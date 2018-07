MÄRKTE EUROPA/Starke Kursreaktionen auf gute Quartalszahlen

FRANKFURT (Dow Jones)--Deutlich im Plus zeigen sich die europäischen Aktienmärkte am Mittwochmittag. Vor allem der DAX steht im Fokus, dem am Vortag dank positiver Wall-Street-Vorlagen ein spektakulärer Ausbruch nach oben über den gefürchteten Widerstandsbereich bei 12.600 Punkten gelungen war. Für Freude sorgt vor allem die inhärente Stärke des Marktes dank einer auf ganzer Breite gut laufenden Berichtssaison. So wurden selbst die schwächeren Zahlen von Netflix gut weggesteckt und schickten den Nasdaq-Index auf ein neues Allzeithoch. Auch am Mittwoch sieht die Mehrheit der vielen Quartalsberichte aus Europa richtig gut aus.

Gute Zahlen vertreiben Leerverkäufer

Vor allem für Leerverkäufer sind das schlechte Nachrichten; entsprechend deutlich geht es daher bei vielen Aktien dank ihrer Eindeckungskäufe nach oben. "Wo wir sonst 1 bis 2 Prozent Plus gesehen hätten als Reaktion auf Zahlen, sehen wir seit Wochenbeginn 3 bis 5 Prozent", sagt ein Händler. Ein Klassiker hierfür sei das Plus bei der Deutschen Bank gewesen. Der DAX steigt um 0,7 Prozent auf 12.753 Punkte, der Euro-Stoxx-50 gewinnt 0,7 Prozent auf 3.482 Punkte. Etwas gebremst wird der DAX nun von der 200-Tagelinie, die aktuell bei 12.777 Punkten verläuft.

Lufthansa legen im DAX um 2,6 Prozent am stärksten zu dank guter Zahlen von US-Airline United Continental und Easyjet aus Großbritannien. Die Billigfluglinie profitierte im dritten Quartal von einer guten Nachfrage auch infolge der Insolvenz der Ferienfluggesellschaft Monarch und erhöhte die Gewinnprognose. Easyjet steigen um 0,5 Prozent.

Die Versorger Eon und RWE gewinnen bis zu 0,6 Prozent zu. Hier gab es gute Zahlen von Verbund aus Wien, deren Aktien um 4,5 Prozent nach oben springen. Zudem sind die Analysten von Berenberg optimistisch für die Branche und rechnen mit steigenden Strompreisen.

Covestro steigen um weitere 2,3 Prozent, nachdem Evonik am Vortag die Prognose erhöht hatte. In der Spezialchemie läuft es europaweit rund, wie nun die Zahlen von Akzo Nobel zeigen. Deren Aktien springen um 3,6 Prozent nach oben. Unter anderem konnten dort höhere Verkaufspreise die gestiegenen Rohstoffkosten mehr als ausgleichen.

Rund läuft es auch bei den Chip-Werten. So springen ASML um 5,5 Prozent, nachdem der Ausrüster für die Chipindustrie im zweiten Quartal den Umsatz gegenüber dem Vorquartal um ein Fünftel gesteigert hat. Im DAX ziehen Infineon entsprechend mit an, und zwar um 2,3 Prozent.

Nach guten Erstquartalszahlen geht es für Spielsoftware-Hersteller Ubisoft um 5,6 Prozent nach oben. Die Nettobuchungen lagen deutlich über den bisherigen Unternehmenszielen. Die Geschäftszahlen sind umso beeindruckender, da das erste Quartal typischerweise nicht zu den stärksten zählt, loben die Analysten von Bryan Garnier.

Novartis steigen um 2,3 Prozent. Positiv bewerten die Analysten von Berenberg den Umsatz im zweiten Quartal, der 2 Prozent oberhalb der Markterwartung ausgefallen sei. Der Gewinn je Aktie habe dagegen keine Überraschung geliefert. Um 13 Prozent nach oben springen hingegen Tele2 AB. Bei dem schwedischen Telekommunikationsunternehmen explodierte im zweiten Quartal der Nettogewinn um 59 Prozent gegenüber Vorjahr. Entsprechend wurde auch die Prognose erhöht.

Software AB fallen - Wachstum aus falschen Bereichen

Gewinnmitnahmen drücken Uhrenhersteller Swatch um 2,2 Prozent nach unten. Die Geschäftszahlen lägen aber knapp oberhalb der Schätzungen und bestätigten den Trend steigender Marktanteile, urteilen dazu die Analysten von Vontobel.

Auch für Software AG im TecDAX geht es brachial abwärts um 6,6 Prozent nach ihren Zahlen. Das Darmstädter Unternehmen verdiente zwar deutlich mehr als erwartet, jedoch stört die Qualität der Zusammensetzung: So beklagen die Analysten von JP Morgan, dass die Gewinnüberraschung aus alten Geschäftsbereichen gespeist wurde, während das Wachstum in der zukunftsträchtigeren IoT-Sparte deutlich unter Erwartung geblieben sei.

