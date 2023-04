MÄRKTE EUROPA/Seitwärts - Börsen warten auf Fülle an US-Daten

FRANKFURT (Dow Jones)--Wenig verändert sind Europas Börsen am Mittwoch in den Handel gestartet. Die Umsätze dünnen in Richtung Osterfeiertage immer weiter aus. Gleichzeitig steht noch eine Fülle von hochkarätigen US-Arbeitsmarktdaten an; Anleger agieren daher zurückhaltend. Der monatliche US-Arbeitsmarktbericht wird sogar am Karfreitag veröffentlicht, wenn kaum eine Börse reagieren kann. Daher stehen nun am Nachmittag der ADP-Bericht und der neue ISM-Service-Index besonders im Fokus.

Die meisten Börsenplätze in Europa pendeln um die Nulllinie: Der DAX gibt 0,2 Prozent ab auf 15.576 Punkte, der Euro-Stoxx-50 verliert ebenfalls 0,2 Prozent auf 4.308 Punkte.

Datenkranz gemischt - ISM-Service und ADP als Trendsetter für Zinserwartungen

Etwas verwirrend für die Börsen wirken die uneinheitlichen Konjunkturindikatoren. "Jede Veröffentlichung kann irgendwie andere Zinserwartungen begründen", sagt ein Händler. Denn zu den eher schwachen Daten vom Vortag seien nun ein hochrevidierter Einkaufsmanager-Index (PMI) in Japan und deutlich steigende Auftragseingänge in Deutschland gekommen.

Am Vortag hatten noch schwache Daten die Renditen und die Zinserwartungen gedrückt. An den US-Börsen erwarten nun nur noch 42 Prozent der Marktteilnehmer überhaupt noch eine Zinserhöhung bei der nächsten Fed-Sitzung. Unter anderem waren die offenen Stellen in den USA (Jolts-Report) im Februar zum ersten Mal seit Mai 2021 unter die Marke von 10 Millionen zurückgefallen.

Besonders im Blick stehen nun die Revisionen der europäischen PMIs. Dazu kommen die VDMA-Auftragseingänge der deutschen Maschinenbauer und die französische Industrieproduktion, die im Februar stärker als erwartet gestiegen ist. Am Nachmittag steht dann mit dem ADP-Arbeitsmarktbericht und dem ISM-Index für den US-Dienstleistungs-Sektor die Highlights des Tages an.

Shop Apotheke und Grenke nach Zahlenvorlage gesucht

Einige Unternehmen haben am Morgen bereits mit Zahlen zum ersten Quartal überrascht. So hat sich bei Shop Apotheke das Wachstum im ersten Quartal auf knapp 22 Prozent beschleunigt und damit über das fürs Gesamtjahr angestrebte Plus von 10 bis 20 Prozent. Dies sorgt für ein Freudenfeuerwerk zum Start mit 9,5 Prozent Plus.

Auch beim Leasingunternehmen Grenke ging es im Neugeschäft kräftig nach oben. Händler loben das Plus von 22,2 Prozent im ersten Quartal, da es trotz des rasant steigenden Zinsumfeldes erwirtschaftet wurden. Die höheren Zinskosten konnten an Kunden weitergereicht werden, entsprechend legen die Aktien um 2,4 Prozent zu.

Auch in Paris geht es beim Foodservice-Unternehmen Sodexo um 8,8 Prozent nach oben. Die Zahlen sind besser ausgefallen als vom Markt erwartet, Sodexo hat darauf die Prognose angehoben. Dazu wirkt die Ankündigung, ein Spin-Off des Gutschein-Geschäfts vorzunehmen.

Nordex stehen hingegen mit 6,2 Prozent Minus unter Druck. Hier belastet die Emission einer Wandelanleihe über 333 Millionen Euro. Sie habe mit 4,25 Prozent einen attraktiven Kupon. "Das Volumen ist groß", so ein Händler. Hedge-Fonds nehmen üblicherweise die Anleihen auf und verkaufen dagegen Aktien zur Kurssicherung.

Auto1 Group geben nach vorläufigen Zahlen für 2022 um 1,5 Prozent nach. Umsatz und Rohergebnis konnten zwar erhöht werden, jedoch weitete sich auch der Verlust im bereinigten EBITDA aus.

===

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 4.308,44 -0,2% -6,88 +13,6%

Stoxx-50 3.949,03 +0,0% 0,53 +8,1%

DAX 15.575,81 -0,2% -27,66 +11,9%

MDAX 27.280,00 -0,5% -140,99 +8,6%

TecDAX 3.294,51 +0,1% 3,70 +12,8%

SDAX 13.103,25 -0,1% -14,89 +9,9%

FTSE 7.644,68 +0,1% 10,16 +2,5%

CAC 7.339,40 -0,1% -5,56 +13,4%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 2,27 +0,02 -0,30

US-Zehnjahresrendite 3,36 +0,02 -0,52

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:01 Uhr Di, 17:30 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0961 +0,1% 1,0956 1,0955 +2,4%

EUR/JPY 144,23 -0,1% 144,14 144,35 +2,8%

EUR/CHF 0,9917 -0,1% 0,9921 0,9943 +0,2%

EUR/GBP 0,8772 +0,1% 0,8772 0,8770 -0,9%

USD/JPY 131,59 -0,1% 131,56 131,77 +0,4%

GBP/USD 1,2495 -0,1% 1,2491 1,2491 +3,3%

USD/CNH (Offshore) 6,8757 -0,0% 6,8689 6,8878 -0,8%

Bitcoin

BTC/USD 28.528,39 +1,1% 28.603,09 28.013,83 +71,9%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 80,86 80,71 +0,2% +0,15 +0,5%

Brent/ICE 85,36 84,94 +0,5% +0,42 +0,6%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 46,33 46,57 -0,5% -0,24 -41,1%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.025,85 2.020,41 +0,3% +5,44 +11,1%

Silber (Spot) 24,90 25,03 -0,5% -0,13 +3,9%

Platin (Spot) 1.025,25 1.022,00 +0,3% +3,25 -4,0%

Kupfer-Future 3,94 3,97 -0,8% -0,03 +3,3%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mod/ros

(END) Dow Jones Newswires

April 05, 2023 03:50 ET (07:50 GMT)