MÄRKTE EUROPA/Sehr ruhiger Wochenstart - Crash bei Meyer Burger

FRANKFURT (Dow Jones)--Sehr ruhig sind Europas Börsen am Montag in die neue Handelswoche gestartet. Die Freude über die auf dem Notenbankertreffen in Jackson Hole angekündigte Zinswende der US-Notenbank löst aber kein Freudenfeuerwerk aus. In Großbritannien ist zudem Feiertag, und damit fehlen die wichtigen britischen Händler. Der Umsatz in DAX-Werten ist kurz nach Start extrem gering und liegt nach Händlerangaben nun bei rund einem Drittel des Normalen. Im DAX notieren nahezu alle Titel nur mit Änderungen im Nullkomma-Bereich. Der DAX gibt 0,3 Prozent ab auf 18.577 Zähler, der Euro-Stoxx-50 sinkt 0,2 Prozent auf 4.902 Zähler.

Powell gibt Börsen, was sie hören wollen

Fed-Chef Jerome Powell hatte am Freitag in seiner mit Spannung erwarteten Rede beim Treffen der Notenbanker genau das geliefert, worauf die Märkte gehofft hatten. Er führte an, die Leitzinsen sollten bald gesenkt werden, um eine Abkühlung des US-Arbeitsmarktes zu vermeiden. "Die geldpolitische Richtung ist somit nun klar - Höhe und Abfolge weiterer Zinsschritte sind laut Powell allerdings nicht festgelegt", kommentierte Anlagestratege Ulrich Stephan von der Deutschen Bank. Diese hingen weiter von der Entwicklung der Konjunktur ab. Die Rendite der 10jährigen US-Staatsanleihen ging danach auf 3,79 Prozent zurück. Dies war allerdings kein ungewöhnliches Niveau und bereits vor einer Woche erreicht worden. Händler sprechen bereits von einem "Sell on Good News" nach der Powell-Rede.

Grottenschlechter Ifo-Index sollte nicht mehr überraschen

In Deutschland sind am Montag die Augen etwas auf den neuen Ifo-Geschäftsklima-Index gerichtet. Die Erwartungen sind allerdings sehr gering. Schließlich hatten schon die Einkaufsmanager-Indizes (PMI) vergangene Woche für eine kalte Dusche gesorgt: Die deutsche Wirtschaft rutschte sogar auf dem extrem tiefen Niveau noch weiter ab. Dies sollte daher auch beim Ifo nicht mehr belasten.

Neue Zahlen von Nvidia am Mittwoch

Noch wichtiger ist allerdings im Wochenverlauf der Blick auf Inflationsdaten und am Mittwochabend Zahlen von Nvidia. Zwar war es zuletzt um das Zugpferd der KI-Branche etwas ruhiger geworden. Seine Quartalsdaten werden jedoch als wichtigster Teil der gesamten Lieferkette um Chips, Datencenter und die Investitionsbereitschaft innerhalb der Technologiebranche gesehen. Am Freitagabend gingen die Aktien schon mit 4,5 Prozent Plus aus dem US-Handel.

Meyer Burger halbieren sich - Lufthansa mit Streik

Für einen Crash der Aktie sorgt die Mitteilung von Meyer Burger, dass der Solarzellen-Hersteller den Aufbau einer Fabrik in Colorado abbricht, da sie nicht finanzierbar sein soll. Die Aktien kollabieren um 53 Prozent. Stattdessen wolle man sich auf das Werk in Arizona und auch wieder das deutsche Werk in Thalheim konzentrieren. Daher warnt Meyer Burger, dass mittelfristig eine noch geringere Profitabilität erwartet wird.

Als etwas belastend für das Sentiment bei Lufthansa werten Händler die Streikankündigung bei ihrer Ferienflieger-Tochter Lufthansa Discover. Von Dienstag bis Freitag wollen Piloten und Flugbegleiter dort streiken, da sie fehlende Tarifverträge bemängeln. Lufthansa-Aktien geben 0,2 Prozent ab.

Vonovia legen um 0,7 Prozent zu. Der Immobilienkonzern will seine Pflegeheime an Finanzinvestoren verkaufen. Bei Siemens Healthineers geht es nach einem kleineren Zukauf wie erwartet nur 0,5 Prozent tiefer. Die Sparte Advanced Accelerator Applications von Novartis ist in der molekularen Nuklearmedizin tätig und soll laut Financial Times um die 200 Millionen Euro kosten.

Die Aktien von PNE legen um 4,6 Prozent zu. Der Windparkbetreiber hatte sich am Morgen per Adhoc beschwert, der Kursverfall der Aktien sei "spekulationsgetrieben" gewesen. Händler sehen dahinter aber nur ausgelöste Stop-Loss-Orders in einem umsatzarmen Geschäft. Dies habe dann eben hohe Volatilität zur Folge.

===

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 4.901,56 -0,2% -7,64 +8,4%

Stoxx-50 4.494,59 -0,0% -0,04 +9,8%

DAX 18.576,81 -0,3% -56,29 +10,9%

MDAX 25.137,90 -0,2% -58,68 -7,4%

TecDAX 3.332,84 -0,3% -8,70 -0,1%

SDAX 13.917,95 -0,2% -29,62 -0,3%

FTSE Feiertag +7,7%

CAC 7.585,85 +0,1% 8,81 +0,6%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 2,23 +0,00 -0,34

US-Zehnjahresrendite 3,78 -0,02 -0,10

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 7:50 Uhr Fr, 17:03 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1178 -0,1% 1,1180 1,1179 +1,2%

EUR/JPY 160,66 -0,3% 161,18 162,22 +3,2%

EUR/CHF 0,9466 -0,2% 0,9478 0,9486 +2,0%

EUR/GBP 0,8473 +0,0% 0,8472 0,8472 -2,3%

USD/JPY 143,76 -0,2% 144,15 145,12 +2,0%

GBP/USD 1,3195 -0,1% 1,3197 1,3195 +3,7%

USD/CNH (Offshore) 7,1172 -0,0% 7,1215 7,1254 -0,1%

Bitcoin

BTC/USD 63.849,95 -0,9% 64.016,40 61.034,90 +46,6%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 75,49 74,83 +0,9% +0,66 +6,4%

Brent/ICE 79,66 79,02 +0,8% +0,64 +5,8%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 36,76 36,63 +0,4% +0,13 +12,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.518,15 2.512,67 +0,2% +5,48 +22,1%

Silber (Spot) 30,04 29,83 +0,7% +0,21 +26,4%

Platin (Spot) 966,35 966,30 +0,0% +0,05 -2,6%

Kupfer-Future 4,23 4,20 +0,7% +0,03 +7,3%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

