MÄRKTE EUROPA/Weiter aufwärts - Berichtsaison treibt

Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Weiter nach oben geht es am Dienstagnachmittag mit den Kursen der europäischen Aktien. Der DAX steigt um 1,1 Prozent auf 15.774 Punkte, der Euro-Stoxx-50 zieht um 0,9 Prozent auf 4.227 Punkte an. Damit steht der DAX nur noch knapp 2 Prozent unter seinem Allzeit-Hoch, und der Euro-Stoxx-50 nähert sich dem 13-Jahreshoch vom 6. September. "Die Jahresendrally läuft", sagt Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei Robomarkets. "Es gehört nicht viel Fantasie dazu, noch in diesem Jahr eine neue Bestmarke im DAX zu erwarten", ergänzt er.

Angetrieben werden die Kurse laut Molnar von der guten Berichtsaison. So hatten starke Gewinne von US-Banken und Konsumgüterherstellern die Sorgen der Anleger über höhere Inflation und Arbeitskräftemangel zuletzt beruhigt. Molnar verweist aber auch darauf, dass der Renditeanstieg zumindest für den Moment gestoppt ist. Damit hätten Aktien mit ihren Dividenden die Nase gegenüber festverzinslichen Papieren immer noch klar vorn.

An die Spitze gesetzt haben sich in Europa die Aktien aus dem Handelsbereich, der Retail-Sektor-Index im Stoxx steigt um 1,9 Prozent. Knapp dahinter liegen die Aktien aus dem Reise- und Freizeitsektor. Nachdem der Sektor zuletzt mit den steigenden Ölpreisen deutlich zurückgeblieben war, geht es mit seinem Stoxx-Branchenindex nun um 2,6 Prozent nach oben. Auch mit den Versicherungswerten und den Papieren der Konsumhersteller für den täglichen Bedarf geht es deutlich nach oben.

Lediglich knapp behaupten kann sich der Index der Rohstoff-Aktien, und auch Öl- und Gasaktien notieren nun wenig verändert.

Im DAX steigen Siemens Energy um 3,8 Prozent. Conti ziehen um 3,2 Prozent an. Deutsche Post profitieren mit einem Plus von 3 Prozent von starken Zahlen des US-Konkurrenten UPS. Auf der anderen Seite geben Fresenius um 3,7 Prozent nach und FMC um 4,3 Prozent, die Deutsche Bank und Berenberg haben die Kursziele für die Fresenius-Tochter FMC heruntergenommen. Im MDAX erholen sich Lufthansa um mehr als 3 Prozent.

UBS mit besserem Ergebnis

Gut kommen die Geschäftszahlen der Schweizer Bank UBS im Handel an. So stieg der Nettogewinn im dritten Quartal auf 2,28 Milliarden Dollar, Analysten hatten dagegen nur mit 1,4 Milliarden gerechnet. Zudem konnte die Kernkapitalquote auf 14,9 Prozent zulegen - verglichen mit 14,5 am Ende des Vorquartals. UBS gewinnen 0,8 Prozent.

Novartis steigen nach ihren Geschäftszahlen zum dritten Quartal um 1 Prozent. Der Gewinn je Aktie hat laut Jefferies-Analysten aufgrund der niedrigen operativen Ausgaben die Markterwartung um 4 Prozent übertroffen. Zudem stellt Novartis ihre Generikatochter Sandoz strategisch auf den Prüfstand.

Das Geschäft bei Siltronic (+1,1%) brummt. Nach einem überzeugenden dritten Quartal hat das Unternehmen die Prognose angehoben. Ein solcher Schritt war zwar erwartet worden, allerdings nicht in diesem Ausmaß. So soll der Umsatz 2021 nun um gut 15 nach zuvor mindestens 10 Prozent steigen, hier hatten die Analysten der UBS mit 12 Prozent Plus gerechnet. Die EBITDA-Marge 2021 wird nun am oberen Rand der Spanne von 30 bis 32 Prozent erwartet.

