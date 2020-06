MÄRKTE EUROPA/Technologie unterstreicht Führungsrolle

Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Halbjahres-Ultimo hat am Dienstag die europäischen Aktienmärkte geprägt. Nachdem sie über weite Strecken des Tages kaum verändert notierten, ging es im späten Geschäft etwas nach oben. Der DAX stieg um 0,6 Prozent auf 12.311 Punkte, der Euro-Stoxx-50 legte um 0,1 Prozent auf 3.234 Punkte zu. Dabei war die Entwicklung bei den Branchen und Einzelwerten uneinheitlich. Gesucht waren die Gewinner des ersten Halbjahrs und da allen vorweg die Technologie-Aktien.

Der Stoxx-Technologie-Index liegt mit einem Plus von gut 5 Prozent seit Jahresbeginn klar an der Spitze. Zum Halbjahres-Ultimo werden häufig die schlechten Aktien des bisherigen Jahresverlaufs verkauft und die guten gekauft. Am Markt spricht man vom so genannten Window-Dressing. Davon profitierten am Dienstag auch Immobilien-Titel und Versorger, Öl- und Gaswerte wurden dagegen verkauft.

Insgesamt waren die Umsätze relativ dünn. "Tendenziell dürften die Märkte weiterhin mehr oder weniger auf der Stelle treten", so ein Marktteilnehmer. Anleger sollten damit rechnen, dass die Seitwärtstendenz direkt in ein Sommerloch übergehe, meinte er.

Technologiewerte mit starkem Micron-Ausblick gesucht

Technologie-Aktien profitierten neben den Käufen zum Halbjahresende auch von einem starken Ausblick von Micron. Der Sektor-Index stieg am Dienstag um 1,7 Prozent. Im DAX stiegen Infineon um 1,7 Prozent und SAP um 1,5 Prozent. In Paris gewannen STMicro 3,1 Prozent.

Im TecDAX profitierten Compugroup mit 4,8 Prozent Plus von einer Kaufempfehlung. Teamviewer gewannen 6 Prozent und Aixtron 6,5 Prozent. Varta legten um 3,2 Prozent zu, nachdem das Unternehmen eine öffentliche Förderung von insgesamt 300 Millionen Euro für zwei Projekte der europäischen Initiative zum Aufbau einer Batteriezellenfertigung bekommen hat. Beide Projekte seien vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie als direktem Fördergeber endgültig bewilligt worden, teilte der Batteriehersteller mit. Der TecDAX konnte sich deutlich um 1,9 Prozent erholen.

Wirecard setzten ihre Mischung aus Eindeckungs- und Spekulations-Rally auch am Dienstag fort. Die Aktien sprangen um 76 Prozent nach oben auf 5,73 Euro, vorübergehend hatten sie sich allerdings sogar schon fast verdreifacht und bei über 5 Euro notiert. Positiv wirkte diesmal die Nachricht, dass der Geschäftsbetrieb in Großbritannien weitergehen kann. Dies hat die Finanzmarktaufsicht FCA genehmigt. Dazu macht sich das Nordamerika-Geschäft eigenständig auf die Suche nach einem Käufer. Zwar fielen sie am Abend aus dem Stoxx-600-Index für Europa heraus, dem DAX und dem TecDAX werden sie aber weiterhin angehören.

Deutsche Post zogen um 2,1 Prozent an. Sie profitierten unter anderem von einer Steilvorlage der niederländischen PostNL. Diese schnellten um 8,7 Prozent nach oben, nachdem sich ING zuversichtlich geäußert hat.

Deutsche Wohnen stiegen ebenfalls um 2,1 Prozent und Vonovia um 1,3 Prozent. Vonovia-CEO Rolf Buch zeigte sich auf der HV optimistisch, dass der Immobilienkonzern seine Jahresziele erreichen kann. Die Corona-Krise habe nur zu einem geringen Anstieg der Mietrückstände geführt.

