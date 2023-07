MÄRKTE EUROPA/Schwächer - Richemont nach Zahlen billiger

FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Aktienmärkte sind leichter in die neue Handelswoche gestartet. Hier rückt in den kommenden Tagen die Berichtssaison als Impulsgeber stärker in den Fokus. Diese Woche legen 75 Unternehmen aus dem Stoxx-600-Universum ihre Ergebnisse zum zweiten Quartal vor. Nach Einschätzung der DZ Bank birgt die Berichtssaison das Potenzial für positive Überraschungen. Die Gewinnerwartungen für das zweite Quartal lägen im Aggregat recht niedrig. Der Konsens sehe im Jahresvergleich einen Rückgang der Quartalsgewinne von 8,3 Prozent in Europa und von 6,4 Prozent in den USA. Derweil überraschte am Montag aus der Schweiz Richemont beim Umsatz negativ, die Aktie bricht ein.

Der DAX gibt 0,5 Prozent auf 16.025 Zähler ab, der Euro-Stoxx-50 um deutliche 1,1 Prozent auf 4.353 Punkte. Der Aktienindex in Paris, in dem die Aktien der Luxusgüterhersteller stark vertreten sind, stellt mit einem Minus von 1,2 Prozent das Schlusslicht in Europa.

In China läuft es weiterhin nicht rund, das ist für die exportstarken Unternehmen in Europa keine gute Nachricht. Das BIP ist dort im zweiten Quartal um 6,3 Prozent gewachsen, was unter der Prognose von 6,9 Prozent liegt. Nach Einschätzung von JP Morgan unterstreichen die BIP-Daten die Dringlichkeit von Stützungsmaßnahmen für die dortige Wirtschaft.

Europäischer Erdgaspreis auf Jahrestief

Der europäische Gaspreis ist am niederländischen Handelsplatz TTF am Montag auf Jahrestief gefallen. Auf Tagessicht verbilligt er sich um 3,0 Prozent auf 25,19 Euro je Megawattstunde - im Tief lag er bereits bei 24,00 Euro. Während die Nachfrage in den Sommermonaten ohnehin schwach ausfällt, spekuliert der Markt schon länger über ein wieder anziehendes Angebot. Nach mehrfacher Verlängerung saisonaler Wartungsarbeiten am wichtigen Troll-Gasfeld in Norwegen dürfte eine Wiederaufnahme der Lieferungen nicht mehr fern sein. Shell hatte zudem in der vergangenen Woche mitgeteilt, die norwegische Gasaufbereitungsanlage Nyhamna, wo auch Gas des Troll-Feldes verarbeitet wird, zum 15. Juli wieder anzufahren.

Richemont sendet Warnsignal an den Sektor

Für Richemont-Aktien geht es nach Veröffentlichung des Zwischenberichts um 9,5 Prozent nach unten, hier verweisen die Analysten von Bernstein auf das unterhalb der Erwartung ausgefallene organische Wachstum. Die Aktien von Richemont hatten bisher ein starkes Jahr 2023 und stiegen bis zum Börsenschluss am Freitag um über 20 Prozent, was die starke Nachfrage aus dem asiatisch-pazifischen Raum nach Marken wie Cartier und Van Cleef & Arpels widerspiegelt.

Aktuell wird nach Aussage von Victoria Scholar, Head of Investment bei Interactive Investor, die Besorgnis über die Schwäche in Amerika eingepreist. In Nord- und Südamerika sei der Umsatz um 4 beziehungsweise 2 Prozent bei konstanten Wechselkursen zurückgegangen. Die Ergebnisse von Richemont ziehen andere Aktien des Sektors wie LVMH, Kering, Hermes und Moncler in den roten Bereich, inmitten der Nervosität über eine mögliche breitere Verlangsamung der Nachfrage nach Luxusgütern, da die Gürtel enger geschnallt werden.

