könnte.

Daneben steht eine Reihe von Wirtschaftsdaten auf dem Programm, u.a. die wöchentlichen US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Diese waren in den vergangenen beiden Wochen unerwartet stark gestiegen. Sollte sich der Trend nach oben fortsetzen, könnte das Ende der Zinserhöhungen doch näher sein als von vielen Beobachtern erwartet. Aus der EU wird das Verbrauchervertrauen veröffentlicht.

Alle Stoxx-Branchenindizes im Minus

Im frühen Handel liegen alle Stoxx-Branchenindizes mehr oder weniger stark im Minus. Mit Abschlägen von mehr als 2 Prozent gemessen an ihren Stoxx-Branchenindizes stehen Banken und Autohersteller stärker unter Druck. Am besten schlagen sich noch die als weniger konjunkturempfindlich geltenden Branchen Nahrungsmittel (-0,4%) und Telekommunikation (-0,6%).

Im DAX steigen Sartorius mit einer Kaufempfehlung durch Berenberg um 1 Prozent. Munich Re notieren mit 328,60 Euro fast unverändert, nachdem die Analysten der DZ das Kursziel auf 372 von 360 Euro erhöht haben. Hannover Rück legen um 0,4 Prozent zu. Auf der anderen Seite fallen Porsche SE um 3 Prozent, Commerzbank um 2,7 Prozent und Continental um 2,6 Prozent. Das Minus von 4,9 Prozent bei Daimler Truck ist dagegen zum größten Teil dem Dividendenabschlag geschuldet.

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 4.264,26 -1,4% -58,49 +12,4%

Stoxx-50 3.915,52 -1,3% -52,16 +7,2%

DAX 15.844,20 -1,1% -178,93 +13,8%

MDAX 26.454,04 -0,5% -128,41 +5,3%

TecDAX 3.126,85 -0,8% -23,82 +7,0%

SDAX 13.232,98 -0,7% -98,52 +11,0%

FTSE 7.463,66 -1,3% -95,52 +1,4%

CAC 7.150,39 -1,5% -110,58 +10,5%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 2,42 -0,01 -0,15

US-Zehnjahresrendite 3,74 +0,02 -0,14

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:18 Mi, 17:08 % YTD

EUR/USD 1,0989 +0,0% 1,0984 1,0947 +2,7%

EUR/JPY 155,78 -0,0% 155,75 155,48 +11,0%

EUR/CHF 0,9830 +0,2% 0,9808 0,9803 -0,7%

EUR/GBP 0,8617 +0,2% 0,8610 0,8600 -2,6%

USD/JPY 141,79 -0,0% 141,80 142,01 +8,1%

GBP/USD 1,2749 -0,2% 1,2758 1,2731 +5,4%

USD/CNH (Offshore) 7,1861 +0,1% 7,1872 7,1829 +3,7%

Bitcoin

BTC/USD 30.077,82 +0,7% 30.125,50 29.538,13 +81,2%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 72,31 72,53 -0,3% -0,22 -8,9%

Brent/ICE 76,91 77,12 -0,3% -0,21 -8,2%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 37,10 36,74 +1,0% +0,36 -53,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.928,86 1.932,40 -0,2% -3,54 +5,8%

Silber (Spot) 22,54 22,63 -0,4% -0,09 -6,0%

Platin (Spot) 940,78 946,28 -0,6% -5,50 -11,9%

Kupfer-Future 3,92 3,91 +0,1% +0,00 +2,6%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

