MÄRKTE EUROPA/Stabilisierung an den Börsen weitet sich aus

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach dem Kursabsturz am Vortag in Folge des Schocks auf die Invasion Russlands in der Ukraine kehren zum Wochenausklang die Käufer an die Börse zurück. Damit setzt sich die am Donnerstagnachmittag gesehene Stabilisierung weiter fort. An der Börse wird der Krieg zwischen Russland und der Ukraine als regionaler Konflikt eingestuft, die Auswirkungen auf die globale Wirtschaft und die weltweiten Finanzmärkte damit überschaubar gewertet. Wenn auch Meldungen aus dem Kriegsgebiet noch kurzfristig für eine steigende Volatilität bei Risikoassets oder im Öl- und Gaspreis führen können, scheint die Rationalität an die Börse zurückgekehrt.

Etwas Mut schöpfen Anleger aus den bislang bekannt gewordenen Einzelheiten der westlichen Russland-Sanktionen. Die seien trotz aller Beteuerungen der Politik nicht übermäßig hart ausgefallen, heißt es. Dass Russland hoffen kann, nicht vom Zahlungssystem Swift abgeschnitten zu werden, wird aus Marktsicht begrüßt.

Der DAX gewinnt 1,7 Prozent auf 14.288 Punkte, der Euro-Stoxx-50 steigt um 1,7 Prozent auf 3.896 Punkte. Am Vortag notierte der auch als Angstbarometer bezeichnete VDAX-NEW bei 40, was für Panik an der Börse steht. Aktuell handelt er mit gut 33 bereits wieder deutlich darunter, die zu erwartenden Schwankungen in den kommenden Tagen und Wochen werden damit deutlich niedriger eingestuft.

Das Gold, das am Vortag als sicherer Hafen gesucht wurde, handelt bei 1.910 Dollar je Unze nach einem Hoch bei 1.940 Dollar am Vortag. Das Barrel der Sorte Brent ist wieder deutlich unter die 100-Dollar-Marke gerutscht und notiert bei 98,09 Dollar. Anleger setzen darauf, dass die Zentralbanken die Inflation angesichts der drohenden Russland-Sanktionen neu bewerten.

EZB dürfte sich alle Optionen offen halten

In Anbetracht des unbeständigen und schwierigen Umfelds erwartet Katharine Neiss, Chief European Economist bei PGIM Fixed Income, dass die EZB sich ihre Optionen offen hält und ihre im Dezember angekündigte, vergleichsweise restriktive Haltung in Bezug auf eine allmähliche Reduzierung der Ankäufe von Vermögenswerten im Laufe dieses Jahres bekräftigt. Die jüngsten Ereignisse böten der EZB auch die Gelegenheit, die Kontrolle über die Inflation zurückzuerlangen.

Höher als erwartet ausgefallene Inflationszahlen seien eindeutig auf einen externen Schock zurückzuführen und entzögen sich somit der Kontrolle der Zentralbank. Eine solche verbale Intervention könnte die Märkte beruhigen. Darüber hinaus erwartet Neiss, dass die EZB die Flexibilität, die sie während der Pandemie an den Tag gelegt hat, in Echtzeit nutzen wird, um günstige Finanzierungsbedingungen zu gewährleisten und eine Ausweitung der Spreads von Staatsanleihen zu verhindern.

Pläne für Porsche-IPO konkretisieren sich

Porsche (+1,7%) und Volkswagen (+3,9%) gehören zu den Gewinnern im DAX. Hintergrund sind die sich konkretisierenden Hinweise auf einen Börsengang der Porsche AG. Der VW-Vorstand hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, die Umsetzbarkeit eines möglichen Börsengangs zu prüfen. Jefferies schätzt den Wert der Porsche AG auf 60 bis 90 Milliarden Euro.

