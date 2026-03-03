MÄRKTE EUROPA/Stabilisierung nach Kurseinbruch - Adidas schwach

DOW JONES--Die europäischen Aktienmärkte stabilisieren sich am Mittwochmorgen. Nach dem massiven Ausverkauf der vergangenen beiden Tage legt der DAX um 0,3 Prozent auf 23.864 Punkte zu, für den Euro-Stoxx-50 geht es um 0,2 Prozent nach oben. Der Nahostkonflikt ist weiterhin das alles bestimmende Thema, er sorgt für eine steigende Inflation in Folge höherer Energiepreise und damit für nachgelagerte Effekte. Derweil geht der Krieg unvermindert weiter.

Ein Blick auf den Ölpreis, den aktuellen Gradmesser für die erreichte Eskalationsstufe in der Region, zeigt, dass das Barrel der Sorte Brent etwas höher bei 83,50 Dollar am Terminmarkt gehandelt wird. Aus dem Devisenmarkt weicht ein wenig die Volatilität der vergangenen beiden Tage, der Euro bewegt sich mit knapp 1,16 Dollar seitwärts. Damit scheint am Kapitalmarkt zunächst das erhöhte Risiko eingepreist zu sein. Allerdings ist mit schnellen und heftigen Ausschlägen zu rechnen, sollte sich die Nachrichtenlage ändern.

Adidas mit Ausblick schwach

Der Ausblick auf 2026 bei Adidas enttäusche, heißt es in einer ersten Analyse aus dem Hause RBC. Die EBIT-Prognose für das Geschäftsjahr 2026 bedeute eine Senkung der Konsensschätzungen um 15 Prozent. Die Analysten stellen sogar in den Raum, dass das Unternehmen das ausgegebene Margenziel für das laufende Jahr verfehlen könnte. Die Vertragsverlängerung von Björn Gulden bis zum 31. Dezember 2030 sei beruhigend zu werten. Der Kurs fällt um 7,2 Prozent.

Bayer (-2,7%) hat im vierten Quartal besser als erwartet abgeschnitten, doch der Ausblick für 2026 deute wegen der Wechselkurse auf eine Senkung der Konsensschätzungen hin, wie die Analysten von JP Morgan urteilen. Der Quartalsumsatz des Agrar- und Pharmakonzerns habe die Konsensschätzungen um 1 Prozent übertroffen, was laut den Analysten hauptsächlich dem Agrargeschäft zu verdanken ist.

Weil Continental die wichtigsten Finanzkennziffern für das vierte Quartal 2025 bereits veröffentlicht hat, liegt der Fokus auf dem Ausblick für 2026. Von den Bernstein-Analysten heißt es in einer ersten Einschätzung, Umsatz und Marge lägen unter Konsens. Die Aktie handelt knapp 3 Prozent im Minus.

Traton hat eine eher vorsichtige Prognose abgegeben und rechnet nach der schlechteren Entwicklung im vergangenen Jahr auch angesichts des unsicheren Umfelds 2026 mit keiner Trendwende. Der Kurs verliert 0,5 Prozent.

Bei den am Vorabend vorgelegten Viertquartalszahlen von ASM International (+4%) heben die Jefferies-Analysten die Bruttomarge von 49,8 Prozent positiv hervor, sie hatten mit nur 49 Prozent gerechnet. Auch der Ausblick liege oberhalb der Erwartung. Der niederländische Hersteller von Wafer-Bearbeitungsanlagen erwartet für das erste Quartal einen Umsatz von 830 Millionen Euro, was rund 8 Prozent über dem hauseigenen wie auch den Marktschätzungen liege.

In einer ersten Reaktion wird an der Börse der 2026er-Ausblick von Redcare Pharmacy als enttäuschend eingestuft, die Aktie rauscht 13 Prozent gen Süden. Während die 2025er-Geschäftszahlen von Sixt mehr oder weniger in Rahmen der Erwartungen ausgefallen sind, hebt ein Marktteilnehmer den Ausblick auf 2026 positiv hervor. Dies könnte zu einer kleinen Erholung des Aktienkurses führen. Für 2026 erwartet das Unternehmen einen erneuten Umsatzrekord bei weiter verbesserter Marge. Der Kurs zieht um 7 Prozent an.

INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 5.785,57 +0,2 13,84 5.771,73 16,8

Stoxx-50 5.048,11 +0,2 11,52 5.036,59 11,9

DAX 23.864,12 +0,3 73,47 23.790,65 19,9

MDAX 29.889,19 +0,3 88,17 27.039,42 15,3

TecDAX 3.656,77 +1,1 39,46 3.091,28 4,8

SDAX 17.171,23 +0,5 77,14 13.062,07 22,4

CAC 8.108,41 +0,1 4,57 8.103,84 10,0

SMI 13.454,36 +0,4 49,43 13.404,93 11,4

ATX 5.395,21 -0,7 -38,60 5.433,81 38,3

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Di, 17:25 Uhr

EUR/USD 1,1600 -0,1 -0,0013 1,1613 1,1593

EUR/JPY 182,67 -0,2 -0,4400 183,11 182,9200

EUR/CHF 0,9071 -0,1 -0,0006 0,9077 0,9072

EUR/GBP 0,8692 +0,0 0,0001 0,8691 0,8704

USD/JPY 157,43 -0,2 -0,2800 157,71 157,7700

GBP/USD 1,3345 -0,1 -0,0009 1,3354 1,3315

USD/CNY 6,9098 +0,2 0,0102 6,8996 6,8996

USD/CNH 6,9158 -0,0 -0,0005 6,9163 6,9232

AUS/USD 0,7026 -0,1 -0,0007 0,7033 0,7018

Bitcoin/USD 70.538,65 +3,7 2.489,29 68.049,36 68.941,37

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 76,89 +3,1 2,33 74,56

Brent/ICE 84,19 +3,4 2,79 81,40

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 5.179,19 +1,8 92,72 5.086,47

Silber 85,71 +4,5 3,67 82,04

Platin 2.161,07 +3,8 78,47 2.082,60