Auf der anderen Seite im DAX fielen Covestro um 1,4 Prozent, Bayer gaben um 1,7 Prozent nach und Heidelbergcement um 1,2 Prozent.

Siemens trotz positiver Analystenstimmen kaum bewegt

Positive Analystenkommentare sorgten in der Aktie von Siemens immerhin für ein Plus von 1,0 Prozent. "Man wird immer zuversichtlicher mit Blick auf das dritte Quartal", sagte ein Händler. So räume JPMorgan ein, dass die hauseigenen Erwartungen noch übertroffen werden könnten und Goldman Sachs nehme die Gewinnschätzungen für das Quartal sogar nach oben und dementsprechend auch das Kursziel.

Ströer stiegen um 4,6 Prozent, nachdem die UBS die Aktie zum Kauf empfohlen hat.

Index Schluss- Entwicklung Entwicklung Entwicklung

stand absolut in % seit

Jahresbeginn

Euro-Stoxx-50 3.234,07 +2,05 +0,1% -13,7%

Stoxx-50 2.988,99 -2,62 -0,1% -12,2%

Stoxx-600 360,34 +0,45 +0,1% -13,4%

XETRA-DAX 12.310,93 +78,81 +0,6% -7,1%

FTSE-100 London 6.169,74 -56,03 -0,9% -17,5%

CAC-40 Paris 4.935,99 -9,46 -0,2% -17,4%

AEX Amsterdam 559,73 -0,42 -0,1% -7,4%

ATHEX-20 Athen 1.542,12 +8,38 +0,5% -32,9%

BEL-20 Bruessel 3.328,01 +1,68 +0,1% -15,9%

BUX Budapest 35.817,88 -699,29 -1,9% -22,3%

OMXH-25 Helsinki 3.927,39 -20,38 -0,5% -7,0%

ISE NAT. 30 Istanbul 134.718,85 +697,80 +0,5% -3,0%

OMXC-20 Kopenhagen 1.242,72 -1,07 -0,1% +9,4%

PSI 20 Lissabon 4.392,66 -2,41 -0,1% -15,8%

IBEX-35 Madrid 7.231,40 -46,70 -0,6% -24,3%

FTSE-MIB Mailand 19.375,52 -71,50 -0,4% -17,3%

RTS Moskau 1.212,63 -27,18 -2,2% -21,7%

OBX Oslo 715,09 -5,29 -0,7% -15,2%

PX Prag 918,00 -6,68 -0,7% -17,7%

OMXS-30 Stockholm 1.664,38 -7,15 -0,4% -6,1%

WIG-20 Warschau 1.758,82 -10,65 -0,6% -18,2%

ATX Wien 2.246,72 -1,08 -0,0% -28,7%

SMI Zuerich 10.045,30 -15,16 -0,2% -5,4%

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:00 Mo, 17:35 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1244 +0,02% 1,1231 1,1242 +0,3%

EUR/JPY 121,20 +0,23% 120,99 121,10 -0,6%

EUR/CHF 1,0641 -0,49% 1,0691 1,0684 -2,0%

EUR/GBP 0,9090 -0,53% 0,9140 0,9163 +7,4%

USD/JPY 107,80 +0,22% 107,73 107,70 -0,9%

GBP/USD 1,2369 +0,56% 1,2288 1,2268 -6,7%

USD/CNH (Offshore) 7,0684 -0,14% 7,0676 7,0789 +1,5%

Bitcoin

BTC/USD 9.155,76 -0,57% 9.120,26 9.073,51 +27,0%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 39,58 39,70 -0,3% -0,12 -32,1%

Brent/ICE 41,22 41,71 -1,2% -0,49 -34,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.781,87 1.770,40 +0,6% +11,47 +17,4%

Silber (Spot) 18,19 17,80 +2,2% +0,39 +1,9%

Platin (Spot) 825,88 815,00 +1,3% +10,88 -14,4%

Kupfer-Future 2,71 2,68 +1,0% +0,03 -3,9%

