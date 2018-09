MÄRKTE EUROPA/Uneinheitlich - BMW bremst Autos aus

Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--An den europäischen Aktienmärkten setzt sich am Dienstag keine einheitliche Tendenz durch. Während Öl-Aktien von der anhaltenden Ölpreis-Rally profitieren und auch Rohstoff- sowie Technologiewerte gefragt sind, leiden Auto-Aktien unter einer Gewinnwarnung von BMW. Die Aktien der Fluglinien fallen mit dem festen Ölpreis. Die großen Indizes treten mehr oder weniger auf der Stelle: Der DAX steigt um 0,1 Prozent auf 12.367 Punkte. Der Euro-Stoxx-50 legt etwas stärker um knapp 0,3 Prozent zu, auch weil er von italienischen Aktien gestützt wird. Der Mailänder Leitindex MIB-30 zieht um 1 Prozent an.

Damit profitiert der italienische Markt von Berichten über eine Annäherung bei den Verhandlungen zum Staatshaushalt. Demnach soll eine Defizit-Quote von 1,9 Prozent des BIP erreicht werden, das wäre deutlich unter der Maastricht-Obergrenze von 3 Prozent.

Die Rendite zehnjähriger italienischer Staatsanleihen gibt gegen den Trend um 6 Basispunkte auf 2,89 Prozent nach. Davon profitieren die Banken: Unicredit ziehen um knapp 2 Prozent an, Intesa um 2,5 Prozent.

Ansonsten steigen die Renditen: Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen liegt nun bei 0,53 Prozent und hat damit die wichtige Marke von 0,50 Prozent überwunden. Mit dem Ölpreisanstieg nehmen auch die Inflationsgefahren zu, wie es am Markt heißt.

Bei den Ölwerten steigen Eni um 2,1 Prozent. BP und Repsol legen ähnlich stark zu. Auch die Basic Resources zeigen sich mit einem Plus des Sektor-Index von 1,7 Prozent fest. Glencore ziehen im Londoner Handel um 3,4 Prozent an und profitieren damit von der Verdoppelung und Verlängerung des laufenden Aktienrückkaufprogramms. Dieses endet nun am 20. Februar und hat jetzt ein Gesamtvolumen von 2 Milliarden Dollar. Die Erhöhung war nicht erwartet worden, entsprechend positiv reagiert die Aktie.

Dagegen verlieren Lufthansa 4,7 Prozent, auch Air France KLM, Easyjet und IAG stehen mit Abschlägen zwischen 3 und 4 Prozent unter Druck.

BMW verlieren 4,8 Prozent. Wegen teils hoher Rabatte anderer Hersteller wird der Münchener Autobauer sowohl sein Umsatz- als auch das Gewinnziel im Autogeschäft verfehlen. Zudem warnte der DAX-Konzern davor, erstmals seit neun Jahren werde der strategische Margenkorridor von 8 bis 10 Prozent nicht erreicht. Im Sog fallen VW um 1,7 und Daimler um 2,4 Prozent, der Sektorenindex Stoxx-Automobile gibt 1,9 Prozent ab.

Evonik von Platzierung gedrückt

Im DAX wird die Gewinnerliste weiter von Wirecard angeführt. Nach dem positiven DAX-Debüt vom Wochenauftakt zieht der Kurs um weitere 4,2 Prozent an. Generell sind Technologiewerte wieder gefragt, SAP steigen um 2,1 Prozent auf den neuen Rekordkurs von 105,66 Euro. Der TecDAX gewinnt 1,3 Prozent.

Für die Aktie von Evonik geht es um 2,7 Prozent nach unten. Belastend wirkt, dass sich die RAG-Stiftung von einem Teil ihrer Evonik-Beteiligung getrennt hat und zudem eine Wandelschuldverschreibung begeben hat. Die Stiftung platzierte im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens nach eigenen Angaben 16,314 Millionen Aktien zu je 30,65 Euro. Das entspricht rund 3,5 Prozent des Grundkapitals des MDAX-Konzerns. Damit hält die RAG-Stiftung nun noch rund 64,3 Prozent an Evonik.

Gea fallen nach einer Herunterstufung auf "Verkaufen" von zuvor "Halten" aus dem Hause Lampe um 5,1 Prozent, und Hypoport verlieren nach einer Abstufung durch Metzler fast 8 Prozent.

Die Next-Aktie gewinnt nach Erhöhung der Prognose in London 9,5 Prozent. Der Bekleidungs-Einzelhändler geht für das Geschäftsjahr 2018/19 nun von einem Umsatzwachstum von 3 Prozent nach bislang 2,2 Prozent aus. Der erhöhte Ausblick überdeckt einen laut Jefferies schwächeren Zwischenbericht für das erste Halbjahr.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 3.421,16 0,31 10,72 -2,36

Stoxx-50 3.066,86 0,61 18,52 -3,49

DAX 12.372,34 0,17 21,52 -4,22

MDAX 26.157,40 0,20 51,15 -0,17

TecDAX 2.843,19 1,27 35,62 12,42

SDAX 12.058,33 -0,03 -3,65 1,44

FTSE 7.508,84 0,68 50,43 -2,98

CAC 5.488,38 0,22 12,21 3,31

Bund-Future 158,04 -0,25 1,18

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:02 Mo, 17:50 % YTD

EUR/USD 1,1783 +0,29% 1,1745 1,1769 -1,9%

EUR/JPY 132,96 +0,34% 132,58 132,55 -1,7%

EUR/CHF 1,1370 +0,27% 1,1348 1,1323 -2,9%

EUR/GBP 0,8957 +0,01% 0,8960 0,8966 +0,8%

USD/JPY 112,84 +0,05% 112,88 112,63 +0,2%

GBP/USD 1,3155 +0,27% 1,3108 1,3126 -2,7%

Bitcoin

BTC/USD 6.448,88 -2,8% 6.483,30 6.619,66 -52,8%

ANLEIHERENDITEN aktuell Vortag YTD absolut

Deutschland 2 Jahre -0,51 -0,52 0,10

Deutschland 10 Jahre 0,53 0,51 0,10

USA 2 Jahre 2,83 2,82 0,94

USA 10 Jahre 3,09 3,09 0,68

Japan 2 Jahre -0,11 -0,11 0,03

Japan 10 Jahre 0,13 0,13 0,08

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 72,49 72,08 +0,6% 0,41 +24,2%

Brent/ICE 82,01 81,20 +1,0% 0,81 +28,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.202,29 1.198,92 +0,3% +3,37 -7,7%

Silber (Spot) 14,46 14,27 +1,3% +0,19 -14,6%

Platin (Spot) 827,25 829,00 -0,2% -1,75 -11,0%

Kupfer-Future 2,82 2,82 +0,1% +0,00 -15,7%

===

