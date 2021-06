MÄRKTE EUROPA/Vorsicht vor neuen US-Arbeitsmarktdaten

FRANKFURT (Dow Jones)--Etwas deutlicher ins Minus gerutscht sind Europas Aktienmärkte am Donnerstagmittag. Der DAX gibt in einem ruhigen Feiertagshandel um 0,5 Prozent auf 15.524 Punkte nach bei nur geringen Ausschlägen der Einzelwerte. Der Euro-Stoxx-50 gibt 0,6 Prozent auf 4.066 Punkte ab.

Neben "Fronleichnam" und der Abwesenheit zahlreicher Marktakteure aus den süddeutschen Bundesländern bremst auch das Warten auf den US-Arbeitsmarktbericht. Als wichtige Indikatoren dafür stehen am Nachmittag zudem der ADP-Arbeitsmarktbericht und die Job-Komponente im ISM-Service-Index an. Dazu kommen die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Vor den US-Arbeitsmarktzahlen am Freitag dürften Investoren keine großen Risiken eingehen wollen, meint Milan Cutkovic vom Brokerhaus Axi: "Nimmt die Erholung des Arbeitsmarkts Fahrt auf, dürfte auch die Rotation aus Wachstums- in Substanz-Aktien wieder an Dynamik gewinnen".

Tapering rückt näher

Auch die Zukunft der Liquiditätsschwemme steht im Blick nach Äußerungen von Patrick Harker, Präsident der Federal Reserve Bank of Philadelphia. Er ruft zu einem Nachdenken über ein Abschmelzen der Stimulierungsmaßnahmen auf. Laut Marktteilnehmern dürften Einschnitte bei den Anleihenkäufen im August auf dem Notenbank-Treffen in Jackson Hole offen angekündigt werden. Und die Bestände der New Yorker Fed-Zentrale an Unternehmensanleihen sollen bereits jetzt reduziert werden. "Damit ist klar: Die Bilanz der Fed wird nun verkürzt", so ein Beobachter.

Auf der Verliererseite steht daher in Europa der Index der Versorger, der mit einem Minus von 1,2 Prozent unter der wieder zunehmenden Tapering-Diskussion leidet.

Die Gewinner stellen Auto- und Bauwerte mit einem knappen Plus. Der Bausektor profitiert von dem starken Ausblick von Saint-Gobain, die um 3,7 Prozent nach oben schießen. Der Baukonzern rechnet im ersten Halbjahr mit einem Rekordergebnis.

Bei den Autowerten treiben BMW, die um 1,8 Prozent auf neue Jahreshochs steigen. Die Münchener hätten Nachholbedarf zu den zuletzt stark gelaufenen Titeln von VW, heißt es im Handel. Auch Daimler verbessern sich um 0,3 Prozent, VW geben hingegen 0,9 Prozent ab. Der Stoxx-Subindex zeigt sich kaum verändert und profitiert damit weiter von Hinweisen auf eine gute Branchen-Konjunktur. Dazu passend haben in Deutschland die Pkw-Neuzulassungen im Mai kräftig angezogen.

Remy auf kurzem Allzeithoch - Kapitalerhöhungen überall

Remy Cointreau sind nach einem neuen Allzeithoch durch Gewinnmitnahmen kräftig um 4,4 Prozent abgestürzt. Die Zahlen für das vergangene Geschäftsjahr weisen nach oben, das EBIT hat die Erwartungen geschlagen, und der Getränkekonzern hat ein Aktienrückkaufprogramm angekündigt.

Vallourec fallen sogar um 5,2 Prozent. Der Stahlkonzern erhöht das Grundkapital und will so die Umstrukturierung abschließen. Vallourec meint zwar, die Kapitalerhöhung sei von Kreditgebern garantiert. Der Gewinn wird aber durch die Kapitalerhöhung verwässert.

Die Aktien der Bauer AG fallen mit den Details zur Kapitalerhöhung lediglich 1,2 Prozent. Bauer will die neuen Aktien im Verhältnis 13 zu 5 zum Stückpreis von 10,50 Euro ausgeben.

Nach dem Kurssturz vom Mittwoch können sich Morphosys nur geringfügig um 1,0 Prozent erholen. Bryan Garnier hat wegen der Übernahme von Costellation die Aktie nun von der Kaufliste gestrichen. Am Vortag war der Kurs mit der Ankündigung der Übernahme um fast 13 Prozent abgesackt.

Nordex können sich selbst mit einem Auftrag aus Spanien nicht erholen. Der Kurs gibt um 0,7 Prozent nach. Die charttechnische Situation der Aktie wird von Analysten als angespannt bezeichnet.

===

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 4.065,93 -0,55 -22,57 14,45

Stoxx-50 3.457,64 -0,53 -18,27 11,24

DAX 15.523,92 -0,51 -78,79 13,16

MDAX 33.363,36 -0,35 -116,95 8,34

TecDAX 3.350,71 -0,38 -12,64 4,29

SDAX 16.231,58 -0,35 -57,20 9,93

FTSE 7.041,47 -0,94 -66,53 10,02

CAC 6.494,45 -0,42 -27,07 16,99

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite -0,19 0,01 -0,43

US-Zehnjahresrendite 1,60 0,02 -1,08

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:10 Mi, 18:39 % YTD

EUR/USD 1,2187 -0,20% 1,2193 1,2212 -0,2%

EUR/JPY 133,76 -0,02% 133,87 133,85 +6,1%

EUR/CHF 1,0965 0,0% 1,0963 1,0973 +1,4%

EUR/GBP 0,8593 -0,26% 0,8615 0,8620 -3,8%

USD/JPY 109,75 +0,17% 109,77 109,61 +6,3%

GBP/USD 1,4182 +0,08% 1,4154 1,4166 +3,8%

USD/CNH (Offshore) 6,3907 +0,10% 6,3895 6,3794 -1,7%

Bitcoin

BTC/USD 39.305,51 +3,96% 37.962,15 37.914,26 +35,3%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 68,67 68,83 -0,2% -0,16 n.def.

Brent/ICE 71,23 71,35 -0,2% -0,12 +38,9%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.895,34 1.908,70 -0,7% -13,37 -0,1%

Silber (Spot) 27,79 28,16 -1,3% -0,36 +5,3%

Platin (Spot) 1.186,30 1.193,13 -0,6% -6,83 +10,8%

Kupfer-Future 4,56 4,59 -0,8% -0,03 +29,2%

===

