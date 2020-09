MÄRKTE EUROPA/Sehr fest - "DAX bleibt dran"

Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Rückenwind von der Wall Street gibt zur Wochenmitte auch den Börsen in Europa wieder Auftrieb. Der DAX gewinnt 1,5 Prozent auf 13.166 Punkte, und der Euro-Stoxx-50 steigt um 1,4 Prozent auf 3.322 Punkte. Rückenwind kommt auch vom Euro: Die Gemeinschaftswährung fällt weiter auf 1,1873 Dollar, nachdem am Dienstag eine erste Attacke auf die Marke von 1,20 Dollar gescheitert war. Der feste Euro hatte in den vergangenen Tagen immer wieder Gewinnmitnahmen von US-Anlegern ausgelöst und den DAX am Nachmittag gebremst: "Die entscheidende Frage bleibt, ob und wann es dem Markt gelingt, seine Anfangsgewinne und die psychologische Barriere auch mal mit in den Feierabend zu nehmen", sagt Milan Cutkovic, Analyst beim Brokerhaus Axi Traders.

"Es bleibt abzuwarten, wie der erneute Versuch des DAX, dranzubleiben, sich im heutigen Tagesverlauf entwickelt", sagt auch CMC-Market-Analyst Jochen Stanzl.

Als fundamental stützend werten Marktteilnehmer den guten ISM-Index vom Vortag sowie eine noch lockerere Geldpolitik . Denn Finanzminister Mnuchin drängt den US-Kongress, noch weitere Geldspritzen für die US-Wirtschaft locker zu machen.

Im Fokus stehen daher drei Reden von Fed-Gouverneuren am Nachmittag und das Beige Book der US-Notenbank am Abend. Dazu wird der ADP-Indikator für die US-Beschäftigung veröffentlicht. Er wird als wichtiger Vorlaufindikator für den monatlichen US-Arbeitsmarktbericht am Freitag gesehen.

Banken verlieren weiter an Relevanz - Vonovia und Adidas steigen auf, Fresenius ab

Für Bewegung in einigen Aktien sorgen die zahlreichen Indexänderungen in Europa. Besonders der Bankensektor büßt weiter an Relevanz ein: Im Euro-Stoxx-50 müssen BBVA und Societe Generale die Plätze räumen, im Stoxx-50 Lloyds Bank und Santander. Der Banken-Index notiert als einziger Index nicht im Plus.

Lloyds Bank macht den Platz für Adidas frei. Adyen ersetzt die Aktien von Santander. Im Euro-Stoxx-50 müssen die Aktien von Telefonica, Societe Generale, Fresenius, BBVA und Orange die Plätze für die Titel von Prosus, Adyen, Pernod, Vonovia und Kone räumen.

Völlig überraschend kommt der Aufstieg von Adidas, die 3,4 Prozent gewinnen. Kone steigen um 2,2 Prozent. Auch Pernod Ricard kommen um 2,6 Prozent voran, trotz durchwachsener Zahlen.

Im DAX legen Delivery Hero um weitere 3,3 Prozent zu, Linde gewinnen 3,4 Prozent und Deutsche Telekom legen mit einem positiven Analysten-Kommentar um 3,3 Prozent zu. Im TecDAX steigen Compugroup mit einer Kaufempfehlung der Deutschen Bank um gut 4 Prozent. In Paris brechen Vallourec um mehr als 11 Prozent ein, mit den Anleihen des Stahlunternehmens geht es noch stärker bergab.

===

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 3.321,88 1,35 44,30 -11,30

Stoxx-50 2.988,62 1,39 41,01 -12,18

DAX 13.165,63 1,48 191,38 -0,63

MDAX 27.872,63 1,28 350,93 -1,55

TecDAX 3.164,00 1,55 48,24 4,94

SDAX 12.704,82 0,79 99,78 1,54

FTSE 5.944,02 1,40 81,97 -22,28

CAC 5.006,74 1,39 68,64 -16,25

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite -0,45 -0,03 -0,69

US-Zehnjahresrendite 0,68 0,00 -2,00

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:21 Di, 17:15 % YTD

EUR/USD 1,1874 -0,36% 1,1902 1,1963 +5,9%

EUR/JPY 125,91 -0,29% 126,20 126,73 +3,3%

EUR/CHF 1,0829 -0,05% 1,0846 1,0853 -0,3%

EUR/GBP 0,8904 -0,01% 0,8900 0,8895 +5,2%

USD/JPY 106,03 +0,08% 106,04 105,94 -2,5%

GBP/USD 1,3335 -0,36% 1,3374 1,3448 +0,6%

USD/CNH (Offshore) 6,8280 -0,11% 6,8296 6,8280 -2,0%

Bitcoin

BTC/USD 11.744,26 -2,31% 11.802,26 11.925,64 +62,9%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 43,11 42,76 +0,8% 0,35 -24,8%

Brent/ICE 45,94 45,58 +0,8% 0,36 -25,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.962,17 1.970,30 -0,4% -8,13 +29,3%

Silber (Spot) 27,84 28,18 -1,2% -0,34 +56,0%

Platin (Spot) 935,70 952,50 -1,8% -16,80 -3,0%

Kupfer-Future 3,01 3,01 -0,1% -0,00 +6,6%

===

