MÄRKTE EUROPA/Weiter aufwärts - Dow und "Sondervermögen" treiben

Von Herbert Rude

DOW JONES--Neben der Hoffnung auf ein Anspringen der deutschen Konjunktur treibt am Nachmittag die gute Vorlage des US-Markts die Kurse in Europa weiter nach oben. Der DAX gewinnt 0,6 Prozent auf 23.125 Punkte und liegt nur noch etwa 1 Prozent unter seinem Allzeithoch, der MDAX der zweiten Reihe legt noch stärker um 1,4 Prozent auf 29.568 Punkte zu. Der Euro-Stoxx-50 steigt um 0,6 Prozent. "Die Hoffnung ist groß, dass mit den so genannten Sondervermögen die Konjunktur in der größten Volkswirtschaft der Eurozone kräftig anzieht", so ein Marktteilnehmer. "Die Kritik an den Schuldenpaketen ist völlig überzogen", ergänzt er.

Die Verschuldung gemessen am Bruttoinlandsprodukt sei mit aktuell 64 Prozent im internationalen Vergleich sehr niedrig. "Rechnet man die 1 Billion an geplanter Kreditaufnahme gleich ein, kommen wir auf 80 Prozent", sagt er. "Springt die Wirtschaft an, wird die Verschuldung auch über die Inflation sehr schnell wieder Richtung Ausgangswert sinken", so seine Berechnung. Er verweist auch auf die Rating-Agentur S&P. Laut dieser seien die Bestnoten für die deutsche Kreditwürdigkeit nicht beeinträchtigt. "Nun muss man hoffen, dass die Pakete am Dienstag durch den Bundestag und am Freitag durch den Bundesrat kommen", sagt er weiter. Noch gebe es einen Rest an Unsicherheit. Dass die Anleger dem allgemeinen Umfeld nicht wirklich trauen, zeigt auch der Goldpreis, der weiterhin an der Marke von 3.000 Dollar je Unze liegt.

Erneuerbare Energien weiter an der Spitze

Weiter an der Spitze der Gewinnerliste liegen die Anbieter der erneuerbaren Energien. Zum einen werden 100 Milliarden der 500 Milliarden Euro aus dem Infrastrukturpaket in den Klimafonds fließen, zum anderen wird nun die Klimaneutralität voraussichtlich als Staatsziel für 2045 im Grundgesetz verankert. SFC Energy steigen um 11,4 Prozent, Energiekontor um 12,5 Prozent, SMA Solar um 3,7 Prozent und Nordex um 3,8 Prozent.

Bei den Rüstungsaktien gewinnen Renk 7,4 Prozent, Hensoldt 4,1 Prozent und Alzchem 2,5 Prozent. Rheinmetall notieren nach der jüngsten Hausse-Welle kaum verändert. Bei Thyssenkrupp geht es 5,5 Prozent höher nach der Absage des Verkaufs der Marine-Sparte an Rheinmetall.

Mutares mit Steyr Motors weiter auf Hausse-Kurs - Prosieben fest

Mutares steigen um weitere 8,1 Prozent. Grund ist die Mehrheitsbeteiligung an Steyr Motors. Diese profitieren von einem Großauftrag aus Brasilien. Steyr Motors gewinnen allein am Montag 133 Prozent auf 210 Euro. Am Freitag hatten sie schon 80 Prozent gewonnen.

Prosieben wiederum legen um 6 Prozent zu. Der Finanzinvestor General Atlantic erwägt laut Berichten zu einer AR-Sitzung am Wochenende einen Verkauf der Anteile an den Prosieben-Plattformen und könnte sich dagegen direkt an dem Medienkonzern beteiligen. Aufgrund der Häufigkeit solcher Treffen bzw Berichte darüber erwarten Händler, dass hier bald eine Ankündigung erfolgen wird.

In Europa sind Banken gefragt, in der Hoffnung auf weniger Abschreibungen, wenn die Konjunktur besser läuft. BNP und Santander legen beide knapp 3 Prozent zu. Daneben sticht die Erholung der Pharmaaktien ins Auge, ihr Stoxx-Branchenindex steht mit einem Plus von 1,3 Prozent an der Spitze der Sektorenindizes.

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 5.436,66 +0,6% +32,5% +10,4% +10,4%

Stoxx-50 4.675,72 +0,9% +40,5% +7,6% +7,6%

DAX 23.125,31 +0,6% +138,5% +15,5% +15,5%

MDAX 29.567,57 +1,4% +403,0% +14,0% +14,0%

TecDAX 3.806,63 +0,9% +33,3% +10,4% +10,4%

SDAX 16.090,58 +2,4% +374,0% +14,6% +14,6%

CAC 8.061,58 +0,4% +33,3% +8,8% +8,8%

DEVISEN zuletzt +/- % Schluss Vortag Fr, 18:49 % YTD

EUR/USD 1,0919 +0,3% 1,0882 1,0882 +5,1%

EUR/JPY 162,2445 +0,3% 161,6905 161,5535 -0,7%

EUR/CHF 0,9616 -0,1% 0,9621 0,9630 +3,1%

EUR/GBP 0,8410 -0,1% 0,8415 0,8418 +1,7%

USD/JPY 148,5940 +0,0% 148,5900 148,4595 -5,5%

GBP/USD 1,2983 +0,4% 1,2931 1,2927 +3,3%

USD/CNY 7,1688 -0,0% 7,1717 7,1727 -0,5%

USD/CNH 7,2311 -0,0% 7,2329 7,2393 -1,3%

AUS/USD 0,6364 +0,6% 0,6327 0,6321 +2,3%

Bitcoin USD 82.868,15 +0,9% 82.125,70 84.262,60 -9,5%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 67,74 67,18 +0,8% 0,56 +0,9%

Brent/ICE 70,97 70,65 +0,5% 0,32 -5,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.996,49 2.989,05 +0,2% 7,45 +13,7%

Silber (Spot) 30,84 31,09 -0,8% -0,25 +11,3%

Platin (Spot) 916,21 912,94 +0,4% 3,27 +4,6%

