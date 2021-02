MÄRKTE EUROPA/Uneinheitlich - DAX über 14.000 - Anleger daten Prosieben

FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Aktienmärkte tendieren am Freitagnachmittag wenig verändert. Der DAX hat sein Minus vom Mittag etwas reduziert auf 0,2 Prozent und liegt damit wieder knapp über der 14.000er Marke. Der Euro-Stoxx-50 schlägt sich weiter etwas besser, er legt um 0,4 Prozent auf 3.686 Punkte zu.

Marktteilnehmer sprechen von einem ruhigen Handel. In Asien waren und sind einige Börsen wegen des Neujahrsfestes in China geschlossen, an der Wall Street wird am Montag wegen des Presidents' Day nicht gehandelt. Die Nachrichtenlage ist vergleichsweise dünn. Nachdem die Berichtssaison diese Woche tobte, ist es von dieser Seite zum Wochenschluss ruhig.

Dass der ehemalige EZB-Chef Mario Draghi nun die nötige Mehrheit hinter sich hat, um unter seiner Führung in Italien eine stabile Regierung zu bilden, treibt die bereits mit Vorschusslorbeeren bedachten Anleihekurse in Mailand nicht noch weiter an. Auch die Aktienkurse reagieren darauf nicht mehr. "In der aktuellen schwierigen wirtschaftlichen Situation ist das eine gute Nachricht für Italien und die gesamte Eurozone", sagt Thomas Altmann von QC Partners. Mit der breiten Mehrheit im Rücken habe Draghi "ein ganz starkes Mandat", um die wirtschaftlichen Problemfelder Italiens wirklich anzugehen.

L'Oreal und ING nach guten Zahlen gesucht

In Paris ziehen L'Oreal nach dem Quartalsausweis um 2,5 Prozent an. Von einer bemerkenswert stabilen Gewinnmarge und einem operativen Ergebnis erheblich oberhalb der Erwartungen sprechen die Analysten von Bryan Garnier mit Blick auf die Gesamtjahresbilanz 2020. Angesichts der starken regionalen Aufstellung und der Produktkategorien könne L'Oreal Marktanteile hinzugewinnen. Die Aktie des Wettbewerbers Beiersdorf (+0,3%) hält sich etwas besser als der DAX.

Für ING geht es um 6,7 Prozent nach oben. Niedrigere Erträge und höhere Kosten haben der niederländischen Bank im vierten Quartal zwar einen spürbaren Gewinnrückgang beschert, er fiel aber nicht so stark aus wie befürchtet. Die Bank erzielte einen Gewinn von 727 (Vorjahr: 880) Millionen Euro. Analysten hatten laut Factset nur mit 456 Millionen gerechnet.

Prosieben hat mit Parship einen Perle im Portfolio

Für Prosieben geht es bereits den zweiten Tag in Folge nach oben, aktuell um 6,8 Prozent. Die Beteiligung an Parship sei mit dem Börsengang des Dating-App-Betreibers Bumble an der Nasdaq deutlich wertvoller, befindet Analyst Jonas Blum von Warburg Research. Er hatte in seinem jüngsten Research der Beteiligung an der Parshipmeet Group einen geschätzten Unternehmenswert von 2,6 Milliarden Euro zugebilligt.

Auf Grundlage der Bumble-Umsatzmultiplikatoren, die aber nicht eins zu eins vergleichbar seien, sei die Parship-Beteiligung mit rund 5,2 Milliarden Euro zu bewerten, so der Experte. Die Bumble-Aktie hatte am Donnerstag mit einem Kursfeuerwerk von über 60 Prozent an der Nasdaq debütiert und liegt aktuell bereits wieder 13 Prozent höher.

Positiv für Mayr-Melnhof (+5,4%) werten die Analysten der Raiffeisen Centrobank den Zukauf des polnisches Werk von International Paper. Damit stärkten die Österreicher ihre Wettbewerbsposition auf der Kostenebene.

Die Aktie von JDC haussiert um 26 Prozent. Auch wenn noch ein kleines Restrisiko besteht wird die Kooperation von JDC und dem Provinzial Konzern im Versicherungsgeschäft gefeiert. Die Analysten von Hauck & Aufhäuser sprechen von einem "game changer" für die digitale Plattform für Versicherungen und Investmentfonds. Die Kooperation sei das perfekte Beispiel dafür, wie JDC die Digitalisierung der Versicherungsbranche vorantreibe, die zu einer erheblichen Effizienzsteigerung führen werde.

===

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 3.686,33 0,40 14,65 3,76

Stoxx-50 3.203,88 0,58 18,62 3,07

DAX 14.012,13 -0,21 -28,78 2,14

MDAX 32.610,22 0,20 63,66 5,89

TecDAX 3.543,74 0,18 6,37 10,30

SDAX 15.588,97 -0,53 -82,35 5,58

FTSE 6.565,79 0,57 37,07 1,06

CAC 5.691,99 0,39 22,17 2,53

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite -0,43 0,03 -0,67

US-Zehnjahresrendite 1,19 0,03 -1,49

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:14 Uhr Do, 18:57 Uhr % YTD

EUR/USD 1,2096 -0,29% 1,2123 1,2129 -1,0%

EUR/JPY 127,12 +0,02% 127,09 127,04 +0,8%

EUR/CHF 1,0804 +0,06% 1,0794 1,0802 -0,1%

EUR/GBP 0,8752 -0,32% 0,8787 0,8783 -2,0%

USD/JPY 105,08 +0,32% 104,83 104,74 +1,7%

GBP/USD 1,3822 +0,03% 1,3796 1,3811 +1,1%

USD/CNH (Offshore) 6,4271 +0,08% 6,4310 6,4219 -1,2%

Bitcoin

BTC/USD 46.822,00 -1,90% 47.308,62 47.488,00 +61,2%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 58,52 58,24 +0,5% 0,28 +20,3%

Brent/ICE 61,56 61,14 +0,7% 0,42 +19,0%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.815,66 1.826,50 -0,6% -10,84 -4,3%

Silber (Spot) 27,07 27,03 +0,2% +0,05 +2,6%

Platin (Spot) 1.228,70 1.239,18 -0,8% -10,48 +14,8%

Kupfer-Future 3,76 3,77 -0,3% -0,01 +6,9%

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/gos

(END) Dow Jones Newswires

February 12, 2021 10:12 ET (15:12 GMT)