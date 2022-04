MÄRKTE EUROPA/Stabilisierungsversuch - Frankreich-Wahl spannend

FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Aktienmärkte notieren am Freitag im frühen Handel deutlich im Plus. Nachdem der DAX am Vortag im späten Handel noch ins Minus gerutscht war, legt er nun um 1,5 Prozent auf 14.284 Punkten zu, der Euro-Stoxx-50 gewinnt 1,4 Prozent. Dabei hilft, dass die Wall Street nach Handelsschluss in Europa noch ins Plus gedreht hat. Insgesamt bleibt das Börsenumfeld mit Ukraine-Krieg und Sanktionen gegen Russland, einer hohen Inflation und deswegen steigenden Zinsen und Lockdowns in China schwierig, heißt es im Handel.

Die 27 EU-Staaten hatten am Vorabend das von der EU-Kommission vorgeschlagene Kohle-Embargo gegen Russland gebilligt. Das nunmehr fünfte Sanktionspaket der EU wurde so erwartet und sollte damit keinen Impuls setzen.

Der Kalender ist zum Wochenschluss recht leer, so dass von dieser Seite wenig Impulse zu erwarten sind. Die Aktionäre der Deutschen Telekom können sich freuen, sie erhalten eine Dividende in Höhe von 0,64 Euro je Aktie, was einer Dividendenrendite von rund 3,7 Prozent entspricht.

Wahlen in Frankreich könnten spannend werden

In Frankreich wird der Staatspräsident gewählt, eine Wiederwahl von Emmanuel Macron ist auch für die Devisenstrategen der Commerzbank nicht mehr so sicher, wie noch vor einigen Wochen geglaubt. Die erste Runde findet an diesem Sonntag statt und es ist damit zu rechnen, dass Macron und seine stärkste Konkurrentin Marine Le Pen zwei Wochen später in der Stichwahl gegeneinander antreten werden. Die jüngsten Umfragen deuten an, dass diese Stichwahl knapper ausfallen könnte als bisher gedacht. Ein "Weiter so" unter Macron dürften die Märkte bevorzugen, schließlich gäbe es mit Le Pen eine erhöhte Unsicherheit über die künftige Politik Frankreichs.

Scout 24 haussieren

Die Aktie von Scout 24 legt gleich um 15 Prozent zu. Treiber ist nach Aussage aus dem Handel ein Bloomberg-Bericht mit Verweis auf die Quelle "Dealreporter", demzufolge Finanzinvestoren ein erneutes Mal ein Auge auf das Unternehmen werfen. Demnach sollen Hellman & Friedman, EQT und Permira Interesse haben. Aber auch Cinven Partners und CVC Capital Partners sollen dem Bericht zufolge interessiert sein. Im Mai 2019 war ein Übernahmeversuch gescheitert.

Der Rohstoffkonzern Rio Tinto (+1,1%) hat die vollständige Kontrolle über die Queensland Alumina Ltd übernommen, eine der größten Tonerderaffinerien Australiens. An dieser hält die russische United Co Rusal einen Anteil von 20 Prozent. Die Maßnahme folgt auf Sanktionen der australischen Regierung, die darauf abzielen, Russlands gigantische Aluminiumindustrie in die Schranken zu weisen. Australien hat die Ausfuhr von Tonerde, die zur Herstellung von Aluminium verwendet wird, nach Russland oder zu dessen Gunsten verboten. Außerdem hat es Sanktionen gegen den Oligarchen Oleg Deripaska verhängt, der einen großen Anteil am Mehrheitsaktionär von Rusal hält.

Leicht positiv wird an der Börse gewertet, dass der britische Einzelhändler Frasers Group seine Beteiligung an der Hugo Boss (+1,4%) erneut erhöht hat. Frasers hält nun 1,5 Millionen Stammaktien, was 2,1 Prozent des gesamten Aktienkapitals von Hugo Boss entspricht, sowie 16,3 Millionen Aktien über Finanzinstrumente, entsprechend 23,2 Prozent des Aktienkapitals des MDAX-Konzerns. Mit Erreichen der Sperrminorität dürfte das Ziel erreicht sein, heißt es dazu aus dem Handel.

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 3.861,94 +1,6% 59,93 -10,2%

Stoxx-50 3.783,90 +1,4% 50,41 -0,9%

DAX 14.289,72 +1,5% 211,57 -10,0%

MDAX 31.017,81 +2,1% 623,25 -11,7%

TecDAX 3.303,48 +0,8% 24,92 -15,7%

SDAX 14.361,76 +1,0% 139,27 -12,5%

FTSE 7.635,34 +1,1% 83,53 +2,3%

CAC 6.567,72 +1,6% 106,04 -8,2%

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:06 Uhr Do, 17:38 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0856 -0,2% 1,0864 1,0902 -4,5%

EUR/JPY 134,70 -0,1% 134,71 135,02 +2,9%

EUR/CHF 1,0145 -0,2% 1,0153 1,0170 -2,2%

EUR/GBP 0,8328 +0,1% 0,8317 0,8348 -0,9%

USD/JPY 124,08 +0,1% 123,98 123,86 +7,8%

GBP/USD 1,3034 -0,3% 1,3064 1,3060 -3,7%

USD/CNH (Offshore) 6,3668 +0,1% 6,3620 6,3622 +0,2%

Bitcoin

BTC/USD 43.478,06 -0,1% 43.634,71 43.297,63 -6,0%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 96,24 96,03 +0,2% 0,21 +30,2%

Brent/ICE 100,74 100,58 +0,2% 0,16 +31,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.931,29 1.931,93 -0,0% -0,65 +5,6%

Silber (Spot) 24,66 24,62 +0,2% +0,04 +5,8%

Platin (Spot) 965,15 966,08 -0,1% -0,93 -0,6%

Kupfer-Future 4,72 4,70 +0,3% +0,01 +5,9%

