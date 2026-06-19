DAX24.984 ±-0,0%Est506.294 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,3200 +4,2%Nas26.518 +1,9%Bitcoin56.073 +1,5%Euro1,1444 -0,3%Öl79,95 -0,5%Gold4.195 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F Rheinmetall 703000 SAP 716460 Infineon 623100 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 Micron Technology 869020 BMW 519000 Allianz 840400 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Deutsche Bank 514000 Microsoft 870747
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Iran-Gespräche: DAX fest über 25.000 Punkten -- Nikkei: Allzeithoch -- HOCHTIEF springt in den DAX -- FMC, DroneShield, Infineon, AIXTRON, Siemens Energy, LG, SK hynix, Rheinmetall, Tesla im Fokus
Top News
Bloomberg-Analyst Mike McGlone: Bitcoin hat kein Alleinstellungsmerkmal mehr Bloomberg-Analyst Mike McGlone: Bitcoin hat kein Alleinstellungsmerkmal mehr
Aktien von Tesla & SpaceX rot: Jefferies bringt Fusion ins Spiel - KeyBanc nennt Wachstumstreiber bei SpaceX Aktien von Tesla & SpaceX rot: Jefferies bringt Fusion ins Spiel - KeyBanc nennt Wachstumstreiber bei SpaceX
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

MÄRKTE EUROPA/Verhaltener Wochenauftakt - Halbleiteraktien von Infineon angeführt

22.06.26 10:14 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
AIXTRON SE
60,18 EUR 0,30 EUR 0,50%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
ASML NV
1.676,20 EUR 21,20 EUR 1,28%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
BE Semiconductor Industries NV
308,70 EUR -5,00 EUR -1,59%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
BMW AG
60,22 EUR -0,12 EUR -0,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Danone S.A.
64,50 EUR -1,28 EUR -1,95%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
HOCHTIEF AG
513,50 EUR 3,00 EUR 0,59%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Infineon AG
85,68 EUR 3,72 EUR 4,54%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Nordex AG
48,56 EUR 1,12 EUR 2,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
OHB SE
404,50 EUR 5,50 EUR 1,38%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Porsche Automobil Holding SE
30,46 EUR 0,04 EUR 0,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SAP SE
132,90 EUR -0,46 EUR -0,34%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Scout24
74,85 EUR -0,60 EUR -0,80%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Die europäischen Aktienmärkte sind gut behauptet in die neue Woche gestartet. Der DAX legt 0,1 Prozent auf 25.013 Punkte zu, auch der Euro-Stoxx-50 steigt ganz leicht. Bei den Anleihen geht es ebenso leicht nach oben mit den Kursen, der Euro handelt zum Dollar etwas niedriger mit 1,1448 Dollar.

Beim marktbestimmenden Thema Iran-Krieg hat es am Wochenende keinen Durchbruch gegeben, alles in allem bezeichnen Marktteilnehmer die Lage als fragil, was eher für Zurückhaltung sorgt. Laut den Vermittlerstaaten Pakistan und Katar haben sich die USA und der Iran in der Schweiz auf die Schaffung eines Mechanismus geeinigt, der die Beendigung der Militäroperationen im Libanon gewährleisten soll. Die US-Regierung hatte ursprünglich gewollt, dass sich die Gespräche auf das iranische Atomprogramm konzentrieren. Zuvor hatte der Iran die Straße von Hormus wieder gesperrt mit dem Verweis auf neuerliche Angriffe Israels auf die vom Iran unterstützte Hisbollah im Libanon.

Die Ölpreise, die als eine Art Barometer für die Lageeinschätzung dienen, geben dessen ungeachtet aber wieder nach, wohl auch, weil die Straße von Hormus nicht gänzlich unpassierbar zu sein scheint. Das Barrel Brent verbilligt sich um rund 1 Prozent auf knapp unter 80 Dollar.

Abseits der Iran-Thematik ist die Nachrichtenlage sehr dünn. Zu den Tagesfavoriten gehören wieder einmal Halbleiteraktien. Sie werden angeführt von Infineon mit einem Plus von 4,6 Prozent auf 85,77 Euro. Die Analysten bei Bernstein haben das Kursziel auf 102 von 74 Euro nach oben gesetzt. Infineon sei ein Hauptprofiteur von Leistungshalbleitern, so die Analysten. BE Semiconductor, STMicro, ASML oder Aixtron steigen um 0,9 bis 2,2 Prozent. Unter dem Verlieren finden sich zugleich wieder Aktien von Softwareunternehmen mit den anhaltenden Sorgen über negative Auswirkungen von KI-Anwendungen auf das Softwaregeschäft. SAP verbilligen sich um 0,8, Capgemini um 0,9 oder Scout24 um 0,7 Prozent.

