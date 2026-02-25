MÄRKTE EUROPA/Vorsichtig aufwärts - Berichtssaison liefert Impulse

DOW JONES--Nach einem eher abwartenden Start geht es an den europäischen Aktienmärkten am Donnerstagmittag nach oben. Der DAX gewinnt 0,4 Prozent auf 25.288 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es ebenfalls um 0,4 Prozent auf 6.197 Punkte nach oben, der Index notiert in der Folge auf Rekordhoch. Auch der breite Stoxx-Europe-600 markiert ein Allzeithoch und belegt, dass hier in der Breite gekauft wird. Der Euro bewegt sich kaum, er kostet 1,1804 Dollar. Am Anleihemarkt geht es mit den Marktzinsen seitwärts.

Die Ölpreise geben nach. Der Fokus ist hier auf die Gespräche zwischen den USA und dem Iran gerichtet. Sollte es zu einer Deeskalation kommen, dürfte dies dazu führen, dass sich schwächere Fundamentaldaten in einem niedrigeren Preis niederschlagen - insbesondere wenn die Opec+ ab April ihre Fördererhöhungen wieder aufnimmt, so die ING-Analysten.

Dazu kommen Impulse von der Berichtssaison. Aus dem DAX legten am Berichtstag vier Unternehmen Zahlen vor: Allianz, Deutsche Telekom, Munich Re und Scout24. Die Allianz-Aktie verliert trotz ordentlicher Zahlen und der Ankündigung eines Aktienrückkaufprogramms 0,9 Prozent. Als Schwachpunkt im Geschäftsbericht machen die Analysten von RBC den Ausblick aus. Der Versicherer stelle einen operativen Gewinn von 17,4 Milliarden Euro in Aussicht, wobei eine Abweichung von 1 Milliarde Euro nach oben oder unten möglich sei. Der Konsens liege aber bei 18,1 Milliarden.

Munich Re (-1,9%) hat das eigene Gewinnziel im vergangenen Jahr trotz eines leicht schwächeren Schlussquartals übertroffen und bestätigte den bereits im Dezember veröffentlichten Ausblick. Die Aktionäre sollen eine Dividende von 24 Euro nach 20 Euro im Vorjahr erhalten, zudem kauft der Konzern Aktien für bis zu 2,25 Milliarden Euro zurück. Für die Vertragserneuerungsrunde im Januar meldete der Rückversicherer derweil weiter sinkende Preise.

Die Viertquartalszahlen der Deutschen Telekom (-0,2%) sind etwas besser als erwartet ausgefallen. Umsatz wie auch bereinigtes operatives Ergebnis liegen über den Marktschätzungen. Die vorgeschlagene Dividende von 1,00 Euro je Aktie entspricht der Prognose. Dagegen kann der Ausblick für den Freien Cashflow nicht ganz überzeugen.

Um 4,0 Prozent nach unten geht es dagegen für Scout24, auch wenn die Quartalszahlen genauso wie der Ausblick laut JP Morgan in etwa den Erwartungen entsprechen. Die Anleger dürften sich an der schwachen Entwicklung des wichtigen Privatkundengeschäfts stören. Die Umsätze hätten hier die Erwartungen um 2 Prozent verfehlt. Schlusslicht im DAX ist die Aktie von Heidelberg Materials, für den Wert geht es um 6,1 Prozent nach unten.

Zweistellige Kursbewegungen in der zweiten Reihe

Extrem volatil zeigen sich Aixtron. Zu Beginn knickte der Kurs um über 10 Prozent ein, aktuell notiert er 4,5 Prozent im Plus. Die langfristigen Wachstumstreiber sieht der Hersteller von Anlagen für die Chipindustrie intakt, erwartet aber für 2026 eine anhaltende Nachfrageschwäche. Die Analysten der DZ bank gehen davon aus, dass man im Zuge des für 2027 geplanten breiten Hochlaufs von Nvidias 800V-DC-Power-Architektur in KI-Rechenzentren bereits im zweiten Halbjahr 2026 steigende Bestellungen für Aixtron-Anlagen sehen und damit ein starker Wachstumssprung im kommenden Jahr ausgelöst werde.

