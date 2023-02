MÄRKTE EUROPA/Schwächer - Panikkäufe bei Zur Rose

FRANKFURT (Dow Jones)--Gewinnmitnahmen prägen zum Auftakt am Freitag das Börsengeschehen in Europa. Die Woche der Notenbanken geht zuende, ihre als weniger falkenhaft verstandenen Aussagen hatten an den Börsen für kräftigen Schwung gesorgt. Diese Gewinne werden nun mitgenommen.

Zusätzlich bremsend die Vorgaben aus den USA. Dort sind querbeet die Quartalszahlen und/oder Ausblicke von Amazon, Apple und Alphabet am späten Vorabend enttäuschend ausgefallen. Auch von Qualcomm und im Autosektor von Ford kamen Enttäuschungen.

Der DAX gibt um 0,9 Prozent nach auf 15.375 Punkte, der Euro-Stoxx-50 um 0,6 Prozent auf 4.216 Zähler. Der DAX hat seit Jahresbeginn schon 11 Prozent zugelegt, der MDAX sogar 18 Prozent im.

Für Zurückhaltung sorgt auch der am Nachmittag anstehende US-Arbeitsmarktbericht. Er gilt als mit am wichtigsten für die geldpolitischen Erwägungen der US-Notenbank. Ein etwas schwächerer Arbeitsmarktbericht könnte mit damit verbundenen Hoffnungen auf weniger starke Zinserhöhungen an den Börsen positiv aufgenommen werden, solange er nicht deutlich die Erwartung verfehlt und Rezessionsängste auslöst. Die Analysten der Helaba unterstreichen, dass die US-Notenbank den immer noch angespannten Arbeitsmarkt als Preistreiber sieht.

Daneben haben Börsianer die EU-Erzeugerpreise im Blick, ob sie die Hoffnung auf eine sinkende Inflation bestätigen. Erwartet wird ein Anstieg von über 22 Prozent zum Vorjahr im Dezember, nach 27 Prozent im November.

Kursexplosion bei Zur Rose

Mit einer Kursexplosion von über 90 Prozent sind Zur Rose in den Tag gestartet, inzwischen beträgt das Plus "nur" noch rund 30 Prozent. Händler sprechen von panischen Short-Eindeckungen, nachdem die Aktie der Schweizer Online-Apotheke als klarer "Underperformer" gegenüber Shop Apotheke gehandelt wurde. Nun teilte Zur Rose aber mit, das Geschäft in der Schweiz für 360 Millionen Franken an Migros zu verkaufen, was mehr als dem halben Jahresumsatz entspricht. Dies spült das Geld in die Kasse, mit dem sich Zur Rose für die Einführung des E-Rezepts in Deutschland und die Digitalisierung im Gesundheitswesen positioniert. Damit treten die Schweizer massiv stärker in Wettbewerb zu Shop Apotheke (-4,1%). Die Analysten von Jefferies sprechen von einer Neubewertung der Aktie.

Nach überzeugenden Geschäftszahlen der Wettbewerber hat nun auch die spanische Caixabank (+2,2%) überzeugende Zahlen vorgelegt. Als "stark" stuft ein Aktienhändler den Nettogewinn ein, der im vierten Quartal um 62 Prozent gestiegen ist. Neben der Dividende wird den Aktionären der Gewinn über ein Aktienrückkaufprogramm weitergereicht.

Im SDAX steigen SGL Carbon um 9 Prozent auf 8,48 Euro, nachdem Stifel das Kursziel auf 13 von 9 Euro erhöht hat. Hapag-Lloyd verlieren hingegen 2,8 Prozent, die Aktie wurde von den Analysten auf "Sell" herabgestuft.

Für Sanofi geht es um 4,5 Prozent nach unten. Der französische Pharmakonzern hat zwar bei den Gewinnen die Erwartungen überboten, heißt es von Jefferies. Die Umsätze lägen jedoch unter Erwarten und der Ausblick deute auf gekürzte Konsenserwartungen hin. Ebenfalls nach Quartalszahlen geht es in Amsterdam für TomTom um 7,6 Prozent nach oben.

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 4.214,09 -0,6% -27,03 +11,1%

Stoxx-50 3.836,48 -0,2% -7,30 +5,1%

DAX 15.375,17 -0,9% -134,02 +10,4%

MDAX 29.476,34 -1,1% -332,58 +17,4%

TecDAX 3.291,99 -1,3% -43,99 +12,7%

SDAX 13.345,13 -1,2% -155,32 +11,9%

FTSE 7.824,07 +0,1% 3,91 +4,9%

CAC 7.119,99 -0,6% -46,28 +10,0%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 2,13 +0,05 -0,44

US-Zehnjahresrendite 3,39 -0,00 -0,49

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:24 Do, 17:30 % YTD

EUR/USD 1,0895 -0,1% 1,0902 1,0926 +1,8%

EUR/JPY 140,21 -0,1% 140,11 140,31 -0,1%

EUR/CHF 0,9984 +0,2% 0,9970 0,9950 +0,9%

EUR/GBP 0,8935 +0,2% 0,8926 0,8904 +1,0%

USD/JPY 128,69 +0,0% 128,52 128,39 -1,9%

GBP/USD 1,2194 -0,3% 1,2213 1,2273 +0,8%

USD/CNH (Offshore) 6,7527 +0,2% 6,7460 6,7334 -2,5%

Bitcoin

BTC/USD 23.376,94 -0,8% 23.531,44 23.870,81 +40,8%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 75,60 75,88 -0,4% -0,28 -6,0%

Brent/ICE 81,51 82,17 -0,8% -0,66 -4,9%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 0,00 59,53 -100,0% -59,53 -21,9%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.912,89 1.912,93 -0,0% -0,04 +4,9%

Silber (Spot) 23,37 23,48 -0,4% -0,11 -2,5%

Platin (Spot) 1.027,35 1.025,50 +0,2% +1,85 -3,8%

Kupfer-Future 4,11 4,09 +0,4% +0,02 +7,8%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

