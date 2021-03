MÄRKTE EUROPA/US-Konjunkturprogramm lässt Börsen haussieren

FRANKFURT (Dow Jones)--Europas Börsen sind mit massiven Kursgewinnen in die Woche gestartet. Stützend wirkte die Verabschiedung des 1,9 Billionen schweren US-Konjunkturprogramms durch den US-Senat am Wochenende, nachdem es zuvor um nicht mehrheitsfähige Punkte wie die Anhebung des Mindestlohns bereinigt wurde. Das sind für die Börsen auch unmittelbar gute Nachrichten. CMC verwies auf Hochrechnungen, laut denen zwischen 100 und 150 Milliarden Dollar davon auf Trading- oder Aktiensparkonten landen könnten.

Der DAX gewann 3,3 Prozent auf 14.381, bei 14.403 wurde ein neues Allzeithoch markiert. Für den Euro-Stoxx-50 ging es 2,6 Prozent auf 3.763 nach oben. Gesucht waren konjunktursensible Branchen wie der Automobilsektor, der 3,8 Prozent zulegte. Bankentitel profitierten weiter von der steilen Zinskurve und gewannen 3,5 Prozent.

Die EZB tagt am Donnerstag

Höhepunkt der Woche ist die geldpolitische Entscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag. Die Frage wird sein, ob die EZB den jüngsten Renditeanstieg an den Anleihemärkten als Ausdruck der verbesserten wirtschaftlichen Aussichten oder als unerwünschte Verschärfung der Finanzierungsbedingungen an den Märkten interpretiert. "Erwartungen an ein explizites Bekenntnis zu einer Art Zinskurvensteuerung, die Vorstandsmitglied Panetta letzte Woche angedeutet hatte, dürften am Donnerstag enttäuscht werden", so die Commerzbank.

Deutsche Post gewannen 6,5 Prozent. Die Aktie profitierte von der Ankündigung eines Aktienrückkaufprogramms in Höhe von bis zu 1 Milliarde Euro sowie der Ankündigung einer Dividende für das vergangene Jahr von 1,35 Euro je Anteilsschein. Die Dividende liegt damit über der Marktschätzung von 1,26 Euro. Die Ankündigung eines Aktienrückkaufprogramms kam nicht wirklich überraschend, allerdings war die Höhe nicht klar und wurde positiv bewertet. Das Unternehmen wird morgen endgültige Geschäftszahlen vorlegen. Im Blick steht die Bekanntgabe des Ausblicks 2021 bis 2023.

Nach einer Berg- und Talfahrt zur Eröffnung ging es für die Aktie von Pearson um 6,4 Prozent nach oben. Für die Citi-Analysten sind die 2020er Zahlen wie erwartet ausgefallen, der Ausblick dürfte ihrer Meinung nach für leichte Anhebungen im Konsens sorgen. Der Fokus lag für sie aber im Strategie-Update, bei dem der neue CEO eine umfangreichere Überprüfung ankündigte, als im Vorfeld vielleicht erwartet wurde. Zum jetzigen Zeitpunkt seien die Details noch recht begrenzt, aber Pearson stelle sich zielführender auf bestimmte Bereiche der globalen Bildung ein.

Für die Aktie von Bavarian Nordic ging es in Kopenhagen um 9,9 Prozent nach oben. Positiv wurden an der Börse die präklinischen Studien mit dem Covid-19-Impfstoffkandidaten ABNCoV2 bewertet. Die erste Erprobung des Impfstoffs am Menschen solle in Kürze am Radhoud University Medical Centre in den Niederlanden beginnen. Wie das Unternehmen mitteilte, bestätigten die neuesten Daten eine starke Immunantwort sowie eine schützende Wirksamkeit der Impfung nach einer Infektion mit SARS-CoV-2.

Positiv wurde an der Börse gewertet, dass Großaktionär Pierer eine aktive Rolle bei seinem Investment Leoni einnehmen will. "Pierer ist gut vernetzt", so ein Marktteilnehmer. Er sei in den laufenden Turnaround bei dem Kabel- und Bordnetzspezialisten eingestiegen. Leoni hätte den Schwung aus dem überzeugend guten vierten Quartal mit ins neue Jahr genommen, was auch am Aktienkurs abzulesen sei. Leoni gewannen 11,8 Prozent.

