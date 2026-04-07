DAX24.154 +0,4%Est505.933 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,4400 -0,5%Nas24.104 +0,4%Bitcoin63.379 ±0,0%Euro1,1776 -0,2%Öl98,59 +3,9%Gold4.795 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 SAP 716460 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Microsoft 870747 Siemens Energy ENER6Y D-Wave Quantum A3DSV9 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Heidelberger Druckmaschinen 731400 Amazon 906866 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 Infineon 623100 AIXTRON A0WMPJ
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hoffnung auf Iran-Lösung: DAX schließt fester -- Heideldruck mit Gewinnwarnung -- AIXTRON, CATL, Him & Hers, Daikin, BYD, Quantenaktien, TSMC, SAP, Gerresheimer, Tesla im Fokus
Top News
Mit den OKX Transfer Days smart ins neue Jahr starten: So sichern Sie sich Ihr Bitcoin-Plus für 2026 Mit den OKX Transfer Days smart ins neue Jahr starten: So sichern Sie sich Ihr Bitcoin-Plus für 2026
KNDS-Aktie voraus: Erste Investorengespräche für mögliches Milliarden-IPO laufen offenbar KNDS-Aktie voraus: Erste Investorengespräche für mögliches Milliarden-IPO laufen offenbar
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

MÄRKTE EUROPA/Uneinheitlich - Druck auf Fluglinien nach Easyjet

16.04.26 18:09 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
AIR France-KLM
10,00 EUR -0,15 EUR -1,48%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Airbus SE
172,54 EUR 0,18 EUR 0,10%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Brenntag SE
60,24 EUR 2,40 EUR 4,15%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
CTS Eventim
58,50 EUR 1,70 EUR 2,99%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
DocMorris AG (ex Zur Rose)
6,35 CHF 0,61 CHF 10,63%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
easyJet plc
4,28 EUR -0,29 EUR -6,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Gerresheimer AG
21,22 EUR 3,56 EUR 20,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Heidelberger Druckmaschinen AG
1,56 EUR -0,21 EUR -11,86%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Lufthansa AG
7,64 EUR -0,20 EUR -2,53%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
49,08 EUR 3,78 EUR 8,34%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Ryanair
24,70 EUR -1,12 EUR -4,34%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SAP SE
151,52 EUR 4,72 EUR 3,22%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Tesco PLC
5,65 EUR 0,10 EUR 1,80%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Uneinheitlich haben sich die europäischen Aktienmärkte am Donnerstag aus dem Handel verabschiedet. Etwas höhere Gewinne im Verlauf wurden wieder abgegeben. "Die Anleger in Frankfurt mussten heute mit etwas Enttäuschung den neuen Kursrekorden in New York und Tokio hinterherschauen", sagte CMC-Chefstratege Andreas Lipkow. Die positive Stimmung gegenüber Tech-Unternehmen kann sich derzeit nur an Asiens Börsen und New York spiegeln. Für gute Laune im Sektor sorgten unter anderem starke Zahlen von Taiwan Semiconductor.

Während der S&P-500 am Vortag einen neuen Rekordstand markierte, liegt der DAX noch fast 1.500 Punkte unter dem im Januar markierten Allzeithoch von 25.507 Punkten. Der DAX kletterte um 0,4 Prozent auf 24.154 Punkte, der Euro-Stoxx-50 gab dagegen um 0,1 Prozent auf 5.933 Punkte nach.

Stützend wirkten die Aussicht auf weitere Friedensgespräche in Nahost, dazu kamen überwiegend gute Nachrichten aus dem Unternehmensbereich quer durch alle Branchen. Auch konjunkturell stützten bessere Daten aus China: Die dortige Wirtschaft hat ihr Wachstum im ersten Quartal diesen Jahres beschleunigt, das BIP stieg zum Vorjahr um 5 Prozent nach zuvor 4,5 Prozent.

In den USA kamen positive Signale von Konjunkturindikatoren wie dem Philadelphia-Fed-Index. Der Dreh der Beschäftigungs-Komponente im April ins Minus kam Zinsfantasien entgegen.

Immer stärker bestimmte aber die Berichtssaison die Nachrichtenlage und bewegte ganze Branchen: Airbus hat vor der Veröffentlichung seiner Ergebnisse für das erste Quartal 2026 zurückhaltende Kommentare zu den Margen und zum freien Cashflow (FCF) abgegeben, meinte RBC. Der Markt hatte aber nichts anderes erwartet, die Aktien legten um 0,1 Prozent zu.

Bei Easyjet ging es um 5 Prozent abwärts. Der Billigflieger rechnet im ersten Halbjahr mit einem rund 40 Prozent höheren Vorsteuerverlust als im Vorjahr. Victoria Scholar von Interactive Investor sieht die Airline zwei Belastungen ausgesetzt: der schwächeren Nachfrage infolge weltweiter Reiseunterbrechungen im März und höhere Kosten aufgrund steigender Kerosinpreise. Dazu hat die Deutsche Bank nach den Zahlen ihr "Sell" bestätigt.

Bei Lufthansa nahm der Druck wegen der dauernden Streiks zu. Die Airline will nun sogar ihren Zubringerflieger Cityline einstellen. Händler fürchten dahinter Signale für eine Eskalation. Die Aktien fielen um 3,4 Prozent. Bei Ryanair ging es sogar 6,4 Prozent nach unten, bei Air France-KLM um 4,1 Prozent. Tui und IAG fielen um bis zu 1,9 Prozent.

