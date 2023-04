MÄRKTE EUROPA/Seitwärtsbewegung läuft - CAC-40 auf Rekordhoch

FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Aktienmärkte pendeln am Donnerstag mehrheitlich um die Schlusskurse vom Vortag. Wie bereits an den vergangenen Tagen zu beobachten, kamen auf erhöhtem Niveau rasch wieder Verkäufer an den Markt. Da die Umsätze allerdings weiterhin verhältnismäßig dünn sind, kommt auch kein richtiger Abgabedruck auf. Damit hält die Seitwärtsbewegung weiter an. Wirtschaftsdaten sowie erste starke Geschäftszahlen aus der beginnenden Berichtssaison sorgen für ein verhaltenes Geschäft. Der DAX verliert 0,1 Prozent auf 15.683 Punkte, der Euro-Stoxx-50 gewinnt 0,3 Prozent auf 4.347. Beim europäischen Leitindex hilft die Stärke bei den Luxusgüterherstellern, LVMH notieren nach Zahlen auf Allzeithoch, was auch den CAC-40 zu einem Rekordhoch verhilft.

Am Nachmittag belegten die rückläufigen Erzeugerpreise aus den USA, dass dort die Inflation ihren Höhepunkt gesehen hat. Der US-Notenbank wird testiert, dass sie einen guten Job gemacht hat, die Wetten auf eine weitere Zinsanhebung um 25 Prozent kommen derweil leicht zurück. Darunter leidet der Dollar, der Euro steigt im Gegenzug über 1,1060 auf Jahreshoch. Profiteur der gesunken Erwartung an weitere Zinsanhebungen ist ferner das Gold, es steigt ebenfalls auf ein Jahreshoch bei 2.048 Dollar.

Zur Vorsicht der Anleger dürfte die allmählich anlaufende Berichtssaison der US-Unternehmen für das erste Quartal beitragen. Sie kommt am Freitag in Gang, wenn Banken wie JP Morgan Chase, Wells Fargo und Citigroup ihre Zahlen vorlegen. "Wenn die Finanzergebnisse der US-Banken die Erwartungen erfüllen oder sogar übertreffen, wird der Markt wahrscheinlich steigen", erwartet David Nicholas, Chief Executive Officer von Nicholas Wealth Management.

LVMH-Umsatz überzeugt Analysten

Für LVMH geht es um 4,5 Prozent nach oben, nachdem der Luxusgüter- und Spirituosenkonzern Umsatzdaten zum ersten Quartal vorgelegt hat. Die Umsatzentwicklung im ersten Quartal liegt Bryan Garnier zufolge deutlich über den Markterwartungen. Dies sowie die Wiederöffnung in China seien die Basis für die Erhöhung der organischen Wachstumsannahme der Analysten für 2023 auf 14 Prozent. Bryan Garnier rechnet nunmehr für 2023 mit einem Anstieg der EBIT-Marge um 50 Basispunkte auf 27,1 Prozent. Neben Hermes und Richemont zähle LVMH zu den Favoriten der Analysten im Sektor. Auch die Analysten von JP Morgan haben reagiert und das Kursziel auf 900 Euro nach oben genommen. Die Credit Suisse hat mit 1.005 Euro nun sogar ein vierstelliges Kursziel. Der Sektor der nichtzyklischen Konsumwerte stellt mit einem Plus von 1,6 Prozent den Tagesgewinner.

Die Citigroup spricht mit Blick auf den jüngsten Zwischenbericht von Tesco (+1,5%) von einem starken Free Cashflow. Mit 2,13 Milliarden Pfund sei dieser klar über der Konsenserwartung von 1,87 Milliarden ausgefallen. Die Geschäftszahlen selbst bewegten sich im Rahmen der Erwartungen. Wie erwartet werde Tesco ein neues Aktienrückkaufprogramm über 750 Millionen Pfund auflegen. Für Imperial Brands geht es nach Zahlen hingegen um 1,7 Prozent nach unten - Analysten sprechen von fehlenden Kurstreibern.

