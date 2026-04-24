MÄRKTE EUROPA/Verhaltener Start in eine kurze ereignisreiche Woche

DOW JONES--Die europäischen Aktienmärkte sind gut behauptet in die verkürzte Handelswoche mit dem "Tag der Arbeit" am Freitag gestartet. Während die technologielastigen Indizes wie die Nasdaq oder der Kospi in Südkorea von einem Hoch zum nächsten laufen, lieferte der DAX zuletzt eine Verlustserie ab. Am Montagmorgen geht es für den deutschen Leitindex um 0,3 Prozent höher auf 24.190 Punkte, der Euro-Stoxx-50 handelt kaum verändert bei 5.885 Zählern.

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Die Berichtssaison legt zu Wochenbeginn eine Pause ein, in der verkürzten Handelswoche folgen in den kommenden drei Tagen die Unternehmenszahlen dann geballt. Aber auch die Notenbanken haben ihre Sitzungen in die 4-Tage-Woche gelegt: die Bank of Japan, die Fed, die Europäische Zentralbank wie auch die Bank of England. Die Nachrichtendichte verspricht eine spannende Woche.

Brentöl handelt am Terminmarkt am Morgen 1,8 Prozent höher bei 107,20 Dollar je Fass, was für unveränderten Angebotsstress steht. Denn weiterhin ist das Nadelöhr, die Straße von Hormus, nicht passierbar. Ob sich daran so schnell etwas ändert, bleibt ungewiss. Leicht stützend wirkt allenfalls die Hoffnung auf eine Wiederaufnahme der diplomatischen Bemühungen um eine Lösung im Irankrieg. Zwar hat US-Präsident Donald Trump eine Reise der US-Gesandten Steve Witkoff und Jared Kushner nach Pakistan zu Gesprächen mit dem Iran abgesagt. Er fügte aber hinzu, dass die Iraner zehn Minuten, nachdem er die Reise abgesagt hatte, ein viel besseres Angebot geschickt hätten. Dieses sehe vor, dass der Iran im Rahmen eines Abkommens keine Atomwaffen besitze.

Derweil steht der Ernennung von Kevin Warsh zum neuen Chairman der US-Notenbank kaum noch etwas im Weg. Das US-Justizministerium hatte am Freitag mitgeteilt, die Ermittlungen gegen den amtierenden Chairman Jerome Powell einzustellen. Daraufhin hatte der republikanische Senator Thom Tillis erklärt, er werde eine Ernennung von Warsh nicht länger blockieren. Damit sollte die letzte Hürde für Warsh aus dem Weg geräumt worden sein.

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Für die Nordex-Aktie geht es nach besseren Erstquartalszahlen um gut 10 Prozent nach oben. Der Windanlagenhersteller hat die Umsätze um 10,6 Prozent auf 1,6 Milliarden Euro gesteigert, die Konsenserwartung lag laut MWB bei 9 Prozent. Das EBITDA kletterte auf 130,7 Millionen Euro und damit deutlich stärker als die erwarteten 113 Millionen. Die Prognose für das laufende Jahr hat Nordex bestätigt.

Im DAX geht es nach einem positiven Analystenkommentar für die Aktie der Commerzbank um rund 2 Prozent nach oben. Deutsche Börse notieren knapp im Minus; hier wird erwartet, dass die Eschborner am Abend gute Erstquartalszahlen vorlegen.

Die Hannover Rück (-1%) rüstet sich für ein raueres Geschäftsumfeld. Der weltweit drittgrößte Rückversicherer, der 2026 auf einen weiteren Rekordgewinn zusteuert, spürt einem Bericht der Börsenzeitung zufolge einen intensiveren Preiswettbewerb. Das Unternehmen erwägt, 2026 erneut Verluste aus der Veräußerung von Zinstiteln im Kapitalanlagebestand zu realisieren und die Mittel aus den alten Papieren in höher rentierliche Anlagen zu investieren.

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INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 5.885,08 +0,0 1,60 5.883,48 1,6

Stoxx-50 5.056,96 +0,1 0,34 5.056,62 2,8

DAX 24.189,58 +0,3 60,60 24.128,98 -1,1

MDAX 30.436,96 +0,6 187,03 27.039,42 -0,4

TecDAX 3.686,52 +0,6 22,22 3.091,28 2,0

SDAX 17.794,45 +0,4 67,12 13.062,07 3,6

CAC 8.168,73 +0,1 10,91 8.157,82 0,2

SMI 13.169,70 0,0 0,00 13.169,70 -0,7

ATX 5.753,83 0,0 0,00 5.753,83 8,0

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Fr, 18:01

EUR/USD 1,1731 +0,1 0,0011 1,1720 1,1718

EUR/JPY 186,83 +0,1 0,1100 186,7 186,7200

EUR/CHF 0,9207 +0,1 0,0010 0,9195 0,9193

EUR/GBP 0,8665 +0,1 0,0007 0,8658 0,8667

USD/JPY 159,25 -0,1 -0,1200 159,37 159,3200

GBP/USD 1,3536 +0,0 0,0005 1,3531 1,3513

USD/CNY 6,8273 -0,1 -0,0086 6,8359 6,8359

USD/CNH 6,827 -0,1 -0,0059 6,8329 6,8327

AUS/USD 0,717 +0,3 0,0022 0,7148 0,7152

Bitcoin/USD 77.678,59 -0,8 -558,26 78.236,85 78.042,78

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 96,65 +2,4 2,25 94,4

Brent/ICE 107,59 +2,2 2,26 105,33

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.714,29 +0,1 5,60 4.708,69

Silber 75,76 +0,1 0,09 75,67

Platin 2.027,10 +0,8 15,99 2.011,11

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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

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April 27, 2026 03:30 ET (07:30 GMT)