Tesco standen mit 4,7 Prozent Plus unangefochten an der Spitze der europäischen Einzelhändler. Die Geschäftszahlen der Briten hatten positiv überrascht. Auch der Ausblick kam trotz inflationsbedingt breiter Prognosespanne gut an. Tesco ist der größte britische Nahrungsmittel-Einzelhändler.

Kräftige Kursgewinne gab es bei den Online-Apotheken: So haben Docmorris einen soliden Jahresstart hingelegt, was die Aktien um 10,6 Prozent anschob. Entsprechend ging es beim Konkurrenten Redcare Pharmacy ("Shop Apotheke") um 9,5 Prozent nach oben.

Gerresheimer haussierten um 19,4 Prozent, sie haben sich mit ihren Kreditgebern auf eine Fristverlängerung für die Vorlage des testierten Jahres- und Konzernabschlusses 2025 geeinigt. Zeit ist nun bis zum 30. September. Dazu wurden wichtige Kreditbedingungen zum Verschuldungsgrad bis zum Ende des dritten Quartals 2026 ausgesetzt.

Brenntag sprangen um 4,1 Prozent an, nachdem Goldman Sachs die Kaufempfehlung für die Aktien wiederholt und das Kursziel erhöht hat. SAP stiegen um 3,5 Prozent dank der Erholung der Software-Titel in New York.

CTS Eventim kletterten 3,5 Prozent. Für Rückenwind sorgt das Urteil gegen US-Wettbewerber Live Nation Entertainment. Eine Bundesjury befand, dass Live Nation den Ticketing-Markt für große Konzerte in den USA illegal monopolisiert hat.

Heidelberger Druckmaschinen fielen nach vorläufigen Zahlen um 11,2 Prozent. Die bereinigte EBITDA-Marge liegt voraussichtlich bei rund 6,6 Prozent, die Prognose sah gegenüber dem Vorjahreswert aber eine auf 7,1 Prozent verbesserte Marge vor.

===

Index Schluss Entwicklung in % Seit Jahresbeginn (%)

Euro-Stoxx-50 5.933 -0,12 2,57

Stoxx-50 5.096 -0,12 3,74

Stoxx-600 617 -0,05 4,24

DAX 24.154 0,36 -1,73

FTSE-100 London 10.560 0,29 6,33

CAC-40 Paris 8.275 -0,14 1,53

AEX Amsterdam 1.016 0,11 6,76

ATHEX-20 Athen 5.829 -0,71 8,93

BEL-20 Brüssel 5.475 0,15 7,81

BUX Budapest 139.499 -2,32 25,64

OMXH-25 Helsinki 6.214 0,35 8,95

OMXC-20 Kopenhagen 1.476 0,46 -8,19

PSI 20 Lissabon 9.345 -1,21 13,09

IBEX-35 Madrid 18.186 -0,53 5,07

FTSE-MIB Mailand 48.156 -0,27 7,14

OBX Oslo 1.972 -0,12 23,43

PX Prag 2.689 -0,20 0,13

OMXS-30 Stockholm 3.118 0,07 8,17

WIG-20 Warschau 133.307 -0,48 14,25

ATX Wien 5.882 -0,28 10,44

SMI Zürich 13.220 -0,35 -0,36

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mi, 18:00 Uhr

EUR/USD 1,1781 -0,1 -0,0017 1,1798 1,1797

EUR/JPY 187,42 -0,1 -0,1100 187,53 187,6100

EUR/CHF 0,9227 +0,1 0,0006 0,9221 0,9218

EUR/GBP 0,8701 +0,0 0,0003 0,8698 0,8696

USD/JPY 159,07 +0,1 0,1100 158,96 159,0200

GBP/USD 1,3536 -0,2 -0,0022 1,3558 1,3565

USD/CNY 6,8208 +0,0 0,0028 6,8180 6,8180

USD/CNH 6,8207 +0,1 0,0043 6,8164 6,8173

AUS/USD 0,7168 0,0 0,0000 0,7168 0,7158

Bitcoin/USD 74.731,25 -0,2 -132,23 74.863,48 73.854,51

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 93,48 +2,4 2,19 91,29

Brent/ICE 98,48 +3,7 3,55 94,93

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.806,89 +0,4 16,95 4.789,94

Silber 78,93 -0,2 -0,12 79,05

Platin 2.113,35 +0,2 3,60 2.109,75

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mod/ros

(END) Dow Jones Newswires

April 16, 2026 12:09 ET (16:09 GMT)

Nachrichten zu easyJet plc

DatumMeistgelesen

Analysen zu easyJet plc

DatumRatingAnalyst
15:46easyJet OverweightBarclays Capital
12:56easyJet SellDeutsche Bank AG
10:06easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.
15.04.2026easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.
13.04.2026easyJet OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
15:46easyJet OverweightBarclays Capital
13.04.2026easyJet OverweightBarclays Capital
27.03.2026easyJet BuyUBS AG
19.03.2026easyJet OutperformRBC Capital Markets
09.03.2026easyJet OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
13.04.2026easyJet Market-PerformBernstein Research
10.12.2025easyJet NeutralGoldman Sachs Group Inc.
26.11.2025easyJet HoldDeutsche Bank AG
26.11.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
25.11.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
12:56easyJet SellDeutsche Bank AG
10:06easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.
15.04.2026easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.
19.03.2026easyJet SellDeutsche Bank AG
18.02.2026easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für easyJet plc nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen