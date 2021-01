MÄRKTE EUROPA/Sorge vor Corona-Impfversagen - Siemens stützt DAX

FRANKFURT (Dow Jones)--Deutlicher abwärts als erwartet geht es zum Handelsstart an Europas Börsen. "Es ist wieder einmal die Pandemie, die auf die Stimmung der Anleger drückt", sagt Milan Cutkovic von Axi. Die Impfkampagne in Europa komme nur schleppend voran und der britische Premierminister Boris Johnson habe gewarnt, dass der aktuelle Lockdown sogar bis zum Sommer in Kraft bleiben könnte. Immer offensichtlicher wird vor allem in Deutschland das Versagen der Impfstrategie. Kanzleramtsminister Helge Braun (CDU) erklärte am Vorabend, die Knappheit der Impfstoffe werde noch sechs oder acht Wochen dauern - also bis in den März hinein.

Daher schließt die EU auch weitere Einschränkungen von Grundrechten der EU-Bürger nicht mehr aus, so unter anderem Reisebeschränkungen. Damit zerschlagen sich immer weiter die Hoffnungen, die seit Ankündigung des ersten Impfstoffs die Börsen nach oben getrieben hatten. Der DAX fällt 0,9 Prozent auf 13.787 Punkte, der Euro-Stoxx-50-Index fällt um 0,6 Prozent auf 3.596 Zähler.

Gut sieht es nur auf Unternehmensseite aus: In den USA haben Intel begeistert, in Deutschland sieht es quer durch alle Branchen von Siemens über Salzgitter bis Prosieben gut aus. Bei den Konjunkturdaten stehen die zahlreichen frischen Einkaufsmanager-Indizes (PMIs) im Fokus.

Gute Unternehmenszahlen stützen

Der DAX läge noch deutlich tiefer im Minus, würde nicht das Plus von 5,2 Prozent bei Siemens stützen. Die Quartalszahlen waren klar über den Schätzungen der Analysten ausgefallen. Im Handel wird auf eine überraschend starke Nachfrage aus China verwiesen. Das Unternehmen will nun den Ausblick für das Gesamtjahr für mögliche Zielanpassungen überprüfen. Vor allem die Gewinnmarge lag mit 22,5 Prozent klar über der Schätzung von 16,6 Prozent. Auch der Auftragseingang übertraf die Prognosen.

Die Geschäftszahlen von Salzgitter sind nach Einschätzung aus dem Handel dank eines starken vierten Quartals besser als erwartet ausgefallen. Salzgitter verwies auf eine positive Entwicklung in den Bereichen Flachstahl, Handel und Technologie. Hier geht es 3,3 Prozent höher.

Auch bei Prosieben werden die Zahlen vom Vorabend als überraschend stark bezeichnet. Daraufhin erhöhten Banken wie Citigroup, Societe Generale und Barclays bereits ihre Kursziele, die Aktien steigen um 4,4 Prozent. Beim bereinigten Gewinn hatte das Unternehmen für 2020 bis zu 650 Millionen Euro erwartet, konnte hier aber rund 700 Millionen Euro erzielen.

Und auch Cognac-Hersteller Remy Cointreau sind weiter auf Erholungskurs. Das Geschäft in Asien sei schon fast wieder "back to normal", heißt es dort. Unter Covid leide man eigentlich nur noch beim fehlenden Absatzkanal der Reisesmitbringsel. Da die Prognose für das aktuelle Jahr aber nicht erhöht wurde, geben die Aktien 1,1 Prozent nach.

===

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 3.587,35 -0,86 -31,00 0,98

Stoxx-50 3.175,15 -0,67 -21,56 2,15

DAX 13.788,99 -0,85 -117,68 0,51

MDAX 31.465,39 -0,89 -283,58 2,17

TecDAX 3.349,34 -0,90 -30,54 4,25

SDAX 15.536,42 -0,76 -119,31 5,23

FTSE 6.679,61 -0,53 -35,81 3,95

CAC 5.534,69 -1,00 -56,10 -0,30

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite -0,50 -0,01 -0,74

US-Zehnjahresrendite 1,10 -0,01 -1,58

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 9:00 Uhr Do, 17:08h % YTD

EUR/USD 1,2180 +0,09% 1,2157 1,2149 -0,3%

EUR/JPY 126,18 +0,19% 126,02 125,81 +0,1%

EUR/CHF 1,0771 -0,05% 1,0764 1,0765 -0,4%

EUR/GBP 0,8904 +0,49% 0,8893 0,8849 -0,3%

USD/JPY 103,61 +0,10% 103,67 103,56 +0,3%

GBP/USD 1,3678 -0,40% 1,3669 1,3730 +0,1%

USD/CNH (Offshore) 6,4832 +0,29% 6,4842 6,4655 -0,3%

Bitcoin

BTC/USD 30.950,25 +0,29% 30.806,75 31.925,00 +6,5%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 52,45 53,13 -1,3% -0,68 +7,9%

Brent/ICE 55,36 56,10 -1,3% -0,74 +7,0%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.862,13 1.869,60 -0,4% -7,48 -1,9%

Silber (Spot) 25,52 25,98 -1,8% -0,46 -3,3%

Platin (Spot) 1.111,15 1.129,83 -1,7% -18,68 +3,8%

Kupfer-Future 3,60 3,65 -1,3% -0,05 +2,3%

===

