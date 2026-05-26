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MÄRKTE EUROPA/Weiter aufwärts - Ölpreise und Marktzinsen sinken

27.05.26 13:55 Uhr
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DOW JONES--An Europas Börsen am Mittwochmittag weiter nach oben. Kurstreiber sind weiter die globale KI-Rally der Technologiewerte und deutlicher sinkende Ölpreise. Aktuell fällt der Brent-Ölpreis um 2,9 Prozent auf 96,66 Dollar zurück, was Inflationsängste abmildert und damit auch die Anleiherenditen drückt.

Dazu gibt es gute Nachrichten aus China. Dort haben die Industriegewinne im April einen rund dreijährigen Abwärtstrend beendet. Höhere Gewinne der chinesischen Unternehmen könnten deren Investitionstätigkeit steigern und damit global für Nachfrage sorgen.

Dass der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Aussichten seine Prognose für das Wirtschaftswachstum in Deutschland gesenkt hat, belastet kaum, zumal sie wegen des Krieges in Nahost erwartbar war. Zudem rechnen die Experten für das nächste Jahr mit einer leichten Wachstumsverstärkung.

Der DAX gewinnt 0,4 Prozent auf 25.285 Punkte. Für den Euro-Stoxx-50 geht es um 0,8 Prozent nach oben. Verlierer sind Öl- und Gasaktien sowie Versorgertitel, der Subindex Technologie gewinnt dagegen 1,1 Prozent. Im DAX legen Infineon um 1,6 Prozent, in Amsterdam ASML um 2,4 und in Paris STMicro um 2,5 Prozent zu.

Die Hoffnung auf eine Erholung in China sorgt für Käufe bei den Luxusgüteraktien. Die betreffenden Unternehmen gelten als stark anhängig von der Nachfrage chinesischer Käufer. LVMH klettern um 3,6, Kering um 3,9 oder Richemont um 4,2 Prozent. Auch auch Aktien von Lifestyle-Ausstattern sind gesucht. Für Adidas geht 6,2 Prozent nach oben, für Puma um 5,6 Prozent kommen.

Mit einem Kurssprung von 20,9 Prozent auf 63,48 Euro zeigen sich AkzoNobel. Wie das Chemieunternehmen mitteilte, hat es ein Übernahmeangebot von Nippon Paint und einem Finanzinvestor abgelehnt. Dieses habe indikativ bei 73 Euro je Aktie gelegen. "Die Übernahmefantasie -egal durch wen - dürfte jetzt eine ganze Weile den Aktienkurs hoch halten", sagt ein Händler.

Siltronic sackten zunächst um 8 Prozent ab, liegen inzwischen aber nur noch gut 3 Prozent im Minus. Hintergrund ist eine Aktienplatzierung durch den Hauptaktionär Wacker Chemie. Händler sprechen angesichts der Technologierally von einem idealen Zeitpunkt. Wacker Chemie geben um 1,7 Prozent nach.

Autowerte steigen nach gut ausgefallenen Absatzzahlen für Europa. BMW konnte die Zulassungen um 2,4 Prozent, VW um 3,5 Prozent und Mercedes um 7 Prozent steigern. Der Stoxx-Subindex der Autoaktien steigt um 2,7 Prozent. Mercedes verteuern sich um 3,3 Prozent, VW um 2,8 und BMW um 2,7 Prozent. Nach dem Kurseinbruch vom Vortag können sich Ferrari nur leicht erholen und gewinnen 1,6 Prozent. Die Vorstellung des ersten vollelektrischen Boliden Luce kam bei den Anlegern nicht an. Sie befürchten eine Schädigung der Marke.

INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 6.109,48 +0,8 45,33 6.064,15 5,5

Stoxx-50 5.234,17 +0,3 17,33 5.216,84 6,4

DAX 25.284,56 +0,4 99,67 25.184,89 3,2

MDAX 33.070,47 +1,1 371,82 27.039,42 8,0

TecDAX 4.095,83 +0,8 31,56 3.091,28 13,1

SDAX 18.961,83 +0,6 117,26 13.062,07 10,4

FTSE 10.500,52 +0,1 9,13 10.491,39 5,7

CAC 8.239,84 +0,8 66,73 8.173,11 1,1

SMI 13.594,62 +0,5 68,94 13.525,68 2,5

ATX 6.145,66 +0,8 45,73 6.099,93 15,4

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Di, 17:01

EUR/USD 1,1636 +0,1 0,0008 1,1628 1,1623

EUR/JPY 185,5 +0,1 0,2200 185,28 185,2100

EUR/CHF 0,9152 +0,2 0,0017 0,9135 0,9129

EUR/GBP 0,8659 +0,1 0,0011 0,8648 0,8641

USD/JPY 159,43 +0,1 0,1400 159,29 159,3300

GBP/USD 1,3434 -0,1 -0,0011 1,3445 1,3450

USD/CNY 6,7818 -0,1 -0,0042 6,7860 6,7852

USD/CNH 6,7829 -0,0 -0,0016 6,7845 6,7850

AUS/USD 0,7128 -0,5 -0,0039 0,7167 0,7166

Bitcoin/USD 75.735,90 -0,4 -282,91 76.018,81 76.901,40

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 90,80 -3,3 -3,09 93,89

Brent/ICE 96,71 -2,9 -2,87 99,58

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.436,68 -1,5 -69,33 4.506,01

Silber 73,72 -4,2 -3,23 76,95

Platin 1.912,29 -2,4 -46,30 1.958,59

(Angaben ohne Gewähr)

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

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