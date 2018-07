MÄRKTE EUROPA/Starke Quartalszahlen treiben DAX an 200-Tagelinie

FRANKFURT (Dow Jones)--Klar im Plus sind Europas Aktienmärkte am Mittwoch aus dem Handel gegangen. Gute Quartalszahlen aus allen Branchen trieben die Börsen. Im Fokus stand weiter der DAX, dem am Vortag der Ausbruch nach oben über den gefürchteten Widerstandsbereich bei 12.600 Punkten gelungen war. Nun bremst den Index die vielbeachtete 200-Tagelinie bei 12.778 Punkten. Sollte es mit den guten Quartalsdaten jedoch weitergehen, rechnen Händler bis zum Ende der Handelswoche mit einem Anlauf auf die 13.000er-Marke. Der DAX schloss 0,8 Prozent höher bei 12.766 Punkten, der Euro-Stoxx-50 kletterte um 0,8 Prozent auf 3.485 Zähler.

Gute Quartalszahlen vertreiben Leerverkäufer aus dem Markt

Fundamental stützend wirkte der starke Start in die Berichtssaison. Anleger hoffen nun darauf, dass mit guten Zahlen von SAP am Donnerstag auch der zweite DAX-Konzern nach der Deutschen Bank positiv überrascht. SAP kletterten in Vorfreude um 0,8 Prozent, die Aktien der Deutschen Bank legten weitere 1,8 Prozent zu.

Für Leerverkäufer waren die guten Unternehmenszahlen schlechte Nachrichten. Ihre Eindeckungskäufe trieben daher viele Aktien stärker als üblich nach oben: "Wo wir sonst 1 bis 2 Prozent Plus gesehen hätten als Reaktion auf Zahlen, sehen wir seit Wochenbeginn 3 bis 5 Prozent", sagte ein Händler.

Lufthansa stiegen um 4,2 Prozent dank guter Zahlen von US-Airline United Continental und Easyjet aus Großbritannien. Beide Fluglinien erhöhten daneben auch noch die Prognosen. Dazu gesellte sich ein neuerlicher Rückgang der Ölpreise. Easyjet stiegen um 2,1 Prozent, United in den USA haussierten um fast 9 Prozent.

Die Versorger Eon und RWE gewannen bis 0,8 und 0,5 Prozent. Hier gab es gute Zahlen von Verbund aus Wien, deren Aktien um 5,4 Prozent nach oben sprangen. Zudem sind die Analysten von Berenberg optimistisch für die gesamte Branche und rechnen mit steigenden Strompreisen.

Evonik stiegen um weitere 1,6 Prozent, nachdem das Unternehmen am Vortag die Prognose erhöht hatte. Im DAX legten daraufhin auch Covestro weiter zu um 2,8 Prozent. Dass es in der Spezialchemie europaweit rund läuft, unterstrichen auch die Zahlen von Akzo Nobel, die in Amsterdam um 4,4 Prozent anzogen. Gut kam vor allem an, dass höhere Verkaufspreise durchgesetzt werden konnten und damit die gestiegenen Rohstoffkosten mehr als aufgefangen wurden.

Rund läuft es auch bei den Chip-Werten: So sprangen ASML um über 8 Prozent, nachdem der Ausrüster für die Chipindustrie im zweiten Quartal den Umsatz gegenüber dem Vorquartal um ein Fünftel gesteigert hat. Im Sog von ASML stiegen Infineon im DAX um 3,1 Prozent.

Continental verbesserten sich um 0,4 Prozent mit der Ankündigung, nun die bereits angedachte Aufspaltung durchzuführen. Der Autozulieferer will sich in die drei Bereiche "Rubber", "Powertrain" und "Automotive" zerlegen. Powertrain könne möglicherweise schon ab 2019 börsennotiert sein.

Nach guten Zahlen ging es für Spielesoftware-Hersteller Ubisoft um 4 Prozent nach oben. Die Geschäftszahlen sind umso beeindruckender, da das erste Geschäftsquartal typischerweise nicht zu den stärksten zählt, lobten die Analysten von Bryan Garnier.

Bei den Pharma-Aktien stiegen Novartis um 3,1 Prozent. Positiv werteten die Analysten von Berenberg den Umsatz im zweiten Quartal, der oberhalb der Markterwartung ausgefallen sei. Und um über 13 Prozent sprangen Tele2 AB. Bei dem schwedischen Telekommunikationsunternehmen explodierte im zweiten Quartal der Nettogewinn um 59 Prozent gegenüber Vorjahr. Entsprechend wurde auch die Prognose erhöht.

