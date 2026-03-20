MÄRKTE EUROPA/Trump hievt Börsen zurück ins Plus

DOW JONES--Nach einer Fortsetzung der Talfahrt der Aktienkurse im frühen Geschäft hat US-Präsident Donald Trump am Montag im Handelsverlauf für einen Stimmungswechsel an den Börsen gesorgt. Laut Trump gibt es produktive Gespräche zwischen Washington und Teheran, weshalb angedrohte Angriffe auf iranische Kraftwerke und Energieinfrastruktur um fünf Tage verschoben würden. Zuvor hatte Trump den Iran noch ultimativ aufgefordert, innerhalb von 48 Stunden die Straße von Hormus zu öffnen.

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Zwar dementierte das iranische Außenministerium nach Angaben staatlicher Medien Gespräche mit den USA, die Akteure an den Börsen ließen sich aber vom kräftigen Rückgang der Ölpreise leiten und kauften Aktien. "Im Moment ist die einzige Frage, die für die Finanzmärkte zählt, wie hoch der Ölpreis ist", fasste Marktstratege Eric Winograd von Alliance Bernstein das Marktgeschehen zusammen.

Nach einer zwischenzeitlichen Erholung vom Tagestief um 1.300 Punkte schloss der DAX schließlich 1,2 Prozent im Plus mit 22.654 Punkten. Im Tagestief hatte er bei 21.864 gestanden, im Hoch bei 23.178. Auch europaweit ebbte die Erleichterungsrally im Handelsverlauf wieder ab. Der Euro-Stoxx-50 legte um 1,3 Prozent auf 5.574 Zähler zu.

Der Ölpreis der Sorte Brent verbilligte sich gegenüber Freitag um 9 Prozent auf knapp 102 Dollar je Fass - im Tief war er bis auf 96 Dollar zurückgekommen. Der Euro erholte sich auf 1,1599 Dollar. An den Anleihemärkten fielen die Renditen, weil der Rückgang der Ölpreise Sorgen vor einer steigenden Inflation dämpfte.

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Am Aktienmarkt lagen Industrietitel und Papiere aus dem Technologiesektor an der Spitze mit Gewinnen von 2,3 bzw. 2,0 Prozent. Am Ende rangierten Pharmawerte (-0,6%) und Aktien von Herstellern nicht-zyklischer Konsumgüter (-0,7%).

Novo Nordisk gaben mit dem Pharmasektor um 0,9 Prozent nach. Die Dänen teilten mit, eine Phase-1-Studie für einen oralen Adipositas-Medikamentenkandidaten begonnen zu haben. Das Unternehmen hatte im vergangenen Jahr vereinbart, diesen von Lexicon Pharmaceuticals (+4,2%) zu lizenzieren.

Begünstigt durch niedrigere Energiekosten zählten Brenntag (+5,8%) und Heidelberg Materials (+4,9%) zu den Spitzenreitern im DAX. Salzgitter drehten mit dem Markt nach oben und schlossen 1,4 Prozent fester, nachdem der Kurs zunächst mit deutlichen Abschlägen notiert hatte. Der Stahlhersteller gab einen Ausblick auf das laufende Jahr unter den Marktschätzungen ab und strebt Umsätze von 9,5 Milliarden Euro an. Auch das avisierte operative Ergebnis erreichte den Konsens nicht.

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Mit Aufschlägen von 7,9 Prozent reagierten Delivery Hero auf den Verkauf ihres taiwanischen Essensliefergeschäfts der Marke Foodpanda. Käufer ist Singapurs Lieferkonzern Grab Holdings. Der Kaufpreis beträgt 600 Millionen Dollar. Den Nettoerlös will Delivery Hero zur Schuldentilgung, zur Verbesserung der Kapitalstruktur sowie für allgemeine Unternehmenszwecke verwenden. Der Verkaufspreis liegt laut JP Morgan klar über der Markterwartung.

Telecom Italia gewannen 4,7 Prozent, nachdem die vom Staat kontrollierte Poste Italiane ein 10,8 Milliarden Euro schweres Übernahmegebot für den Telekommunikationsbetreiber lanciert hatte. Der Kurs der italienischen Post verlor darauf 6,9 Prozent.

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Index Schluss Entwicklung in % Seit Jahresbeginn (%)

Euro-Stoxx-50 5.574 1,33 -5,01

Stoxx-50 4.819 0,85 -2,84

Stoxx-600 577 0,61 -3,19

DAX 22.654 1,22 -8,62

FTSE-100 London 9.918 -0,24 -0,13

CAC-40 Paris 7.666 0,79 -5,94

AEX Amsterdam 962 0,53 1,09

ATHEX-20 Athen 5.230 1,92 -2,27

BEL-20 Brüssel 4.917 0,47 -3,18

BUX Budapest 122.107 0,44 9,98

OMXH-25 Helsinki 5.837 -0,38 2,35

OMXC-20 Kopenhagen 1.360 -0,04 -15,45

PSI 20 Lissabon 8.756 0,25 5,96

IBEX-35 Madrid 16.714 1,04 -3,43

FTSE-MIB Mailand 42.841 0,81 -4,68

OBX Oslo 1.922 -1,09 20,28

PX Prag 2.540 -0,12 -5,42

OMXS-30 Stockholm 2.865 0,96 -0,63

WIG-20 Warschau 119.932 0,53 1,76

ATX Wien 5.195 1,26 -2,47

SMI Zürich 12.321 0,56 -7,13

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Fr, 17:28

EUR/USD 1,1599 +0,3 0,0029 1,1570 1,1561

EUR/JPY 183,98 -0,1 -0,2300 184,21 184,0300

EUR/CHF 0,9128 +0,1 0,0010 0,9118 0,9107

EUR/GBP 0,8645 -0,3 -0,0026 0,8671 0,8675

USD/JPY 158,61 -0,4 -0,6100 159,22 159,1800

GBP/USD 1,3409 +0,5 0,0070 1,3339 1,3323

USD/CNY 6,8807 -0,1 -0,0050 6,8857 6,8857

USD/CNH 6,8873 -0,3 -0,0176 6,9049 6,9020

AUS/USD 0,7005 -0,3 -0,0018 0,7023 0,7043

Bitcoin/USD 70.555,69 +3,5 2.376,40 68.179,29 70.005,90

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 89,42 -9,0 -8,81 98,23

Brent/ICE 101,94 -9,1 -10,25 112,19

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.384,09 -2,3 -103,56 4.487,65

Silber 69,05 +1,9 1,29 67,76

Platin 1.856,36 -3,4 -65,71 1.922,07

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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/gos

(END) Dow Jones Newswires

March 23, 2026 13:27 ET (17:27 GMT)