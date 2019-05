MÄRKTE EUROPA\Wahlausgang und Renault-Fiat im Fokus

FRANKFURT (Dow Jones)--Mit einer etwas festeren Eröffnung an Europas Aktienmärkten rechnen Händler am Montagmorgen. Im Blick steht die Verarbeitung der Wahlen zum Europa-Parlament. Hier wird darauf verwiesen, dass die EU-kritischen Rechtsparteien nicht so stark abgeschnitten haben wie befürchtet, das könnte die Märkte erst einmal etwas stützen. Alles in allem heißt es aber, die Europa-Wahlen hätten eigentlich keine wesentlichen Änderungen hervorgebracht. Die Diskussion am Montag dürfte angesichts der bis auf Renault fast nachrichtenlosen Lage auf Unternehmensseite von der Politik dominiert werden.

Am Dienstag dürfte dies bereits wieder vergessen sein. Für Ruhe dürfte zudem sorgen, dass mit London und Wall Street die wichtigsten Leitbörsen wegen Feiertagen geschlossen sind. Der DAX dürfte weiter in seiner übergeordneten Seitwärtsbewegung feststecken bleiben. Sie wird zwischen der Unterstützung bei gut 11.800 Punkten und den Widerstandsbereichen über 12.400 gesehen. Am Morgen notieren die DAX-Futures bei 12.071 Punkten und damit 0,5 Prozent fester. Auch der Euro-Stoxx-50 wird im Plus gesehen.

Politik als Tagesthema

Die Politik dürfte am Montagmorgen zunächst im Fokus stehen. Hier gibt es zu fast jedem Land Europas etwas anzumerken. In Deutschland wird der Niedergang der SPD als Problem für die Regierung von Bundeskanzlerin Angela Merkel gesehen. "Die SPD wird aber vermutlich erst einmal in der Regierung bleiben, zumindest bis zu den Wahlen in einigen ostdeutschen Bundesländern im September", sagt Berenberg-Chefvolkswirt Holger Schmieding. Weiter meint Schmieding, nun suche das neue Parlament erst einmal nach Mehrheiten. Sollte Manfred Weber nicht EU-Kommissionschef werden, stiegen die Chancen von Jens Weidmann auf den EZB-Vorsitz.

Wenig Einfluss auf die Märkte wird laut Schmieding das vergleichsweise gute Abschneiden der Rechtsradikalen in Frankreich haben. In Italien war das gute Abschneiden der Lega mehr oder weniger erwartet worden, und der erste Platz der Brexit-Partei in Großbritannien wird durch das ebenfalls gute Abschneiden der Liberaldemokraten und der Grünen relativiert. Zudem fehlen hier noch die Ergebnisse der Landesteile Schottland und Nordirland, wo die Brexit-Partei schwach abgeschnitten haben dürfte. In Griechenland hatte die Syriza-Partei von Premier Tsipras heftige Verluste zu verzeichnen.

Autofusion im Blick

Autowerte dürften im Fokus der Branchen stehen. Hier treiben die Fusionspläne von Fiat Chrysler und Renault. Fiat Chrysler sieht Synergien von 5 Milliarden Euro jährlich. Spekulationen über eine Fusion hatten am Markt bereits zuvor kursiert, seitdem PSA Peugeot Citroen sich die deutsche Opel gegriffen hat.

Bei Ölwerten könnte der fallende Ölpreis für sinkende Kurse sorgen. Auch Exportwerte generell dürften weiter verschmäht werden, da sich die China-US-Handelsgespräche immer weiter hinziehen. Selbst ein Treffen zwischen dem chinesischen Premierminister Xi Jinping und US-Präsident Donald Trump auf dem G20-Treffen sei noch völlig offen, heißt es in chinesischen Zeitungen. Die Unsicherheit über die Entwicklung des Handelsstreit hat bereits seit fünf Wochen für Verluste im Dow-Jones-Index gesorgt. Das ist die längste Verluststrecke seit 2011.

===

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite -0,12 0,00 -0,36

US-Zehnjahresrendite 2,32 0,00 -0,36

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:46 Uhr Do, 17:10 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1208 -0,02% 1,1184 1,1157 -2,2%

EUR/JPY 122,74 +0,15% 122,69 122,43 -2,4%

EUR/CHF 1,1251 +0,20% 1,1226 1,1222 -0,1%

EUR/GBP 0,8799 -0,15% 0,8829 0,8798 -2,2%

USD/JPY 109,51 +0,17% 109,60 109,72 -0,1%

GBP/USD 1,2739 +0,13% 1,2665 1,2681 -0,2%

Bitcoin

BTC/USD 8.730,50 +1,18% 7.815,50 7.754,75 +134,7%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 58,24 58,63 -0,7% -0,39 +23,1%

Brent/ICE 68,56 68,69 -0,2% -0,13 +24,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.286,30 1.284,95 +0,1% +1,35 +0,3%

Silber (Spot) 14,61 14,57 +0,3% +0,04 -5,7%

Platin (Spot) 804,65 802,50 +0,3% +2,15 +1,0%

Kupfer-Future 2,71 2,70 +0,4% +0,01 +2,7%

===