Nach Drittquartalszahlen ziehen Kion um fast 5 Prozent an. Nach Einschätzung von Baader Helvea ist der Auftragseingang weit besser als erwartet ausgefallen. Auch die Ergebnisse lägen über den Schätzungen. Das Unternehmen hat die Ziele für das laufende Jahr bestätigt.

Für die Aktie von Ceconomy geht es um 7,1 Prozent nach oben. Die vorläufigen Geschäftszahlen für 2020/21 haben im Ergebnis die Markterwartungen erfüllt. Die Analysten von Baader Helvea sehen in Ceconomy eine attraktive Geschichte, die auf starken Einzelhandelsmarken sowohl on- wie offline zurückgreifen könne.

Zahlen treiben Pfeiffer - neues Allzeithoch

Pfeiffer Vacuum haussieren um 11,3 Prozent auf das neue Allzeithoch von 217 Euro. Das Geschäft profitiert aktuell von der guten Nachfrage der Halbleiterausrüster. Umsatz und EBIT übertrafen nach Aussage von Analysten im dritten Quartal die Markterwartung um gut 10 Prozent. Den Ausblick hob das Unternehmen an. Beim EBIT liege Pfeiffer in der Mitte der neuen Margenspanne leicht oberhalb der Markterwartung, heißt es.

Dagegen fallen K+S um 4,5 Prozent. K+S hat die operative EBITDA-Prognose für 2021 weiter angehoben, auf nun rund 630 Millionen Euro von bisher 500 bis 600 Millionen Euro. Allerdings hat Baader Helvea bereits 811 Millionen erwartet. Zudem dauert die kartellrechtliche Prüfung der geplanten Übernahme von REKS noch an.

Die Aktie der Deutschen Industrie REIT (DIR) schießt um 36 Prozent auf knapp 23 Euro nach oben. Die niederländische CTP will fünf neue Aktien von CTP im Tausch für vier DIR-Aktien offerieren. Die Aktiengegenleistung biete bezogen auf die Schlusskurse von CTP und DIR vom Montag einen rechnerischen Gegenwert von 24,94 Euro je DIR-Aktie und damit eine Prämie von rund 48 Prozent.

===

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 4.225,77 +0,9% 37,46 +19,0%

Stoxx-50 3.667,10 +0,8% 27,50 +18,0%

DAX 15.762,24 +1,0% 163,01 +14,9%

MDAX 35.118,90 +0,8% 269,88 +14,0%

TecDAX 3.849,91 +0,6% 23,06 +19,8%

SDAX 17.068,21 +1,1% 177,86 +15,6%

FTSE 7.273,76 +0,7% 50,94 +11,8%

CAC 6.766,78 +0,8% 53,91 +21,9%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite -0,13 -0,01 +0,45

US-Zehnjahresrendite 1,63 -0,00 +0,71

DEVISEN zuletzt +/- % Di., 8:25 Uhr Mo, 17:53 % YTD

EUR/USD 1,1608 -0,0% 1,1654 1,1613 -5,0%

EUR/JPY 132,52 +0,4% 132,36 132,02 +5,1%

EUR/CHF 1,0677 -0,0% 1,0675 1,0672 -1,2%

EUR/GBP 0,8412 -0,3% 0,8463 0,8428 -5,8%

USD/JPY 114,17 +0,4% 113,57 113,68 +10,5%

GBP/USD 1,3799 +0,2% 1,3772 1,3779 +1,0%

USD/CNH (Offshore) 6,3784 -0,1% 6,3767 6,3821 -1,9%

Bitcoin

BTC/USD 62.303,51 -0,8% 61.934,51 63.503,76 +114,5%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 83,90 83,76 +0,2% 0,14 +76,0%

Brent/ICE 85,72 85,99 -0,3% -0,27 +69,0%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.791,96 1.807,79 -0,9% -15,83 -5,6%

Silber (Spot) 24,13 24,57 -1,8% -0,44 -8,6%

Platin (Spot) 1.048,05 1.061,99 -1,3% -13,94 -2,1%

Kupfer-Future 4,51 4,53 -0,4% -0,02 +27,9%

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/hru/err

(END) Dow Jones Newswires

October 26, 2021 10:03 ET (14:03 GMT)