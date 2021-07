MÄRKTE EUROPA/Wachstumswerte gesucht - Deutsche Post mit guten Zahlen

FRANKFURT (Dow Jones)--Kräftig erholt von der Vortagsschwäche sind Europas Aktienmärkte zur Wochenmitte aus dem Handel gegangen. Oft gaben Analysten mit Kaufempfehlungen und erhöhten Kurszielen den Ton an. Gesucht waren Titel wie SAP und Heidelbergcement, Autowerte erholten sich teils von ihrer jüngsten Verluststrecke und Deutsche Post legten gute Zahlen vor.

Für positive Stimmung sorgten daneben BIP-Prognosen der EU-Kommission. Sie erwartet nun für den Euroraum einen Anstieg von 4,8 Prozent in diesem Jahr. Bei ihrer Frühjahrsprognose waren es nur 4,3 Prozent gewesen. Für Deutschland geht sie nun von 3,6 statt 3,4 Prozent Wachstum aus.

Der DAX verbesserte sich um 1,2 Prozent auf 15.693 Punkte, der Euro-Stoxx-50 stieg um 0,6 Prozent auf 4.079 Punkte.

Weitere Impulse werden am Abend vom Protokoll der Sitzung der US-Notenbank erwartet. "Der Markt wird das Protokoll genau darauf abklopfen, wie die Haltung des FOMC zu Tapering, also Einschnitten bei den Anleihenkäufen, und zu Zinserhöhungen sein könnte", sagte Commerzbank-Analyst Ulrich Leuchtmann.

Stabiles Wachstum gesucht - Deutsche Post reisst nicht vom Hocker

Deutsche Post legten vorgezogene Zahlen zum zweiten Quartal vor und erhöhten ihre mittelfristige Gewinnprognose. Dass die längerfristige Prognose für 2023 beim Konzern-EBIT um fast 6 Prozent erhöht wurde, habe der Markt in dieser Größenordnung erwartet, meinte ein Händler. Enttäuschend wirkte dagegen, dass das zweite Quartal die hohen Gewinnerwartungen an den Paketdienst nicht mehr erreichen konnte: "Wenn man bedenkt, dass das noch voll unter Corona-Einfluss stand und der stationäre Handel zumeist zu war, ist das überraschend". Hier zeichne sich wohl das Ende der positiven Einflüsse durch die Pandemie ab. Die Aktien legten nur um 0,5 Prozent zu.

Auch bei Shop Apotheke war Corona kein Kurstreiber mehr: Die Aktien verloren trotz eines zweistelligen Einbruchs am Vortag weitere 4,1 Prozent.

SAP stiegen indes um 3,5 Prozent auf 124,50 Euro, nachdem die Bank of America die Aktien mit einem Kursziel von 150 Euro auf die Kaufliste genommen hat. Auch bei Heidelbergcement ging die Rally mit plus 4,2 Prozent weiter. Hier gab es positive Analystenkommentare von der UBS, nach Jefferies am Vortag. Bei Adidas trieb eine Kurszielerhöhung durch HSBC die Aktie um 2,1 Prozent aufwärts.

Bei den Autowerten ließ der Verkaufsdruck im Verlauf nach, Daimler fielen nur noch um 0,7 Prozent, VW stiegen sogar um 1,6 Prozent. Belastend hatte unter anderem gewirkt, dass der deutsche Branchenverband VDA seine Absatzprognose für 2021 gekappt hat. Grund ist der Chip-Mangel.

Wachstumswerte aus vielen Branchen gesucht

Gesucht waren Unternehmen mit stabilen Wachstumsaussichten, so die Pharmatitel, aber auch ausgewählte Konsumwerte und Technologieaktien. Passend dazu sprangen Sartorius-Tochter Stedim in Paris um 4,4 Prozent auf ein neues Allzeithoch. Beide Sartorius-Unternehmen hatten am Vortag ihre Prognosen erhöht. Sartorius im TecDAX legten um weitere 1,6 Prozent zu. Siemens Healthineers kletterten um 2,6 Prozent.

Bei Nordex trieben erneut Auftragseingänge die Aktie 3,7 Prozent nach oben. Für ihr Projekt "MacIntyre" wurden 162 Turbinen eines möglichen Gesamtvolumens von bis zu 180 Windkraftanlagen abgerufen. Die bestellten Turbinen gelten als besonders margenstark.

Für die Aktie des Brillenkonzerns Essilorluxottica hat Berenberg das Kursziel auf 175 von 150 Euro erhöht - die Aktien stiegen um 2,4 Prozent auf 155,18 Euro.

Hochtief gaben indes um 2,9 Prozent nach. Sie litten unter Berichten, ihr Großaktionär Atlantia könnte seinen Anteil von rund 16 Prozent an dem Unternehmen verkaufen.

Index Schluss- Entwicklung Entwicklung Entwicklung

. stand absolut in % seit

. Jahresbeginn

Euro-Stoxx-50 4.078,53 +25,86 +0,6% +14,8%

Stoxx-50 3.548,26 +27,17 +0,8% +14,2%

Stoxx-600 459,53 +3,55 +0,8% +15,2%

XETRA-DAX 15.692,71 +181,33 +1,2% +14,4%

FTSE-100 London 7.151,02 +50,14 +0,7% +9,9%

CAC-40 Paris 6.527,72 +20,24 +0,3% +17,6%

AEX Amsterdam 737,64 +6,16 +0,8% +18,1%

ATHEX-20 Athen 2.114,39 -5,24 -0,2% +9,3%

BEL-20 Brüssel 4.177,42 +18,17 +0,4% +15,4%

BUX Budapest 47.574,37 -18,10 -0,0% +13,0%

OMXH-25 Helsinki 5.443,70 +40,98 +0,8% +18,7%

ISE NAT. 30 Istanbul 1.498,70 +10,54 +0,7% -8,4%

OMXC-20 Kopenhagen 1.710,89 +21,81 +1,3% +16,8%

PSI 20 Lissabon 5.154,85 +32,46 +0,6% +5,9%

IBEX-35 Madrid 8.854,50 -6,30 -0,1% +9,7%

FTSE-MIB Mailand 25.284,99 +57,07 +0,2% +13,5%

RTS Moskau 1.641,44 -3,55 -0,2% +18,3%

OBX Oslo 1.011,79 -3,35 -0,3% +17,8%

PX Prag 1.157,91 +5,78 +0,5% +12,7%

OMXS-30 Stockholm 2.326,07 +37,38 +1,6% +24,1%

WIG-20 Warschau 2.285,79 +57,33 +2,6% +15,2%

ATX Wien 3.438,94 +0,79 +0,0% +23,7%

SMI Zürich 12.085,51 +120,29 +1,0% +12,9%

DEVISEN zuletzt +/- % 08:05 Uhr Di, 17:05 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1803 -0,2% 1,1827 1,1825 -3,4%

EUR/JPY 130,54 -0,2% 130,84 130,76 +3,5%

EUR/CHF 1,0921 -0,1% 1,0922 1,0929 +1,0%

EUR/GBP 0,8560 -0,1% 0,8565 0,8567 -4,2%

USD/JPY 110,61 -0,0% 110,62 110,59 +7,1%

GBP/USD 1,3792 -0,0% 1,3809 1,3804 +0,9%

USD/CNH (Offshore) 6,4732 -0,1% 6,4721 6,4813 -0,5%

Bitcoin

BTC/USD 34.512,51 +2,2% 34.885,26 33.905,26 +18,8%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 71,56 73,37 -2,5% -1,81 +47,9%

Brent/ICE 72,88 74,53 -2,2% -1,65 +42,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.804,31 1.796,98 +0,4% +7,34 -4,9%

Silber (Spot) 26,08 26,18 -0,4% -0,09 -1,2%

Platin (Spot) 1.089,00 1.095,45 -0,6% -6,45 +1,7%

Kupfer-Future 4,33 4,26 +1,6% +0,07 +22,6%