Givaudan-Zahlen überzeugen

Als gut werden die Umsatzzahlen von Givaudan im Handel eingeordnet. Zwar zeige sich ein deutlicher Kostendruck, jedoch sei dies für die Branche bekannt. Auch bei Symrise habe die Marge unter Druck gestanden. "Auf vergleichbarer Basis ging es aber deutlich nach oben", sagt ein Händler: "Die meisten Analysten hatten beim Umsatzwachstum nur Werte von um die 2,5 Prozent erwartet und dürften überrascht sein." Givaudan konnte den bereinigten Umsatz aber sogar um 3,6 Prozent zum Vorjahr steigern. Nachdem die Aktie zunächst im Plus notierte, handelt sie nun knapp im Minus.

Mit Abgaben von 3,9 Prozent liegen Enel sehr schwach im Markt. Die italienische Regierung hat Flavio Cattaneo als neuen CEO des Versorgers vorgeschlagen. Dieser würde die Nachfolge von Francesco Starace antreten. Chairman soll Claudio Scaroni werden. Nach Einschätzung von RBC hat die negative Aktienreaktion nichts mit der Glaubwürdigkeit von Cattaneo zu tun. Vielmehr dürften sich die Anleger Sorgen über die künftige strategische Ausrichtung von Enel machen mit einem möglicherweise stärkeren Fokus auf den italienischen Markt.

Von einem vergleichsweise zögerlichen Jahresbeginn und einer zu erwartenden Erholung des Auftragsvolumens sprechen die Analysten der Citigroup bei Nordex (-3,4%). Im vierten Quartal seien 1.021 MW bestellt worden, was einem Rückgang von 12 Prozent zum Vorjahr entspreche. Verglichen mit der stärkeren Auftragsdynamik bei Vestas in diesem Quartal scheine Nordex einen relativ langsamen Start ins Jahr gehabt zu haben.

===

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 4.358,32 +0,6% 24,29 +14,9%

Stoxx-50 4.018,89 +0,4% 16,97 +10,1%

DAX 15.718,47 +0,1% 14,87 +12,9%

MDAX 27.540,08 +0,7% 199,22 +9,6%

TecDAX 3.318,42 +0,3% 10,23 +13,6%

SDAX 13.317,39 +1,2% 156,23 +11,7%

FTSE 7.840,89 +0,2% 16,05 +5,0%

CAC 7.475,84 +1,1% 78,90 +15,5%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 2,35 -0,01 -0,22

US-Zehnjahresrendite 3,39 -0,01 -0,49

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 33.743,20 +0,3% 96,70 +1,8%

S&P-500 4.117,42 +0,6% 25,47 +7,2%

Nasdaq-Comp. 12.090,09 +1,3% 160,75 +15,5%

Nasdaq-100 13.026,44 +1,4% 178,09 +19,1%

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 3,94 -2,9 3,97 -48,3

5 Jahre 3,44 -1,9 3,46 -56,0

7 Jahre 3,41 -1,7 3,43 -55,9

10 Jahre 3,39 -0,7 3,40 -48,9

30 Jahre 3,63 +0,5 3,63 -33,7

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 7:45 Uhr Mi, 17:24 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1057 +0,6% 1,0986 1,0979 +3,3%

EUR/JPY 146,34 -0,0% 146,43 146,18 +4,3%

EUR/CHF 0,9824 -0,3% 0,9856 0,9850 -0,8%

EUR/GBP 0,8830 +0,3% 0,8799 0,8811 -0,2%

USD/JPY 132,36 -0,6% 133,29 133,14 +0,9%

GBP/USD 1,2521 +0,3% 1,2486 1,2459 +3,5%

USD/CNH (Offshore) 6,8710 -0,1% 6,8793 6,8804 -0,8%

Bitcoin

BTC/USD 30.271,25 +1,0% 30.103,27 29.940,94 +82,4%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 82,97 83,26 -0,3% -0,29 +3,1%

Brent/ICE 86,85 87,33 -0,5% -0,48 +2,4%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 42,40 42,88 -1,1% -0,48 -44,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.044,20 2.014,30 +1,5% +29,90 +12,1%

Silber (Spot) 25,84 25,53 +1,2% +0,31 +7,8%

Platin (Spot) 1.045,45 1.020,00 +2,5% +25,45 -2,1%

Kupfer-Future 4,13 4,08 +1,2% +0,05 +8,2%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