MBB bringt Tochter Friedrich Vorwerk an die Börse

Um 7 Prozent nach oben ging es mit der Aktie von SGL Carbon. Der Wert kehrt überraschend in den SDAX zurück. Seit Beginn des Jahres liegt die Aktie bereits über 80 Prozent im Plus, dies ist auch ein Grundstein für die Rückkehr in die DAX-Familie.

Schon lange wurde an der Börse mit diesem Schritt gerechnet, nun ist es offiziell: MBB bringt seine Tochter Friedrich Vorwerk an die Börse. Vorwerk ist ein führender Anbieter von Lösungen im Bereich der Energieinfrastruktur für Gas-, Strom- und Wasserstoffanwendungen. "Nesemeier hat einen guten Track-Rekord, was das Timing seiner Töchter-IPOs betrifft", so ein Marktteilnehmer. Dabei verwies er auf den Börsengang von Aumann, der im Hype um die Elektromobilität zu hohen Multiples an die Börse kam. MBB stiegen um 4,2 Prozent.

Index Schluss- Entwicklung Entwicklung Entwicklung

. stand absolut in % seit

. Jahresbeginn

Euro-Stoxx-50 3.763,24 +93,70 +2,6% +5,9%

Stoxx-50 3.231,69 +69,35 +2,2% +4,0%

Stoxx-600 417,25 +8,57 +2,1% +4,6%

XETRA-DAX 14.380,91 +460,22 +3,3% +4,8%

FTSE-100 London 6.719,13 +88,61 +1,3% +2,6%

CAC-40 Paris 5.902,99 +120,34 +2,1% +6,3%

AEX Amsterdam 665,65 +11,78 +1,8% +6,6%

ATHEX-20 Athen 1.985,14 +1,31 +0,1% +2,6%

BEL-20 Bruessel 3.859,64 +90,50 +2,4% +6,6%

BUX Budapest 43.540,36 +271,36 +0,6% +3,4%

OMXH-25 Helsinki 4.873,80 +108,67 +2,3% +6,3%

ISE NAT. 30 Istanbul 1.615,87 -15,18 -0,9% -1,2%

OMXC-20 Kopenhagen 1.384,00 +18,65 +1,4% -5,5%

PSI 20 Lissabon 4.671,94 +16,16 +0,3% -4,3%

IBEX-35 Madrid 8.444,20 +157,40 +1,9% +4,6%

FTSE-MIB Mailand 23.681,57 +715,94 +3,1% +3,3%

RTS Moskau 0,00 0,00 0,0% +4,3%

OBX Oslo 933,34 +9,84 +1,1% +8,7%

PX Prag 1.065,05 -2,53 -0,2% +3,7%

OMXS-30 Stockholm 2.103,10 +54,54 +2,7% +12,2%

WIG-20 Warschau 1.965,25 +25,66 +1,3% -0,9%

ATX Wien 3.132,58 +50,08 +1,6% +10,6%

SMI Zuerich 10.830,38 +222,59 +2,1% +1,2%

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:13 Uhr Fr,17:20 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1849 -0,60% 1,1903 1,1916 -3,0%

EUR/JPY 129,06 -0,11% 128,95 128,97 +2,4%

EUR/CHF 1,1088 -0,07% 1,1087 1,1098 +2,6%

EUR/GBP 0,8576 -0,42% 0,8609 0,8625 -4,0%

USD/JPY 108,92 +0,50% 108,44 108,23 +5,5%

GBP/USD 1,3816 -0,17% 1,3813 1,3815 +1,1%

USD/CNH (Offshore) 6,5480 +0,53% 6,5321 6,5238 +0,7%

Bitcoin

BTC/USD 50.792,25 +0,49% 50.029,25 47.506,24 +74,8%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 65,07 66,09 -1,5% -1,02 +33,6%

Brent/ICE 68,36 69,36 -1,4% -1,00 +32,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.678,96 1.699,83 -1,2% -20,87 -11,5%

Silber (Spot) 25,12 25,23 -0,4% -0,11 -4,8%

Platin (Spot) 1.150,70 1.130,65 +1,8% +20,05 +7,5%

Kupfer-Future 4,09 4,09 +0,2% +0,01 +16,4%

