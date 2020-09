MÄRKTE EUROPA/Starker ZEW treibt DAX leicht ins Plus

Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Hoffnungen auf einen Konjunkturaufschwung treiben die europäischen Aktienkurse am Dienstagmittag wieder ins Plus. Der DAX gewinnt gegen 12.15 Uhr 0,3 Prozent auf 13.230 Punkte, damit steht er wieder fast 100 Punkte über dem Tagestief. Der Euro-Stoxx-50 zieht um 0,4 Prozent auf 3.331 Punkte an. Händler verweisen auf die neue ZEW-Konjunkturumfrage. Die Konjunkturerwartungen von Finanzanalysten und institutionellen Investoren haben sich im September entgegen den Vorhersagen weiter verbessert und liegen nun auf dem höchsten Niveau seit dem Jahr 2000. Weder die Brexit-Sorgen noch die erhöhten Corona-Neuinfektionen können derzeit die Stimmung trüben. Die Marktstrategen der Helaba bewerten die Umfrageergebnisse als Indiz für eine kräftige Erholung der Wirtschaft im dritten Quartal.

Der Index der Konjunkturerwartungen stieg auf 77,4 Punkte von 71,5 im Vormonat. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten dagegen einen Rückgang der Konjunkturerwartungen auf 70,0 vorausgesagt. Der Index der Lagebeurteilung verbesserte sich von minus 81,3 auf minus 66,2 Punkte. Erwartet worden war lediglich ein Anstieg auf minus 72,0.

Abwartende Haltung vor Sitzung der US-Notenbank

Trotz der guten Zahlen hängen die Indizes aber nach wie vor in der Seitwärtsbewegung der vergangenen Tage fest, beim DAX liegt sie zwischen 13.100 und gut 13.300 Punkten. Händler sprechen auch von einer abwartenden Haltung vieler Anleger vor der Sitzung der US-Notenbank. Sie beginnt am Nachmittag, die Ergebnisse werden am Mittwochabend veröffentlicht. Thomas Altmann von QC Partners ist wie die Mehrheit der Marktteilnehmer der Meinung, dass die Fed an ihrem Leitzins nicht rütteln wird. Die Änderung in der Inflationsstrategie hatte Fed-Präsident Jerome Powell bereits im Rahmen seiner Rede in Jackson Hole kommuniziert. Interessant wird jetzt sein, ob es dazu nun Details gibt.

Positive Signale für die globale Erholung der Wirtschaft nach dem Corona-Einbruch kommen erneut aus China. Die Einzelhandelsumsätze, wichtiger Gradmesser für Chinas Konsum, legten erstmals in diesem Jahr wieder zu und stiegen im August um 0,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Auch die Industrieproduktion stieg im vergangenen Monat, und zwar um 5,6 Prozent, Ökonomen hatten hier ein Wachstum von 5,2 Prozent erwartet.

Im DAX steigen Heidelbergcement um 2,4 Prozent auf 55,88 Euro. Das Brokerhaus Mainfirst hat die Aktien mit einem Kursziel von 65 Euro auf die Empfehlungsliste gesetzt. Bayer ziehen um 2,7 Prozent an auf 56,80 Euro. Auf der anderen Seite geben MTU und Conti nach den jüngsten Aufschlägen schon wieder nach, MTU um 1,4 und Conti um 1 Prozent.

In der zweiten Reihe des deutschen Markts brechen Grenke um mehr als 9 Prozent ein. Händler verweisen auf einen negativen Bericht von Viceroy Research.

H&M überrascht positiv

Bei den Sektoren haben Rohstoff-Aktien, Pharma-Werte und Einzelthandelstitel die Nase vorn, ihre Stoxx-Branchenindizes gewinnen alle 1,7 Prozent. Bei den Einzelhandelswerten ragen H&M mit einem Plus von 12 Prozent heraus. Die Analysten von Jefferies bewerten erste Zahlen des schwedischen Modehändlers zum Gewinn im dritten Quartal positiv. Vor Steuern erwartet das Unternehmen ersten Schätzungen zufolge ein Plus von 2 Milliarden Kronen, dagegen gehe der Konsens nur von einem ausgeglichenen Ergebnis aus. Die Umsätze lagen dagegen im Rahmen der Erwartungen. Auch der Ausblick auf das Schlussquartal wird positiv gesehen. Das stationäre Geschäft findet so langsam den Weg in die Normalität, zum Ende des dritten Quartals waren noch etwas mehr als 200 Geschäfte vorübergehend geschlossen, gegenüber rund 900 zu Beginn des Quartals.