Nordex hat eine erste Tranche größerer US-Aufträge erhalten. Obwohl die Namen der drei Kunden nicht genannt wurden, werten die Jefferies-Analysten die Aufträge von mehreren verschiedenen Akteuren als positives Signal für den Markteintritt des Windenergieanlagenherstellers in den USA. Die Aktie verteuert sich um 2,2 Prozent.

OHB geben um 2,8 Prozent nach auf 394 Euro. Das Raumfahrtunternehmen bietet im Rahmen seiner geplanten Kapitalerhöhung neue Aktien zum Stückpreis von 300 Euro an. Der Bruttoerlös könnte sich damit auf bis zu 510,7 Millionen Euro belaufen. OHB hatte vor einer Woche angekündigt, über eine Kapitalerhöhung rund 500 Millionen Euro für den Ausbau der eigenen Produktionskapazitäten einsammeln zu wollen. Zudem bietet der Investor KKR bis zu knapp 1,23 Millionen bestehende Aktien an.

In Paris geben Danone um 0,6 Prozent nach. Das Unternehmen verstärkt sich mit der Übernahme des in Australien ansässigen Herstellers von gesunden Lebensmitteln Made Group. Finanzielle Details wurden nicht bekanntgegeben.

BMW legen um 0,3 Prozent zu, nachdem die Analysten der Bank of America ihr Votum auf Neutral für die Aktie auf Neutral erhöht haben.

Die am Berichtstag wirksam werdenden Änderungen in den Indizes bewegen die Kurse der betreffenden Aktien eher wenig, zumal etwaige Anpassungen meist schon zuvor vorgenommen werden. Erstmals werden Hochtief als DAX-Aktie gehandelt, wofür im Gegenzug Porsche Automobil Holding im MDAX wiederzufinden sind. Auch in der zweiten und dritten Reihe, dem MDAX und dem SDAX, wurden diverse Änderungen umgesetzt. Hochtief steigen um 0,4 Prozent, Porsche Holding geben um 1,8 Prozent nach.

INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 6.300,35 +0,1 7,22 6.293,13 8,8

Stoxx-50 5.328,84 +0,1 3,05 5.325,79 8,3

DAX 25.013,81 +0,1 27,99 24.985,82 2,1

MDAX 32.711,65 +0,2 73,23 27.039,42 6,8

TecDAX 3.994,15 +1,0 40,01 3.091,28 10,3

SDAX 18.430,77 -0,4 -80,48 13.062,07 7,3

FTSE 10.362,32 -0,0 -0,95 10.363,27 4,3

CAC 8.406,44 -0,2 -14,70 8.421,14 3,2

SMI 13.747,39 -0,2 -26,63 13.774,02 3,6

ATX 6.537,94 +0,2 10,35 6.527,59 22,8

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Fr, 18:13

EUR/USD 1,1446 -0,2 -0,0022 1,1468 1,1463

EUR/JPY 185,13 +0,1 0,1100 185,02 184,9300

EUR/CHF 0,9254 +0,0 0,0001 0,9253 0,9259

EUR/GBP 0,8673 +0,1 0,0012 0,8661 0,8669

USD/JPY 161,73 +0,3 0,4500 161,28 161,3100

GBP/USD 1,3195 -0,3 -0,0037 1,3232 1,3218

USD/CNY 6,7772 +0,1 0,0086 6,7686 6,7686

USD/CNH 6,7796 -0,1 -0,0031 6,7827 6,7845

AUS/USD 0,6999 -0,2 -0,0012 0,7011 0,7008

Bitcoin/USD 64.193,25 +0,7 425,47 63.767,78 63.245,49

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Brent/ICE 79,48 -1,4 -1,09 80,57

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.195,39 +0,9 35,39 4.160,00

Silber 66,34 +2,2 1,43 64,91

Platin 1.675,15 +0,7 11,09 1.664,06

(Angaben ohne Gewähr)

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/thl/gos

(END) Dow Jones Newswires

June 22, 2026 04:14 ET (08:14 GMT)

Nachrichten zu Infineon AG

DatumMeistgelesen

Analysen zu Infineon AG

DatumRatingAnalyst
09:06Infineon OutperformBernstein Research
12.06.2026Infineon BuyGoldman Sachs Group Inc.
08.06.2026Infineon OutperformBernstein Research
05.06.2026Infineon HoldWarburg Research
02.06.2026Infineon BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
09:06Infineon OutperformBernstein Research
12.06.2026Infineon BuyGoldman Sachs Group Inc.
08.06.2026Infineon OutperformBernstein Research
02.06.2026Infineon BuyJefferies & Company Inc.
01.06.2026Infineon BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
05.06.2026Infineon HoldWarburg Research
07.05.2026Infineon NeutralUBS AG
06.05.2026Infineon NeutralUBS AG
07.04.2026Infineon NeutralUBS AG
17.03.2026Infineon NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
30.06.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
09.06.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
12.05.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
05.05.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
04.05.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Infineon AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen