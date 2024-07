MÄRKTE EUROPA/Vorsichtig höher - Continental und Redcare haussieren

(Wiederholung)

FRANKFURT (Dow Jones)--An den europäischen Aktienmärkten geht es am Donnerstagmittag leicht nach oben. Damit verlieren DAX & Co die Wall Street aus den Augen, hier kletterte der S&P-500-Index am Vortag erneut auf ein neues Allzeithoch. Jüngste Aussagen von US-Notenbankpräsident Jerome Powell sowie ein schwacher ISM-Service-Index hatten zuletzt die Zinssenkungshoffnungen befeuert und die Stimmung gestützt. Für Zurückhaltung sorgt auch der Feiertag in den USA. Zudem steht am Freitag der wichtige US-Arbeitsmarktbericht für Juni auf der Agenda.

Der DAX gewinnt 0,3 Prozent auf 18.431 Punkte. Den Gewinner stellt die Aktie von Continental, nachdem sich das Unternehmen positiv zum zweiten Quartal geäußert hat. Zunehmend wirft die bald beginnende Berichtssaison ihre Schatten voraus. Erste Indikationen sprechen für einen günstigen Verlauf. Nach fünf Quartalen mit einem negativen Gewinnwachstum dürften die europäischen Unternehmen im zweiten Quartal laut den Markterwartungen wieder auf den Wachstumspfad zurückgekehrt sein, so Bank of America mit Blick auf die Markterwartungen.

Der Euro-Stoxx-50 klettert um 0,4 Prozent auf 4.986 Punkte nach oben. Hier stellen die Sub-Indizes der Banken und Versicherer die Gewinner. Der Euro notiert wenig verändert bei 1,0800 Dollar.

An den Anleihemärkten bleibt es zunächst ruhig. Derweil spricht die sich zuletzt eingeengte Zinsdifferenz zwischen französischen und deutschen Staatsanleihen dafür, dass die Anleger recht gelassen in die französische Stichwahl am Sonntag gehen.

Britische Parlamentswahl ist für die Märkte ein Non-Event

Von den britischen Parlamentswahlen sollten keine größeren Impulse ausgehen. Für UBS-Volkswirt Paul Donovan gehen die Märkte - zu Recht oder zu Unrecht - davon aus, dass sie den wahrscheinlichen Ausgang der Wahl kennen, und es sei unwahrscheinlich, dass sie heftig reagieren werden. Die Umfragen deuten einen klaren Labour-Sieg an. Die Labour-Partei werde voraussichtlich politische Stabilität und eine Ankurbelung der Nachfrage anstreben, heißt es bei Merck Finck. Die grundsätzliche politische Linie dürfte weitgehend fortgesetzt werden, heißt es.

Problematische Wahlausgänge sind für Commerzbank-Devisenexperte Michael Pfister entweder ein Erdrutschsieg von Labour, der den Markt nervös mache, oder, dass Reform UK deutlich mehr Stimmen als erwartet erziele. Beide Szenarien seien momentan noch unwahrscheinlich. Labour dürfte zwar ein sehr gutes Wahlergebnis erzielen, aber wohl auch nicht deutlich mehr als 50 Prozent der Sitze erzielen. Und aufgrund des relativen Mehrheitswahlrechts dürfte Reform UK auch nicht allzu viele Sitze erringen.

Continental mit dem zweiten Quartal zufrieden

Die Aktie von Continental legt um 8,6 Prozent zu. Hintergrund ist ein gut aufgenommener Pre-Close-Call des Unternehmens, heißt es im Handel. Ein Teilnehmer spricht mit Verweis auf seinen Hausanalysten von einem "unerwartet starken zweiten Quartal". Die Stifel-Analysten gewannen nach dem Call den Eindruck, dass der Auto-Zulieferer im zweiten Quartal greifbare Fortschritte bei der Preisdurchsetzung im Automobilbereich gemacht habe. Sie sehen das bereinigte EBIT im Auto-Sektor bei 174 Millionen Euro mit einer Marge von 3,4 Prozent, während der VA-Konsens von 16 Millionen Euro ausgehe. Auch andere Autotitel liegen gut im Markt: So gewinnen volkswagen-aktie">VW 0,8 Prozent oder Mercedes-Benz 0,7 Prozent.

Redcare knüpfen nach Veröffentlichung der Zweitquartalszahlen an die Vortagesgewinne an und schießen um 11,5 Prozent nach oben. Im Blick steht die ermutigende Entwicklung des vielbeachteten Rx-Umsatzes in Deutschland. Dieser ist auf 50 Millionen Euro gestiegen und liegt damit laut Jefferies 10 Prozent über den Schätzungen. Im Handel zeigt man sich zuversichtlich mit Blick auf die weiteren Wachstumsperspektiven.

Dagegen fällt die Roche-Aktie um 2,0 Prozent. Der Pharma-Konzern muss einen Studienrückschlag mit einer Krebs-Kombinationstherapie verkraften. Wie Roche mitteilte, hat eine Studie mit dem Medikamentenkandidaten Tiragolumab in Kombination mit dem Krebsmedikament Tecentriq und Chemotherapie zur Behandlung von Lungenkrebs das Studienziel des progressionsfreien Überlebens verfehlt. Roche hat beschlossen, die Studie zu stoppen.

===

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 4.985,73 +0,4% 19,93 +10,3%

Stoxx-50 4.530,78 +0,5% 22,01 +10,7%

DAX 18.431,07 +0,3% 56,54 +10,0%

MDAX 25.527,91 +0,5% 132,64 -5,9%

TecDAX 3.354,21 +0,6% 20,63 +0,5%

SDAX 14.524,69 +0,3% 39,86 +4,0%

FTSE 8.233,99 +0,8% 62,87 +5,7%

CAC 7.688,41 +0,7% 56,33 +1,9%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 2,58 +0,01 +0,01

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 7:35 Uhr Mi, 17:07 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0800 +0,1% 1,0788 1,0802 -2,2%

EUR/JPY 173,98 -0,2% 174,26 174,27 +11,8%

EUR/CHF 0,9727 +0,0% 0,9719 0,9733 +4,8%

EUR/GBP 0,8463 -0,0% 0,8465 0,8465 -2,4%

USD/JPY 161,10 -0,3% 161,54 161,31 +14,4%

GBP/USD 1,2760 +0,1% 1,2742 1,2761 +0,3%

USD/CNH (Offshore) 7,2958 -0,1% 7,3023 7,2985 +2,4%

Bitcoin

BTC/USD 57.660,46 -4,3% 58.994,31 59.971,56 +32,4%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 83,36 83,88 -0,6% -0,52 +16,3%

Brent/ICE 86,86 87,34 -0,5% -0,48 +14,5%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 33,385 32,79 +1,8% +0,59 +2,0%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.358,45 2.356,04 +0,1% +2,41 +14,4%

Silber (Spot) 30,37 30,48 -0,3% -0,10 +27,8%

Platin (Spot) 1.015,53 1.001,50 +1,4% +14,03 +2,4%

Kupfer-Future 4,54 4,53 +0,2% +0,01 +15,4%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

