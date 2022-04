MÄRKTE EUROPA/Volatiler Wochenstart - Renditen steigen weiter

FRANKFURT (Dow Jones)--Etwas leichter zeigen sich Europas Aktienmärkte am Montag im frühen Geschäft der verkürzte Handelswoche vor Ostern. Der DAX gibt bei volatilem Geschäft um 0,2 Prozent auf 14.259 Punkte nach - im Tagestief war er schon bis auf 14.095 Zähler gefallen, der Euro-Stoxx-50 sinkt um 0,1 Prozent auf 3.863 Punkte. Belastend wirken die gleichen Themen wie zuvor: Der Angriffskrieg Russlands in der Ukraine sowie die Notenbankpolitik in Folge der galoppierenden Inflation. Dazu blicken immer mehr Unternehmen mit Sorge auf die Diskussion über ein Gasembargo, das fast nur die deutsche Wirtschaft träfe und eine schwere Rezession auslöste.

"Die globalen Märkte befinden sich im Modus der Rezessionsangst", heißt es am Morgen von Stephen Innes, Marktstratege bei Spi-Assetmanagement, auch mit Blick auf China. Die Abriegelung von Schanghai dauere an, und da die Anzahl der Corona-Fälle steige, gebe es keinen Spielraum für eine Wiedereröffnung im Rahmen der Null-Covid-Politik des Landes.

Leicht stützend wirkt in Frankreich das Ergebnis der ersten Präsidentschaftswahlrunde: Der CAC-40-Index in Paris gibt nur um 0,2 Prozent nach. Bei der Präsidentschaftswahl gehen Amtsinhaber Emmanuel Macron und die Rechtspopulistin Marine Le Pen in die Stichwahl. Für Volker Schmieding, Chefvolkswirt bei Berenberg, bleibt Emmanuel Macron in der Pole Position, um die Stichwahl um die französische Präsidentschaft am 24. April zu gewinnen.

EZB-Sitzung und US-Inflation im Fokus - Druck auf Rentenmarkt

Mit Spannung wartet der Markt auf die EZB-Sitzung am Donnerstag. Maßnahmen im Rahmen ihres Auftrags für einen stabilen Euro erwarten Marktteilnehmer allerdings nicht. Auch prognostische Aussagen zur Inflationserwartung dürften wenig Wert haben, da die EZB seit fast einem Jahr mit ihren Schätzungen völlig danebenliegt. In der verkürzten Handelswoche findet dazu noch der Verfall am Terminmarkt schon am Gründonnerstag statt, was für erhöhte Schwankungen spricht.

Schon vorher dürfte es in den USA spannend werden: Am Dienstagnachmittag stehen dort die Inflationsdaten für März an. Volkswirte erwarten im Schnitt eine Inflationsrate von 8,3 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat - noch höher als im Februar, als die Inflation bereits 7,9 Prozent erreicht hatte. Die Renditen der 10-jährigen US-Anleihen sind über die Marke von 2,70 Prozent gestiegen.

Ulrich Stephan, Chef-Anlagestratege für Privat- und Firmenkunden bei der Deutschen Bank, erwartet keinen schnellen Rückgang auf Vor-Corona-Niveaus. Der Inflationsanstieg werde immer breiter und in den USA habe der Arbeitsmarkt eine starke Dynamik. Die US-Notenbanker dürften noch zügiger gegen den Preisdruck vorgehen. Die Anleihemärkte dürften weiterhin kräftig durchgeschüttelt werden, erwartet Stephan.

Konjunktur- und Techwerte unter Druck

Unter den steigenden Marktzinsen leiden Technologie- und konjunkturnahe Werte. Der Autosektor fällt 0,7 Prozent, der Stoxx-Technologie-Index sogar um 1,1 Prozent. Bei den Autowerten belastet der Fall der Autoverkäufe in China im März um mehr als 10 Prozent. Die Autohersteller haben mit längeren Produktionsstopps zu kämpfen, weil die strengen Covid-19-Sperren des Landes die Lieferketten unterbrachen. BMW und Mercedes-Benz geben bis zu 1,5 Prozent nach.

Volkswagen hat indes bekräftigt, weiterhin den Börsengang des Sportwagenbauers Porsche im vierten Quartal 2022 zu planen. Aber auch die VW-Titel fallen um 1,5 Prozent. Den Hauptverlierer im DAX stellen Hellofresh mit 3,6 Prozent Abschlag.

Gegen den Trend legen die Papiere des österreichischen Stahlherstellers Voestalpine um 1,6 Prozent zu. Der Konzern befindet sich in "weit fortgeschrittene" Verhandlungen über den Verkauf seines 80-prozentigen Anteils an der Tochtergesellschaft Voestalpine Texas in Corpus Christi. Ein Verkauf könnte die Nettofinanzverschuldung deutlich senken.

===

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 3.863,18 +0,1% 4,81 -10,1%

Stoxx-50 3.782,29 -0,2% -6,52 -1,0%

DAX 14.258,52 -0,2% -25,15 -10,2%

MDAX 30.802,55 -0,1% -28,09 -12,3%

TecDAX 3.260,65 -0,4% -12,74 -16,8%

SDAX 14.281,74 -0,6% -79,17 -13,0%

FTSE 7.653,27 -0,2% -16,29 +3,9%

CAC 6.596,40 +0,7% 48,18 -7,8%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 0,76 +0,05 +0,94

US-Zehnjahresrendite 2,75 +0,04 +1,24

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 9:28 Uhr Fr, 17:44 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0905 -0,0% 1,0888 1,0873 -4,1%

EUR/JPY 136,52 +0,7% 136,51 135,20 +4,3%

EUR/CHF 1,0196 +0,2% 1,0190 1,0150 -1,7%

EUR/GBP 0,8376 +0,1% 0,8374 0,8350 -0,3%

USD/JPY 125,18 +0,8% 124,98 124,34 +8,8%

GBP/USD 1,3020 -0,1% 1,3018 1,3020 -3,8%

USD/CNH (Offshore) 6,3799 +0,1% 6,3826 6,3704 +0,4%

Bitcoin

BTC/USD 42.331,58 -1,0% 42.343,81 43.714,93 -8,4%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 95,98 98,26 -2,3% -2,28 +29,8%

Brent/ICE 100,40 102,78 -2,3% -2,38 +31,1%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.946,71 1.946,80 -0,0% -0,09 +6,4%

Silber (Spot) 24,84 24,78 +0,2% +0,06 +6,5%

Platin (Spot) 987,90 979,05 +0,9% +8,85 +1,8%

Kupfer-Future 4,68 4,73 -1,2% -0,06 +5,0%

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mod/flf

(END) Dow Jones Newswires

April 11, 2022 03:56 ET (07:56 GMT)