Die Marke Porsche könnte nach Aussage der Analysten der UBS als Marktführer im Luxussegment und bei der Umstellung auf Elektrofahrzeuge auf eigenständiger Basis aber erheblich mehr wert sein. Nach dem Berechnungsmodell für die Porsche AG kommen die Analysten auf einen Wert vom Zehnfachen des EBIT für 2022 und demnach auf 54 Milliarden Euro.

Zum Wochenschluss gibt es zudem einige Quartalszahlen. So verliert die Aktie von BASF 3,6 Prozent. Die Geschäftszahlen sind zwar auf der Umsatzseite über den Erwartungen ausgefallen, liegen auf der Ergebnisseite aber durchgängig darunter. Belastend scheinen steigende Energie- und Rohstoffkosten gewirkt zu haben. Der Ausblick bewegt sich dagegen im Rahmen der Erwartungen.

Starke Geschäftszahlen kommen unverändert aus der europäischen Baubranche: So sind die Geschäftszahlen von Saint-Gobain besser als erwartet ausgefallen. Der französische Baustoffkonzern hat im vergangenen Jahr mehr umgesetzt als erwartet. Auch der operative Gewinn liegt klar über Prognose. Dazu kommen Aktienrückkauf und höhere Dividende. Der Kurs springt um 5,3 Prozent.

Sehr gut kommen auch Geschäftszahlen und Ausblick von Holcim im Handel an. Vor allem die Ankündigung, die strategischen Ziele ein Jahr vor der Zeit erreicht zu haben, gefällt. Das wiederkehrende EBIT stieg um 25,7 Prozent - der Kurs legt um 5,3 Prozent zu.

Nach einem schwachen vierten Quartal brechen Swiss Re um 5,3 Prozent ein. Der Gewinn ist laut Citigroup 22 Prozent unter der Konsensschätzung ausgefallen aufgrund einer viel höher als erwartet ausgefallenen Covid-Belastung bei L&H Re. Wenig angetan dürften die Anleger auch davon sein, dass der Rückversicherer keine Hinweise auf ein Aktienrückkaufprogramm gegeben hat. Der Dividendenvorschlag liegt zudem 5 Prozent unter den Erwartungen.

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 3.895,66 +1,7% 66,37 -9,4%

Stoxx-50 3.608,53 +1,9% 67,02 -5,5%

DAX 14.288,48 +1,7% 236,38 -10,1%

MDAX 31.482,04 +2,7% 818,46 -10,4%

TecDAX 3.161,30 +2,2% 68,01 -19,4%

SDAX 14.175,14 +2,2% 311,63 -13,6%

FTSE 7.362,75 +2,2% 155,37 -2,4%

CAC 6.637,38 +1,8% 116,33 -7,2%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 0,18 +0,01 +0,36

US-Zehnjahresrendite 1,97 -0,00 +0,46

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 9:05 Uhr Do, 17:03 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1178 -0,2% 1,1204 1,1119 -1,7%

EUR/JPY 129,05 -0,2% 129,17 128,53 -1,4%

EUR/CHF 1,0352 -0,1% 1,0354 1,0322 -0,2%

EUR/GBP 0,8349 -0,2% 0,8350 0,8367 -0,6%

USD/JPY 115,45 -0,0% 115,27 115,59 +0,3%

GBP/USD 1,3389 +0,1% 1,3417 1,3291 -1,1%

USD/CNH (Offshore) 6,3169 -0,1% 6,3140 6,3279 -0,6%

Bitcoin

BTC/USD 38.707,83 +2,3% 38.517,04 36.133,58 -16,3%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 92,01 92,81 -0,9% -0,80 +23,6%

Brent/ICE 98,09 99,08 -1,0% -0,99 +26,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.896,84 1.903,99 -0,4% -7,15 +3,7%

Silber (Spot) 24,17 24,22 -0,2% -0,05 +3,7%

Platin (Spot) 1.049,15 1.061,98 -1,2% -12,83 +8,1%

Kupfer-Future 4,47 4,46 +0,2% +0,01 +0,1%

