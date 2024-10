MÄRKTE EUROPA/US-Job-Daten im Fokus - Autos sehr schwach

FRANKFURT (Dow Jones)--Leichter sind Europas Börsen am Donnerstag in den Handel gestartet. Die Risk-Off-Stimmung an den internationalen Börsen geht angesichts der Spannungen in Nahost weiter. Fast alle Branchen notieren im Minus. Vor allem bei den Autoherstellern geht der Kursverfall ungebremst weiter, ihre Branche ist die schwächste.

Der DAX verliert am Feiertag der Deutschen Einheit um 0,6 Prozent auf 19.047 Punkte, der Euro-Stoxx-50 gibt 0,7 Prozent auf 4.930 Zähler ab.

ISM-Index im Fokus - Wichtigster Indikator vor US-Arbeitsmarkt

Weiter im Fokus stehen US-Job-Daten: Der Markt hatte am Vortag verschnupft auf die stärkeren ADP-Daten zum US-Arbeitsmarkt reagiert. Nachdem bereits andere Indikatoren auf eine geringere Abkühlung als vom Markt erhofft gedeutet hatten, steht nun der ISM-Index am Nachmittag im Fokus. Er ist für den Service-Bereich und damit den stärksten Arbeitgeber in den USA.

Sollte auch seine Job-Komponente stärker ausfallen, dürften die Hoffnungen an starke und schnelle Zinssenkungen durch die US-Notenbank weiter zurückgehen. Der ISM-Service-Index ist der letzte wichtige Indikator vor dem monatlichen US-Job-Report am Freitag. Dazu werden auch die wöchentlichen US-Arbeitsdaten veröffentlicht.

In Europa wird auf die Revisionen der Einkaufsmanager-Indizes zum Service-Bereich geblickt. In Deutschland und der Eurozone waren die ersten Lesungen knapp über der Expansionsschwelle von 50 Punkten ausgefallen. Dazu stehen auch noch die EU-Erzeugerpreise an.

Ruhe auf Unternehmensseite - Autos schon wieder sehr schwach

In Deutschland sind Unternehmensmeldungen angesichts des Feiertages rar. Lanxess geben um 1,2 Prozent nach trotz der Meldung über den Verkauf eines Geschäftssegments. Die Urethane Systems geht für 500 Millionen Euro an die UBE Corporation. Das Geld soll zur Schuldensenkung verwendet werden.

Auch in der Schweiz können Zurich Insurance Group nicht von einem optimistischen Ausblick profitieren und fallen 0,4 Prozent. In London steigen die Aktien der britischen Supermarktkette Tesco um 2,3 Prozent. Tesco konnten ein starkes erstes Halbjahr aufweisen, vor allem habe der adjustierte Gewinn (EBIT) rund 10 Prozent über den Erwartungen gelegen, heißt es von den Analysten der Citi.

Autohersteller stehen weiter unter Druck. Mit 1,2 Prozent Minus stellen sie den schwächsten Sektor. Am Vorabend hatten Tesla ihre Daten vorgelegt und die Erwartungen an einen Absatzanstieg im dritten Quartal erfüllt. Allerdings sorgen kräftige Umstufungen durch Analysten für größere Bewegungen im Sektor:

Bei Aston Martin (-2,9%) ziehen Jefferies ihre "Buy"-Einstufung zurück. Barclays senken ihre Einstufung von Porsche (-2,1%), Stellantis (-2,8%) und Mercedes (-1,2%), bei Porsche SE sogar auf "Underweight". BMW fallen sogar um 0,9 Prozent, obwohl sie von Barclays auf "Equalweight" erhöht wurden.

K+S brechen um 6 Prozent ein, hier haben JP Morgan die "Overweight"-Empfehlung zurückgenommen und auf "Neutral" gesenkt.

===

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 4.929,64 -0,7% -33,65 +9,0%

Stoxx-50 4.429,70 -0,5% -24,45 +8,2%

DAX 19.046,95 -0,6% -117,80 +13,7%

MDAX 26.660,49 -0,4% -112,55 -1,8%

TecDAX 3.345,07 -0,7% -22,78 +0,2%

SDAX 14.052,43 -0,3% -46,11 +0,7%

FTSE 8.303,00 +0,1% 12,14 +7,2%

CAC 7.519,10 -0,8% -58,49 -0,3%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 2,11 +0,02 -0,46

US-Zehnjahresrendite 3,80 +0,02 -0,08

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:52 Mi, 17:16 % YTD

EUR/USD 1,1036 -0,1% 1,1041 1,1040 -0,1%

EUR/JPY 161,59 -0,1% 161,95 161,35 +3,8%

EUR/CHF 0,9410 +0,3% 0,9417 0,9387 +1,4%

EUR/GBP 0,8384 +0,7% 0,8378 0,8328 -3,4%

USD/JPY 146,32 -0,0% 146,67 146,17 +3,9%

GBP/USD 1,3160 -0,8% 1,3179 1,3257 +3,4%

USD/CNH (Offshore) 7,0433 +0,1% 7,0382 7,0349 -1,1%

Bitcoin

BTC/USD 61.175,75 +0,6% 61.367,30 61.476,05 +40,5%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 71,04 70,10 +1,3% +0,94 +0,6%

Brent/ICE 74,93 73,90 +1,4% +1,03 -0,1%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 38,325 38,90 -1,5% -0,57 +5,8%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.648,43 2.658,76 -0,4% -10,33 +28,4%

Silber (Spot) 31,46 31,84 -1,2% -0,38 +32,3%

Platin (Spot) 993,48 1.007,00 -1,3% -13,53 +0,2%

Kupfer-Future 4,61 4,60 +0,3% +0,02 +16,7%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

DJG/mod/err

(END) Dow Jones Newswires

October 03, 2024 03:40 ET (07:40 GMT)