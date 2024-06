MÄRKTE EUROPA/Schweizer Zinssenkung hellt Stimmung auf

Werte in diesem Artikel

Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach den Abgaben vom Vortag zeigen sich die europäischen Börsen am Donnerstagmittag deutlich erholt. Für Kauflaune sorgt eine unerwartete Zinssenkung in der Schweiz: "Der Zinssenkungszyklus geht weiter", so ein Marktteilnehmer. Nun wartet der Markt auf die Bank of England (BoE). Die norwegische Notenbank hat die Leitzinsen nicht angetastet. Von der SNB war es bereits die zweite Zinssenkung, nachdem sie als erste unter den G10-Zentralbanken tätig geworden war.

Der DAX gewinnt 0,6 Prozent auf 18.180 Punkte, der Euro-Stox-50 zieht um 0,8 Prozent an. Bei den Einzelwerten am deutschen Markt stehen Evotec mit einem zweistelligen Erholungsschub im Blick.

Am Devisenmarkt zeigt sich der Euro mit knapp 1,0730 Dollar etwas leichter. Der Franken fällt nach der Zinssenkung der Schweizer Nationalbank (SNB) zurück. Allerdings hatte er in den vergangenen Wochen stark zugelegt und so der Notenbank die Lockerung erleichtert.

Ob die BoE am Mittag auch überraschen wird, bleibt abzuwarten. Im Vorfeld wird von ihr keine Zinssenkung erwartet. Allerdings ist die Inflation in Großbritannien im Mai auf 2 Prozent gesunken und damit auf den Zielwert der BoE. Analysten halten daher eine Zinssenkung im August für möglich, für den Berichtstag wird damit aber noch nicht gerechnet, unter anderem weil die Dienstleistungsinflation weiter hoch ist. Dazu spricht die Anfang Juli anstehende Wahl eher dagegen, dass die Notenbank noch einmal tätig wird.

Übergeordnet tritt die zuletzt belastende politische Unsicherheit im Vorfeld der anstehenden französischen Parlamentswahlen mit der Zinsüberraschung erst einmal etwas in den Hintergrund. Auf Unternehmensseite ist es weiter sehr ruhig. Im Blick steht der große Verfalltag an den Börsen am Freitag. Die 18.000er Marke dürfte den DAX zum Verfall deutlich unterstützen, wie Marktexperten aus den Positionierungen auf einen steigenden bzw. fallenden DAX herauslesen.

Technologie gefragt - Danone drückt Nahrungsmittelindex

Die Gewinnerliste in Europa wird angeführt von den als zinsempfindlich geltenden Technologieaktien, deren Stoxx-Branchenindex 1,4% gewinnt. Dahinter folgen die Indizes der Chemie-, Bau- und Einzelhandelstitel, die alle um gut 1 Prozent steigen. Auf der Negativseite stechen Nahrungsmittelaktien mit einem Minus von 0,7 Prozent heraus. Gedrückt wird der Branchenindex vor allem von Danone (-4,1%). Der französische Nahrungsmittelkonzern hält seinen Kapitalmarkttag ab. Nicht gut kommt laut Marktteilnehmern an, dass Danone ausgerechnet bei medizinischer Nahrung gute Perspektiven sieht. Trotz allem gehe es hier um ein Randgeschäft.

Mit einem Plus von fast 15 Prozent zeigen sich Evotec. Auslöser ist ein Bericht, laut dem sich das Biotechnologieunternehmen mit Verteidigungsexperten austauschen soll wegen des stark gefallenen Kurses. Evotec sieht sich nun als mögliches Übernahmeziel. Die Aktie hat allein in den vergangenen drei Monaten knapp 50 Prozent an Wert verloren. Ursprünglicher Auslöser war der Weggang des langjährigen CEO Lanthaler mit dem Verdacht auf Insiderhandel.

Für die Sartorius-Aktie geht es um 1,8 Prozent nach oben, nachdem der Kurs am Vortag nachrichtenlos um rund 14 Prozent abgerutscht war. SMA Solar erholen sich um gut 6 Prozent nach dem Kursdebakel am Mittwoch in Reaktion auf eine Gewinnwarnung. Lufthansa geben um 3,4 Prozent nach. Stifel hat die Aktie auf "Hold" gesenkt.

Verbio zurück am Jahrestief - Schwieriges Umfeld

Verbio fallen trotz einer Kaufempfehlung durch HAIB um 8 Prozent in Richtung ihres Jahrestiefs von 16,50 Euro zurück. "Nahezu alle Anbieter erneuerbarer Energien werden einer grundlegenden Neubewertung unterzogen, dazu gehören auch Verbio mit dem Biosprit", so ein Marktteilnehmer. Er merkt auch an, dass die USA nun noch stärker auf Atomstrom setzen wollen.

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 4.926,75 +0,8% 41,30 +9,0%

Stoxx-50 4.522,13 +0,4% 16,89 +10,5%

DAX 18.180,19 +0,6% 113,54 +8,5%

MDAX 25.652,51 +0,7% 180,76 -5,5%

TecDAX 3.297,88 +0,9% 28,49 -1,2%

SDAX 14.536,72 +1,0% 137,38 +4,1%

FTSE 8.217,97 +0,2% 12,86 +6,1%

CAC 7.639,37 +0,9% 69,17 +1,3%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 2,44 +0,04 -0,13

US-Zehnjahresrendite 4,25 +0,03 +0,37

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 08:11 Mi, 17:35 % YTD

EUR/USD 1,0740 -0,1% 1,0740 1,0744 -2,8%

EUR/JPY 169,86 +0,1% 169,86 169,67 +9,2%

EUR/CHF 0,9490 -0,1% 0,9490 0,9499 +2,3%

EUR/GBP 0,8445 -0,0% 0,8450 0,8444 -2,7%

USD/JPY 158,43 +0,1% 158,14 157,91 +12,3%

GBP/USD 1,2706 -0,1% 1,2706 1,2724 -0,1%

USD/CNH (Offshore) 7,2868 +0,1% 7,2835 7,2798 +2,3%

Bitcoin

BTC/USD 65.297,58 +0,5% 65.297,58 64.876,23 +50,0%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 81,60 81,57 +0,0% +0,03 +12,5%

Brent/ICE 85,21 85,07 +0,2% +0,14 +11,8%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 35,005 35,35 -1,0% -0,34 +10,3%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.340,91 2.328,37 +0,5% +12,54 +13,5%

Silber (Spot) 30,40 29,75 +2,2% +0,65 +27,9%

Platin (Spot) 986,71 981,05 +0,6% +5,66 -0,5%

Kupfer-Future 4,51 4,51 +0,5% +0,02 +14,9%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

