MÄRKTE EUROPA/Vorsichtig aufwärts - Hellofresh fest

FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Aktienmärkte sind kaum verändert in die neue Handelswoche gestartet. Der DAX zeigt aktuell wenig bewegt bei 13.792 Punkten, der Euro-Stoxx-50 gewinnt 0,1 Prozent auf 3.780 Punkte. Nach endgültigen Zahlen legt die Aktie von Hellofresh um 8,9 Prozent zu. Die Nachrichtenlage über das Wochenende ist dagegen überschaubar. Die Umsätze dürften auch wegen der Urlaubszeit weiter unterdurchschnittlich bleiben. Während Mariä Himmelfahrt in Deutschland lediglich im Saarland und in Teilen von Bayern ein Feiertag ist, legen zahlreiche europäische Nachbarn einen Tag Pause ein, in Italien bleibt die Börse wegen "Ferragosto" geschlossen.

Mit Blick auf das Niedrigwasser im Rhein wird auf Regen in den kommenden Tagen gehofft, so dass die Binnenschiffe ihr geladenes Benzin und Diesel weiter nach Süddeutschland bringen können. Eine erfreuliche "Wasserstandsmeldung" gab es von der Bundesnetzagentur hinsichtlich der Füllstände der Gasspeicher. Die Marke von 75 Prozent wurde demnach gut zwei Wochen früher erreicht als vorgeschrieben. Insbesondere die Zielvorgabe von 95 Prozent per 1. November bleibt nach Einschätzung der LBBW aber ambitioniert. Immerhin: Von Januar bis Juli lag der deutsche Gasverbrauch knapp 14 Prozent niedriger als im Vorjahr.

Derweil hat die chinesische Zentralbank wichtige Leitzinsen gesenkt, womit die sich abkühlende Wirtschaft weiter unterstützt werden sollte. Während dies allein in der Vergangenheit an der Börse mit steigenden Kursen goutiert wurde, blieb der Impuls diesmal überschaubar. In China darbt der Immobilienmarkt, der für einen großen Teil der Wirtschaft steht. Hier dürften niedrigere Zinsen mildernd wirken, dass Problem allerdings nicht lösen.

Henkel legt überzeugende Zahlen vor

Die Halbjahreszahlen von Henkel werden in einer ersten Einschätzung aus dem Handel als überzeugend eingestuft. Die EBIT-Marge liege mit 10,7 Prozent über der Erwartung seines Analysten, vor allem das organische Wachstum überzeuge, so ein Händler. In der Folge rechnet der Konsumgüterhersteller nun im Gesamtjahr mit einem organischen Umsatzplus zwischen 4,5 und 6,5 Prozent anstatt 3,5 bis 5,5 Prozent. "Viele Marktteilnehmer dürften zu pessimistisch in die Zahlen gegangen sein", ergänzt ein Händler. Nachdem die Aktie vorbörslich leicht höher notierte, handelt sie nun 0,4 Prozent leichter.

Die jüngste Aufwärtsbewegung in der Hellofresh-Aktie setzt sich weiter fort. Mit Blick auf die endgültigen Zahlen zeigt sich, dass das bereinigte EBITDA mit 145,9 Millionen Euro knapp über dem Midpoint der zuvor genannten Spanne von 140 bis 150 Millionen Euro ausgefallen ist. Im Vorjahr lag der Wert bei 157,8 Millionen Euro. Die Aktie notierte vor einem Jahr noch über 80 Euro.

Uniper steigen um 7,8 Prozent. Am Berichtstag wird die Höhe der Gasumlage bekanntgegeben. Diese soll ab Oktober von Privathaushalten und Unternehmen gezahlt werden, die Gas verbrauchen. Damit sollen Unternehmen wie Uniper entlastet werden, die wegen der gedrosselten Lieferungen aus Russland anderswo zu hohen Preisen Gas einkaufen müssen, um ihre Verträge zu erfüllen. Ihre Mehrkosten dürfen sie aktuell nicht weiterreichen. Auf einen Familienhaushalt können zusätzlich zu den gestiegenen Gaspreisen Mehrkosten von mehreren hundert Euro zukommen.

Neues gab es von Nordex (-2,5%) bereits am Sonntagabend. Nachdem Wettbewerber wie Vestas vor allem mit dem Margenausblick an der Börse überzeugten, sollte nach Einschätzung der Jefferies-Analysten auch Nordex bei den Margen im abgelaufenen zweiten Quartal den Boden gesehen haben. Bei einem ebenfalls guten Auftragsbestand erwarten die Analysten allerdings, dass Nordex hinter dem Niveau der europäischen Wettbewerber zurückbleiben könnte. Ein Blick auf die Zahlen zum zweiten Quartal zeige, dass der Umsatz die Markterwartung leicht verfehlt habe, das EBITDA im Rahmen der Erwartung liege, der Nettoverlust allerdings mit 132,7 Millionen Euro noch unter dem erwarteten Minus 112,5 Millionen ausgefallen sei.

===

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 3.779,51 +0,1% 2,70 -12,1%

Stoxx-50 3.673,39 +0,2% 6,92 -3,8%

DAX 13.792,20 -0,0% -3,65 -13,2%

MDAX 27.935,21 +0,1% 27,73 -20,5%

TecDAX 3.196,60 +0,1% 4,43 -18,5%

SDAX 13.237,18 +0,1% 7,81 -19,4%

FTSE 7.511,46 +0,1% 10,57 +1,6%

CAC 6.557,16 +0,1% 3,30 -8,3%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 1,00 +0,02 +1,18

US-Zehnjahresrendite 2,85 +0,01 +1,34

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:10 Uhr Fr, 17:23 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0243 -0,2% 1,0244 1,0255 -9,9%

EUR/JPY 136,64 -0,2% 136,43 137,00 +4,4%

EUR/CHF 0,9660 -0,0% 0,9652 1,0604 -6,9%

EUR/GBP 0,8467 +0,1% 0,8458 0,8458 +0,8%

USD/JPY 133,42 -0,0% 133,24 133,61 +15,9%

GBP/USD 1,2098 -0,3% 1,2111 1,2127 -10,6%

USD/CNH (Offshore) 6,7732 +0,5% 6,7741 6,7404 +6,6%

Bitcoin

BTC/USD 24.049,16 -1,2% 24.840,93 23.960,97 -48,0%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 90,64 92,09 -1,6% -1,45 +26,7%

Brent/ICE 96,75 98,15 -1,4% -1,40 +29,9%

GAS VT-Schluss +/- EUR

Dutch TTF 209,39 205,29 +1,6% 3,28 +238,9%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.788,60 1.802,30 -0,8% -13,70 -2,2%

Silber (Spot) 20,56 20,83 -1,3% -0,28 -11,8%

Platin (Spot) 950,94 962,53 -1,2% -11,59 -2,0%

Kupfer-Future 3,59 3,67 -2,1% -0,08 -18,9%

YTD zu Vortagsschluss

===