Fiat Chrysler steigen um 8,8 Prozent. Das Unternehmen kürzt vor der Fusion mit PSA die Dividende. Die Entscheidung werde zu einer stärkeren Bilanz des kombinierten Unternehmens führen, merken die Analysten von Jefferies an. Die Logik des Zusammengehens bleibe überzeugend. Fiat Chrysler wird nun vor dem Abschluss der Fusion eine Bardividende von 2,9 Milliarden Euro an seine Aktionäre ausschütten, statt der zuvor vereinbarten 5,5 Milliarden Euro. Die PSA Group werde eine Vereinbarung über die Ausgliederung ihrer 46-prozentigen Beteiligung am Automobilzulieferer Faurecia vor dem Abschluss der Transaktion zu streichen. Stattdessen werde die Beteiligung im Wert von rund 2,7 Milliarden Euro erst nach dem Abschluss ausgegliedert. Peugeot notieren 1,8 Prozent im Plus, Faurecia fallen um knapp 7 Prozent.

Als neutral für die Daimler-Aktie wird von Händlern gewertet, dass die Stuttgarter in den USA einen weiteren Teilerfolg auf dem Weg zur endgültigen Einigung bei der Auseinandersetzung um zu hohe Diesel-Abgaswerte erzielt haben. "Die zu erwartenden Kosten sind bereits bekannt, nur eine Ablehnung hätte eine Überraschung geliefert", so ein Aktienhändler. Die US-Regulierungsbehörden hätten nun bereits geschlossenen Vergleichen zugestimmt. Die Kosten für die Vergleiche mit US-Behörden hatte der Konzern Mitte August auf rund 1,5 Milliarden Dollar beziffert, die Kosten für die Beilegung der Sammelklage von Verbrauchern auf rund 700 Millionen Dollar. Daimler notieren kaum verändert.

===

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 3.334,43 0,53 17,64 -10,97

Stoxx-50 3.010,98 0,78 23,41 -11,52

DAX 13.233,15 0,30 39,49 -0,12

MDAX 27.568,85 -0,02 -5,72 -2,63

TecDAX 3.095,52 0,16 4,97 2,67

SDAX 12.430,56 0,25 30,83 -0,65

FTSE 6.085,77 0,99 59,52 -20,10

CAC 5.072,84 0,41 20,96 -15,14

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite -0,47 0,01 -0,71

US-Zehnjahresrendite 0,68 0,00 -2,00

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:04 Uhr Fr, 17:15 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1893 +0,22% 1,1851 1,1836 +6,0%

EUR/JPY 125,66 +0,16% 125,69 125,68 +3,1%

EUR/CHF 1,0776 -0,02% 1,0767 1,0760 -0,7%

EUR/GBP 0,9219 -0,19% 0,9241 0,9251 +8,9%

USD/JPY 105,66 -0,05% 106,08 106,18 -2,9%

GBP/USD 1,2901 +0,41% 1,2824 1,2793 -2,6%

USD/CNH (Offshore) 6,7722 -0,53% 6,8292 6,8353 -2,8%

Bitcoin

BTC/USD 10.792,51 +0,69% 10.354,76 10.323,38 +49,7%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 37,94 37,26 +1,8% 0,68 -33,8%

Brent/ICE 40,26 39,61 +1,6% 0,65 -34,8%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.967,15 1.956,78 +0,5% +10,37 +29,6%

Silber (Spot) 27,47 27,18 +1,1% +0,30 +53,9%

Platin (Spot) 966,40 959,00 +0,8% +7,40 +0,2%

Kupfer-Future 3,06 3,07 -0,1% -0,00 +8,4%

===