Software AG fallen - Wachstum aus "falschen" Bereichen

Software AG im TecDAX rutschten dagegen um 6 Prozent ab nach stark kritisierten Quartalszahlen. Die Darmstädter verdienten zwar deutlich mehr als erwartet. Allerdings beklagten sich die Analysten von JP Morgan über UBS bis Warburg darüber, dass diese Gewinnüberraschung aus alten Geschäftsbereichen gespeist worden sei, während das Wachstum in der zukunftsträchtigeren IoT-Sparte deutlich unter den Erwartungen gelegen habe.

===

. Index Schluss- Entwicklung Entwicklung Entwicklung

. stand absolut in % seit

. Jahresbeginn

Europa Euro-Stoxx-50 3.485,08 +27,58 +0,8% -0,5%

. Stoxx-50 3.100,91 +23,74 +0,8% -2,4%

. Stoxx-600 387,06 +2,08 +0,5% -0,5%

Frankfurt XETRA-DAX 12.765,94 +104,40 +0,8% -1,2%

London FTSE-100 London 7.679,35 +53,02 +0,7% -1,1%

Paris CAC-40 Paris 5.447,44 +24,90 +0,5% +2,5%

Amsterdam AEX Amsterdam 568,19 +9,00 +1,6% +4,3%

Athen ATHEX-20 Athen 2.055,36 +23,31 +1,1% -1,3%

Brüssel BEL-20 Bruessel 3.820,41 +2,78 +0,1% -4,0%

Budapest BUX Budapest 34.720,31 -30,82 -0,1% -11,8%

Helsinki OMXH-25 Helsinki 4.302,50 +15,28 +0,4% +9,8%

Istanbul ISE NAT. 30 Istanbul 113.505,96 +1011,07 +0,9% -19,5%

Kopenhagen OMXC-20 Kopenhagen 1.002,80 -3,14 -0,3% -2,1%

Lissabon PSI 20 Lissabon 5.638,25 -14,93 -0,3% +4,4%

Madrid IBEX-35 Madrid 9.753,20 +33,80 +0,3% -2,9%

Mailand FTSE-MIB Mailand 21.972,22 -5,60 -0,0% +0,2%

Moskau RTS Moskau 1.140,47 -24,67 -2,1% -1,2%

Oslo OBX Oslo 805,63 +2,63 +0,3% +8,5%

Prag PX Prag 1.087,36 +5,97 +0,6% +0,9%

Stockholm OMXS-30 Stockholm 1.570,42 +13,81 +0,9% -0,4%

Warschau WIG-20 Warschau 2.149,12 -4,09 -0,2% -12,7%

Wien ATX Wien 3.311,85 +29,10 +0,9% -3,8%

Zürich SMI Zuerich 8.938,12 +113,45 +1,3% -4,7%

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 7.46 Uhr Di, 18.05 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1645 -0,11% 1,1638 1,1663 -3,1%

EUR/JPY 131,37 -0,20% 131,49 131,59 -2,9%

EUR/CHF 1,1637 -0,21% 1,1661 1,1653 -0,6%

EUR/GBP 0,8922 +0,35% 0,8885 1,1279 +0,4%

USD/JPY 112,81 -0,09% 112,99 112,82 +0,2%

GBP/USD 1,3052 -0,47% 1,3096 1,3156 -3,4%

Bitcoin

BTC/USD 7.408,40 +0,7% 7.436,02 6.768,95 -45,8%

ANLEIHERENDITEN aktuell Vortag YTD absolut

Deutschland 2 Jahre -0,64 -0,64 -0,03

Deutschland 10 Jahre 0,28 0,28 -0,15

USA 2 Jahre 2,60 2,61 0,71

USA 10 Jahre 2,86 2,86 0,45

Japan 2 Jahre -0,13 -0,13 0,01

Japan 10 Jahre 0,04 0,04 -0,01

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 68,04 68,08 -0,1% -0,04 +14,5%

Brent/ICE 72,38 72,16 +0,3% 0,22 +12,1%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.225,88 1.226,20 -0,0% -0,32 -5,9%

Silber (Spot) 15,48 15,57 -0,6% -0,09 -8,6%

Platin (Spot) 813,49 817,00 -0,4% -3,51 -12,5%

Kupfer-Future 2,74 2,74 -0,2% -0,01 -17,9%

===

