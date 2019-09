MÄRKTE EUROPA/Uneinheitlich - RWE auf Mehrjahreshoch

Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--An den europäischen Aktienmärkten setzt sich am Montagnachmittag keine einheitliche Tendenz durch. DAX und Euro-Stoxx-50 liegen eng an ihren Schlussständen vom Freitag. Die Umsätze sind dünn, vor allem wegen des Feiertags in den USA. Gefragt sind Versorger, Telekoms, Pharmatitel, Nahrungsmittelkonzerne und antizyklischer Konsum. Viele dieser Titel markieren neue Jahres- oder sogar Allzeit-Hochs. "Gesucht sind Aktien, die stabilen Cashflow erzeugen", so ein Marktteilnehmer.

Dagegen geben die Kurse der Auto-, Technologie- und Rohstoff-Aktien nach. Das bremst auch die großen Indizes. Die Wahlergebnisse in Brandenburg und Sachsen beeinflussen den Markt kaum.

Großer Gewinner im DAX ist die RWE-Aktie, deren Kurs mit einer Kaufempfehlung durch Goldman Sachs um 3,8 Prozent auf 26,89 Euro steigt, das ist der höchste Kurs seit Ende 2014. Goldman Sachs hat das Kursziel auf 35 von 32 Euro erhöht.

Am Gesamtmarkt wird die Stimmung etwas von neuen Daten aus China gestützt. Der von Caixin und Markit ermittelte Einkaufsmanagerindex für den verarbeitenden Sektor stieg im August 50,4 Punkte (Juli: 49,9) Punkte und kehrte wieder in den expansiven Bereich zurück. "Chinas verarbeitendes Gewerbe hat im August eine Erholung gezeigt, die größtenteils auf eine verbesserte Produktionstätigkeit zurückgeht", sagte Zhengsheng Zhong, Direktor für den Bereich makroökonomische Analysen bei der CEBM Group.

Gebremst wird die Nachfrage dagegen weiterhin von der wachsenden Gefahr eines "harten Brexit". Zudem wird auf "Dorian" geschaut, bei dem es sich um den zweitstärksten Hurrikan im Atlantikbecken seit Beginn der Aufzeichnungen handeln soll. Momentan wird damit gerechnet, dass er am Montagabend oder Dienstag (Ortszeit) die Ostküste erreicht.

Bei den Autoaktien können auch Aussagen von Daimler zu einer erwarteten Trendwende bei der Nachfrage die Stimmung nicht heben, wobei sich Daimler mit einem Minus von 0,3 Prozent genauso entwickeln wie der Stoxx-Auto-Index.

Thyssen vor DAX-Abstieg - MTU auf Allzeit-Hoch

Verlierer Nummer eins im DAX sind Thyssen, die um 1,2 Prozent auf 10,98 Euro fallen. Thyssen wird den DAX-Platz aller Voraussicht nach an MTU verlieren, die Deutsche Börse überprüft ihre Indizes am Mittwochabend. MTU steigen um 2 Prozent auf den neuen Rekordkurs von 253,20 Euro.

Deutsche Börse gewinnen 2,5 Prozent auf 137,15 Euro, damit nehmen auch sie Kurs auf ihr Allzeit-Hoch. Die Aktien des Börsenbetreibers werden als heißer Kandidat für einen Aufstieg in den wichtigen europäischen Blue-Chip-Index Euro-Stoxx-50 gehandelt.

Neue Rekordstände markieren auch Beiersdorf mit einem Plus von 1,1 Prozent auf 115,75 Euro. Händler verweisen darauf, dass zuletzt mehrere Analysten ihre skeptische Haltung gegenüber der Aktie aufgegeben haben.

Im SDAX fallen Borussia Dortmund um 6 Prozent auf 9,21 Euro. Händler verweisen auf die überraschende 3-zu-1-Niederlage beim Aufsteiger Union Berlin.

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 3.431,67 0,14 4,91 14,33

Stoxx-50 3.150,28 0,45 14,05 14,14

DAX 11.957,95 0,16 18,67 13,25

MDAX 25.736,58 0,06 16,62 19,22

TecDAX 2.782,66 -0,09 -2,56 13,57

SDAX 10.707,64 -0,90 -96,72 12,60

FTSE 7.294,57 1,21 87,39 7,12

CAC 5.489,06 0,16 8,58 16,03

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite -0,69 0,01 -0,93

US-Zehnjahresrendite 1,50 0,00 -1,18

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:26 Fr, 17:25 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0963 -0,21% 1,0991 1,0999 -4,4%

EUR/JPY 116,58 +0,10% 116,72 116,80 -7,3%

EUR/CHF 1,0871 -0,07% 1,0890 1,0881 -3,4%

EUR/GBP 0,9093 +0,55% 0,9031 0,9026 +1,0%

USD/JPY 106,33 +0,32% 106,19 106,19 -3,0%

GBP/USD 1,2061 -0,73% 1,2171 1,2185 -5,5%

USD/CNY 7,1705 +0,19% 7,1596 7,1555 +4,3%

Bitcoin

BTC/USD 9.924,50 +2,37% 9.764,75 9.566,75 +166,8%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 54,91 55,10 -0,3% -0,19 +14,3%

Brent/ICE 58,74 59,25 -0,9% -0,51 +6,1%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.525,02 1.520,45 +0,3% +4,57 +18,9%

Silber (Spot) 18,48 18,37 +0,6% +0,11 +19,3%

Platin (Spot) 931,25 928,50 +0,3% +2,75 +16,9%

Kupfer-Future 2,53 2,53 -0,2% -0,01 -4,7%

