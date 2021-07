MÄRKTE EUROPA/Starker Wochenauftakt - Atos brechen ein

FRANKFURT (Dow Jones)--Europas Börsen sind mit kräftigen Aufschlägen in die neue Woche gestartet. Neue Rekordhochs an Wall Street stützten die Stimmung. Die Anleger hoffen auf einen guten Verlauf der in dieser Woche beginnenden Berichtssaison in den USA. Für Vorsicht unter den Anlegern sorgt derweil die sich weiter rasch ausbreitende Delta-Variante, die zum Risiko für das Wirtschaftswachstum werden könnte. Der DAX gewann 0,7 Prozent auf 15.791 Punkte. Bei rund 15.807 wurde ein neues Allzeithoch markiert. Der Euro-Stoxx-50 gewann 0,6 Prozent auf 4.093 Punkte.

Die Berichtssaison in den USA beginnt am Dienstag: Dann legen mit Goldman Sachs und JP Morgan die ersten Großbanken ihre Geschäftszahlen auf den Tisch. Diese dürften allerdings nicht so glänzend wie im ersten Quartal ausfallen. Dennoch schließen Analysten positive Überraschungen nicht aus. Im Stoxx-600 wird bei den Quartalsberichten mit einem Gewinnplus von etwa 90 Prozent gerechnet, bei den US-Unternehmen im S&P-500 von mehr als 60 Prozent.

Atos-Prognosesenkung erwischt Anleger auf dem falschen Fuß

Einen Kurseinbruch von 17,9 Prozent vollzogen die Aktien des Softwareunternehmens Atos in Paris. Zur Überraschung der Marktteilnehmer hat das IT-Unternehmen die Prognosen für das laufende Jahr gestrichen und zwar bei Umsatz, Cashflow und Profitabilität. "Das spiegelt den Wechsel der Kunden von klassischen Softwarelösungen in Richtung Cloud wider", sagte ein Händler. Insofern seien dies "umgekehrt eher gute Nachrichten" für Cloud-Anbieter wie SAP und Cancom, die bis zu 0,9 Prozent zulegten.

Covestro reagierten leicht positiv auf das angehobene EBITDA-Ziel für das laufende Jahr und gewannen 0,6 Prozent. Das Unternehmen rechnet nun mit einem EBITDA zwischen 2,7 bis 3,1 Milliarden Euro nach zuvor 2,2 bis 2,7 Milliarden Euro. Nach vorläufigen Zahlen liegt das EBITDA im zweiten Quartal bei 815 Millionen Euro. Ganz überraschend kam die Zielanpassung aus Marktsicht nicht. Für das zweite Quartal hatte die DZ Bank mit 835 Millionen Euro sogar eine höhere Schätzung als der nun ausgewiesene Wert.

Barclays hat laut Händlern das Kursziel für Aixtron auf 29 Euro erhöht von bisher 27 Euro. Gemessen am Freitags-Schlusskurs von 21,05 Euro billigt die Bank dem Zulieferer der Halbleiterindustrie damit ein Aufwärtspotenzial von knapp 38 Prozent zu. Die Titel zogen um 1,1 Prozent an. VW profitierten von Anschlusskäufen in Reaktion auf die guten Geschäftszahlen vom Freitag und gewannen 2,7 Prozent. Lufthansa fielen um 1,3 Prozent und Fraport gaben 1,7 Prozent nach. Hier drückte die Delta-Variante mit den damit einhergehenden Gefahren für das Tourismusgeschäft.

Auch Qiagen senkt die Prognose

Für die Qiagen-Aktie ging es 2,9 Prozent nach unten. Das Papier reagierte damit auf vorläufige Zahlen für das zweite Quartal und die Senkung der Ziele für das laufende Geschäftsjahr. Das Unternehmen sieht nun nur noch ein Umsatzplus von mindestens 12 Prozent nach bislang 18 bis 20 Prozent. Auch die Schätzung für den Gewinn je Aktie wurde nach unten angepasst.

Tate & Lyle schlossen an der Londoner Börse wenig verändert. Die Freude über den Verkauf der Kontrollmehrheit am Süßstoffgeschäft hielt sich in Grenzen. Die Analysten von Jefferies merkten dazu an, die Details sähen schwächer als erhofft aus. Dem Hersteller von Nahrungszusatzstoffen flössen netto nur 900 Millionen Pfund zu und nicht 1,2 Milliarden, wie der Daily Telegraph zuvor spekuliert hatte.

===

Index Schluss- Entwicklung Entwicklung Entwicklung

. stand absolut in % seit

. Jahresbeginn

Euro-Stoxx-50 4.093,38 +25,29 +0,6% +15,2%

Stoxx-50 3.563,92 +22,48 +0,6% +14,7%

Stoxx-600 460,83 +3,16 +0,7% +15,5%

XETRA-DAX 15.790,51 +102,58 +0,7% +15,1%

FTSE-100 London 7.133,23 +11,35 +0,2% +10,2%

CAC-40 Paris 6.559,25 +29,83 +0,5% +18,2%

AEX Amsterdam 738,44 +6,29 +0,9% +18,2%

ATHEX-20 Athen 2.114,97 +4,21 +0,2% +9,3%

BEL-20 Bruessel 4.210,14 +26,63 +0,6% +16,3%

BUX Budapest 47.804,26 -353,31 -0,7% +13,5%

OMXH-25 Helsinki 5.487,47 +44,07 +0,8% +19,7%

ISE NAT. 30 Istanbul 1.467,07 -21,51 -1,4% -10,3%

OMXC-20 Kopenhagen 1.711,37 +19,45 +1,1% +16,8%

PSI 20 Lissabon 5.173,04 +46,18 +0,9% +6,6%

IBEX-35 Madrid 8.816,70 +40,10 +0,5% +9,2%

FTSE-MIB Mailand 25.283,20 +231,38 +0,9% +12,7%

RTS Moskau 1.640,22 +5,18 +0,3% +18,2%

OBX Oslo 1.015,92 +9,02 +0,9% +18,3%

PX Prag 1.159,44 +3,40 +0,3% +12,9%

OMXS-30 Stockholm 2.337,73 +18,20 +0,8% +24,7%

WIG-20 Warschau 2.255,48 +3,70 +0,2% +13,7%

ATX Wien 3.439,47 +3,04 +0,1% +23,6%

SMI Zuerich 12.081,62 +91,81 +0,8% +12,9%

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:15 Uhr Fr, 17:16 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1859 -0,1% 1,1864 1,1863 -2,9%

EUR/JPY 130,91 +0,1% 130,73 130,69 +3,8%

EUR/CHF 1,0856 -0,0% 1,0856 1,0858 +0,4%

EUR/GBP 0,8543 -0,1% 0,8545 0,8571 -4,3%

USD/JPY 110,38 +0,2% 110,19 110,18 +6,9%

GBP/USD 1,3881 -0,1% 1,3885 1,3840 +1,6%

USD/CNH (Offshore) 6,4763 -0,1% 6,4770 6,4833 -0,4%

Bitcoin

BTC/USD 33.240,26 -3,6% 34.256,01 33.574,01 +14,4%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 74,05 74,56 -0,7% -0,51 +53,1%

Brent/ICE 75,16 75,55 -0,5% -0,39 +47,0%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.806,12 1.808,90 -0,2% -2,78 -4,8%

Silber (Spot) 26,17 26,11 +0,2% +0,06 -0,8%

Platin (Spot) 1.119,50 1.104,75 +1,3% +14,75 +4,6%

Kupfer-Future 4,33 4,35 -0,6% -0,03 +22,7%

===

Kontakt zum Autor: manuel.priego-thimmel@wsj.com

DJG/mpt/raz

(END) Dow Jones Newswires

July 12, 2021 12:19 ET (16:19 GMT)