Bei Nordea geht es 0,8 Prozent höher, hier sind die Zweitquartalszahlen etwas besser als erwartet ausgefallen. Die Aktien der Hypermarche-Kette Casino sind derzeit in Paris ausgesetzt. Nach dem Ausscheiden des Investorentrios unter der Führung des Milliardärs Xavier Niel im Kampf um die Kontrolle bei Casino scheint der tschechische Milliardär Daniel Kretinsky das Rennen zu machen. Kretinsky sagte der Financial Times, er habe Casino ein überarbeitetes Angebot vorgelegt. Für die Aktie das Großaktionärs Rally geht es knapp 9 Prozent nach unten.

Bei den Unternehmen in Deutschland stehen Drägerwerk mit durchwachsenen Geschäftszahlen im Blick. Die Aktien fallen um 1,8 Prozent. Der Umsatz von 771 Millionen Euro lag einen Tick über den Schätzungen. Das EBIT von 19 Millionen Euro konnte derweil die Prognose der Analysten von Warburg mit 24 Millionen nicht erfüllen. Den Ausblick auf das laufende Jahr bestätigte Drägerwerk.

Mit Aufschlägen von 4,7 Prozent reagieren Krones auf die Anhebung der Umsatzprognose für das laufende Jahr. Das Unternehmen sieht das Erlöswachstum nun bei zwischen 11 und 13 Prozent nach bislang 8 bis 11 Prozent. Teilweise hatten Marktteilnehmer, wie etwa Baader, mit einer Erhöhung gerechnet, wohl aber nicht in dieser Größenordnung.

===

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 4.353,70 -1,1% -46,41 +14,8%

Stoxx-50 3.930,58 -0,8% -32,88 +7,6%

DAX 16.027,87 -0,5% -77,20 +15,1%

MDAX 27.708,76 -0,5% -151,53 +10,3%

TecDAX 3.193,83 -0,8% -24,31 +9,3%

SDAX 13.520,53 -0,7% -90,28 +13,4%

FTSE 7.415,70 -0,3% -18,87 -0,2%

CAC 7.283,69 -1,2% -90,85 +12,5%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 2,45 -0,06 -0,12

US-Zehnjahresrendite 3,78 -0,05 -0,10

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 34.509,03 +0,3% 113,89 +4,1%

S&P-500 4.505,42 -0,1% -4,62 +17,3%

Nasdaq-Comp. 14.113,70 -0,2% -24,87 +34,9%

Nasdaq-100 15.565,60 -0,0% -6,38 +42,3%

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,72 -2,1 4,74 30,1

5 Jahre 3,99 -5,6 4,05 -1,1

7 Jahre 3,89 -5,6 3,94 -8,3

10 Jahre 3,78 -5,4 3,83 -10,4

30 Jahre 3,89 -3,6 3,93 -7,8

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:46 Uhr Fr, 17:15 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1233 +0,0% 1,1234 1,1241 +4,9%

EUR/JPY 155,17 -0,4% 155,53 155,73 +10,6%

EUR/CHF 0,9649 -0,3% 0,9668 0,9681 -2,5%

EUR/GBP 0,8583 +0,1% 0,8590 0,8569 -3,0%

USD/JPY 138,16 -0,4% 138,45 138,56 +5,4%

GBP/USD 1,3084 -0,1% 1,3079 1,3118 +8,2%

USD/CNH (Offshore) 7,1732 +0,2% 7,1828 7,1453 +3,5%

Bitcoin

BTC/USD 30.160,25 -0,5% 30.251,59 31.313,07 +81,7%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 74,31 75,42 -1,5% -1,11 -6,4%

Brent/ICE 78,69 79,87 -1,5% -1,18 -5,4%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 25,26 25,96 -2,7% -0,70 -68,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.957,12 1.955,13 +0,1% +1,99 +7,3%

Silber (Spot) 24,80 24,95 -0,6% -0,15 +3,5%

Platin (Spot) 971,20 978,20 -0,7% -7,00 -9,1%

Kupfer-Future 3,82 3,93 -2,7% -0,11 +0,0%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/raz

(END) Dow Jones Newswires

July 17, 2023 07:00 ET (11:00 GMT)