Freenet notieren nach Zahlenvorlage am Vorabend 10,8 Prozent im Minus. Von den Analysten der Deutschen Bank heißt es dazu, dass die vorläufigen Ergebnisse von Freenet für das Geschäftsjahr 2025 bei Umsatz, EBITDA und freien Cashflow (FCF) leicht unter den Konsenserwartungen liegen.

Beim Lagetrechnikexperten Kion enttäuscht der Ausblick. Die Mitte des Ausblicks für das Wachstum des bereinigten operativen Ergebnisses liegt mit 8,0 Prozent laut JP Morgan unter der Marktschätzung von 8,5 Prozent. Kion verbilligen sich um 10,1 Prozent.

Hensoldt geben nach dem Zahlenausweis um 8,3 Prozent nach. Das Unternehmen profitierte auch im vergangenen Jahr von der starken Nachfrage nach Rüstungselektronik und erhöhte das operative Ergebnis etwas stärker als den Umsatz. Der Auftragseingang wuchs um knapp zwei Drittel und damit deutlich überproportional. Für die Analysten von MWB ist das EBITDA solide ausgefallen, doch das EBIT für das Gesamtjahr habe um 32 Prozent unter dem Konsens gelegen - eine deutlich negative Überraschung.

Die Geschäftszahlen von Puma für das vierte Quartal sind laut Analysten besser als erwartet ausgefallen. Sinkende Umsätze und Rückgänge bei operativem Gewinn und Margen haben Puma unter dem Strich dessen ungeachtet das dritte Quartal in Folge rote Zahlen beschert. Allerdings fiel der Fehlbetrag nicht so hoch aus wie von Analysten erwartet. Weil auch im Gesamtjahr ein Verlust geschrieben wird, will Puma auf die Ausschüttung einer Dividende verzichten. Der Sportartikel-Hersteller kommt derweil laut Bernstein mit der Lagerbereinigung besser als erwartet voran. Puma gewinnen 1,2 Prozent.

Adesso hat im vergangenen Jahr dank einer starken zweiten Jahreshälfte einen deutlichen Gewinnanstieg erzielt. Das IT-Unternehmen stellt für das laufende Jahr ein weiteres Umsatz- und Gewinnwachstum in Aussicht. Die Aktie steigt um knapp 8 Prozent.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 6.196,85 +0,4 23,53 6.173,32 16,8

Stoxx-50 5.310,06 +0,3 14,12 5.295,94 11,9

DAX 25.287,85 +0,4 111,91 25.175,94 19,9

MDAX 31.252,30 -0,6 -179,32 27.039,42 15,3

TecDAX 3.763,21 +0,4 14,21 3.091,28 4,8

SDAX 18.054,56 +0,5 96,02 13.062,07 22,4

CAC 8.637,67 +0,9 78,60 8.559,07 10,0

SMI 14.004,25 +0,2 27,15 13.977,10 11,4

ATX 5.724,72 -0,7 -41,40 5.766,12 38,3

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mi, 18:57

EUR/USD 1,1804 -0,0 -0,0005 1,1809 1,1808

EUR/JPY 184,17 -0,3 -0,4700 184,64 184,5900

EUR/CHF 0,9142 +0,2 0,0016 0,9126 0,9120

EUR/GBP 0,8719 +0,1 0,0012 0,8707 0,8708

USD/JPY 156,01 -0,2 -0,3200 156,33 156,3300

GBP/USD 1,3537 -0,1 -0,0019 1,3556 1,3555

USD/CNY 6,8409 -0,4 -0,0283 6,8692 6,8692

USD/CNH 6,8369 -0,3 -0,0173 6,8542 6,8539

AUS/USD 0,7118 -0,1 -0,0005 0,7123 0,7117

Bitcoin/USD 68.191,32 -1,1 -747,64 68.938,96 68.655,05

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 64,18 -1,9 -1,24 65,42

Brent/ICE 69,63 -1,7 -1,22 70,85

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 5.181,79 +0,2 11,16 5.170,63

Silber 86,87 -2,8 -2,55 89,42

Platin 2.270,77 -0,7 -15,83 2.286,60

(Angaben ohne Gewähr)

===

