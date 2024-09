MÄRKTE EUROPA/Uneinheitlich - Zinssenkungen im Fokus

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach der Erholung zu Wochenbeginn zeigen sich die europäischen Aktienmärkte am Dienstagmittag uneinheitlich. Die Börsen stehen immer stärker im Bann der anstehenden Zinsentscheidungen in Europa und den USA. Mit Spannung wird auf die neuen US-Inflationsdaten gewartet: Bis zu ihrer Vorlage am Mittwoch dürften sich die Anleger zurückhalten, heißt es im Handel. Dazu steht das TV-Duell Harris-Trump in den USA in der Nacht im Fokus.

Bei den US-Verbraucherpreisen (CPI) hofft man auf Signale für die geldpolitische Entscheidung der US-Notenbank in der kommenden Woche. Die Meinungen gehen derzeit auseinander, ob die Fed die Zinsen nur um 25 Basispunkte oder gleich um 50 Basispunkte senken wird. Bei der EZB am Donnerstag wird hingegen eine Senkung um 25 Basispunkte als sicher vorausgesetzt.

Der DAX gibt um 0,1 Prozent nach auf 18.423 Punkte. Für den Euro-Stoxx-50 geht es 0,1 Prozent auf 4.782 nach oben, hier stützen Aufschläge im Techsektor von 0,9 Prozent nach guten Zahlen von Oracle. Nicht gesucht sind hingegen Auto- und Gesundheitswerte. Allen voran laufen in Europa weiter die Immobilienwerte dank der Aussicht auf Zinssenkungen auf beiden Seiten des Atlantiks. Der Sektor legt 1,1 Prozent zu, im DAX steigen Vonovia um 1,6 Prozent.

Die Stimmung der Anleger wird im Handel weiterhin als vorsichtig eingestuft. "Nachdem der Markt wie ein Stein von seinem Allzeithoch knapp unter der 19.000er-Marke gefallen ist, haben die Bären in Frankfurt zunächst einmal wieder Oberwasser bekommen", heißt es bei CMC. Hinzu komme, dass ihnen die Saisonalität mit einem in der Regel schwachen September in die Karten spiele.

Daten zu Lugenkrebs-Wirkstoff bei Astrazeneca enttäuschen

Für Astrazeneca geht es an der Londoner Börse kräftig um 4,8 Prozent nach unten. Grund ist die Veröffentlichung klinischer Daten zu dem Wirkstoff Datopotamab Deruxtecan zur Behandlung von Lungenkrebs. Die Verlängerung der Lebenserwartung der Patienten ist statistisch betrachtet nicht signifikant. Der Wirkstoff gilt als Hoffnungsträger für Astrazeneca.

Oracle hat am Vorabend bessere Zahlen veröffentlicht. Das US-Unternehmen verdiente dank der guten Entwicklung des Cloud-Geschäfts 22 Prozent mehr als vor Jahresfrist. Bereinigt und je Aktie waren es 1,39 Dollar, während der Konsens nur 1,33 Dollar erwartet hatte. Den Umsatz steigerte Oracle um 7 Prozent. Die SAP-Aktie (+0,5%) profitiert bislang kaum.

Renk fallen trotz ihres Kapitalmarkttages um 6,3 Prozent. Der Langfristausblick des Getriebeherstellers für militärische Fahrzeuge scheint Anleger nicht zu überzeugen. Der Umsatz soll jährlich um rund 15 Prozent steigen und bald die Marke von 2 Milliarden Euro erreichen. Vergangenes Jahr hatte Renk 926 Millionen Euro umgesetzt.

Beim französischen Versicherer Scor geht es 4,3 Prozent höher. Hier treiben Gerüchte über ein Übernahmeinteresse.

Nach oben mit Aufschlägen von 2,9 Prozent geht es für die Sartorius-Aktie im DAX. Die Aufschläge dürften technischer Natur sein. Das Papier hat sich in den vergangenen Wochen sehr volatil gezeigt.

===

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 4.775,44 -0,1% -3,22 +5,6%

Stoxx-50 4.376,41 -0,3% -14,20 +6,9%

DAX 18.401,81 -0,2% -41,75 +9,9%

MDAX 25.220,19 +0,1% 18,93 -7,1%

TecDAX 3.264,19 +0,1% 4,56 -2,2%

SDAX 13.398,55 +0,2% 26,61 -4,0%

FTSE 8.222,76 -0,6% -48,08 +7,0%

CAC 7.440,85 +0,2% 15,59 -1,4%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 2,17 +0,00 -0,40

US-Zehnjahresrendite 3,71 +0,01 -0,17

DEVISEN zuletzt +/- % Di., 7:50 Mo, 17:35 % YTD

EUR/USD 1,1036 -0,0% 1,1042 1,1038 -0,1%

EUR/JPY 157,87 -0,1% 157,99 157,78 +1,5%

EUR/CHF 0,9354 -0,2% 0,9367 0,9359 +0,8%

EUR/GBP 0,8429 -0,2% 0,8444 0,8441 -2,8%

USD/JPY 143,05 -0,1% 143,08 142,95 +1,5%

GBP/USD 1,3093 +0,1% 1,3077 1,3076 +2,9%

USD/CNH (Offshore) 7,1266 +0,1% 7,1224 7,1199 +0,0%

Bitcoin

BTC/USD 56.962,80 -0,9% 56.909,15 55.341,10 +30,8%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 67,82 68,71 -1,3% -0,89 -4,5%

Brent/ICE 70,98 71,84 -1,2% -0,86 -5,8%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 36,635 37,20 -1,5% -0,57 +12,0%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.507,39 2.506,38 +0,0% +1,01 +21,6%

Silber (Spot) 28,43 28,38 +0,2% +0,05 +19,6%

Platin (Spot) 942,00 942,70 -0,1% -0,70 -5,0%

Kupfer-Future 4,07 4,08 -0,5% -0,02 +3,2%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

