MÄRKTE EUROPA/Weiter seitwärts zum "Tag der Entscheidung"

Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--An den europäischen Börsen setzt sich am Dienstagmittag keine einheitliche Tendenz durch. Der Euro-Stoxx-50 tritt auf der Stelle, mit 3.242 Punkten steht er auf dem Schlussstand vom Montag. Bei den Branchenindizes ziehen die Aktien der Banken und der Bau-Unternehmen an, aber auch die Titel der Reisebranche. Dagegen geht es mit den Rohstoff- und Energie-Werten sowie den Aktien der Autobranche nach unten. Während am deutschen Aktienmarkt der DAX um 0,3 Prozent auf 12.812 Punkte nachgibt, zieht der MDAX der zweiten Reihe um 0,1 Prozent an. Damit setzt sich auch am deutschen Aktienmarkt die nun schon seit vielen Monaten etablierte übergeordnete Seitwärtstendenz fort.

Anleger sollten weniger auf mögliche oder bereits verhängte Lockdowns schauen als vielmehr auf die Unterschiede zum Lockdown vom Frühjahr, sagt Felix Herrmann, Anlagestratege bei Blackrock. "Man kann unter dem Strich daher mit einigem Optimismus davon ausgehen, dass das in den vergangenen Monaten gesammelte Wissen der Politik und der Wissenschaft dafür sorgt, dass die wirtschaftlichen Auswirkungen der zweiten Welle bei weitem nicht das Ausmaß der ersten erreichen", zeigt er sich verhalten zuversichtlich.

Daneben sprechen Marktteilnehmer aber auch von einer abwartenden Haltung zum "Tag der Entscheidung", die vor allem die US-Börsen betrifft. Zum einen läuft dort die Frist für eine Einigung über das Fiskalpaket ab. Bei einem Scheitern der Verhandlungen zwischen Republikanern und Demokraten würde ein neues Paket erst nach der Wahl auf den Weg gebracht werden. "Bei der derzeitigen Ruhe könnte es sich um die Ruhe vor dem Sturm handeln", meint Ricardo Evangelista, Analyst vom Brokerhaus Activ-Trades.

Daneben steht es aber auch aus technischer Sicht "spitz auf Knopf". Nun muss sich zeigen, ob viele der großen US-Technologietitel wie Microsoft oder Apple die letzten Tiefststände verteidigen oder unterschreiten. Sollten sie unter die Tiefs fallen, würde sich der jüngste Anstieg als Zwischenerholung entpuppen und die Korrektur fortsetzen, warnt der technische Analyst Marcel Mußler, der deshalb ebenfalls vom "Tag der Entscheidung" spricht.

Im DAX fallen Fresenius Medical Care um 4,7 Prozent und Fresenius um 1,8 Prozent. Dagegen steigen MTU um 4,4 Prozent. In der zweiten Reihe des deutschen Markts gewinnen Fraport knapp 4 und Lufthansa gut 2 Prozent.

Gute Quartalsberichte stützen Einzeltitel

Im Blick stehen auch zahlreiche Unternehmensberichte, die überwiegend positiv am Markt aufgenommen werden. UBS steigen um 3 Prozent. Der bereinigte Vorsteuergewinn ist laut Citigroup 16 Prozent über den Schätzungen ausgefallen. Ursächlich hierfür sei vor allem die starke Entwicklung der Einnahmen, die ebenfalls deutlich über den Prognosen liege. Der Ausblick wird als solide eingestuft. Die Citigroup rechnet mit einer Anhebung der Gewinnprognosen im Markt. Im Fahrwasser von UBS ziehen Deutsche Bank um 1,5 Prozent an.

Die Drittquartalszahlen von Kühne + Nagel unterstreichen laut Bernstein die Stärke des Unternehmens. Drei der Sparten hätten die Gewinnschätzungen übertroffen. Positiv heben die Analysten zudem die gute Entwicklung des Arbeitskapitals sowie des freien Cashflows hervor. Auch sei es dem Unternehmen gelungen, die operativen Kosten in der wichtigen Luft- und Seesparte stabil zu halten. Kühne + Nagel entwickle sich gut in der Covid-Krise, heißt es. Der Kurs legt um 1 Prozent zu.

Logitech machen Satz nach oben

Die Aktie von Reckitt Benckiser gewinnt 1,3 Prozent. Für die Analysten von Jefferies sind die Umsätze im dritten Quartal 13 Prozent oberhalb der Markterwartung ausgefallen. Dies sei auf das anhaltend starke Wachstum bei Hygieneprodukten zurückzuführen. Aber nicht alle Bereiche überzeugten, so stagniere der Umsatz bei Babynahrung. Das Unternehmen habe für 2020 den Ausblick für das Umsatzwachstum auf "zweistellig" angehoben, hier liege der Konsens bisher bei 10,2 Prozent.

Logitech machen einen Sprung um 20 Prozent. Positiv wird an der Börse gesehen, dass der Hersteller von Computer- und Gamingzubehör nach einem guten zweiten Quartal die Prognose angehoben hat. "Mit dem Trend zum Homeoffice hat das Unternehmen momentan eine Sonderkonjunktur", so ein Aktienhändler. Die Gewinnentwicklung sei sensationell und in dem Umfang nicht erwartet worden.

Trotz guter Geschäftszahlen geben Remy Cointreau dagegen 2,8 Prozent an der Pariser Börse nach. Wie die Citigroup anmerkt, habe das Unternehmen erneut die Umsatzerwartungen geschlagen. Die Analysten verweisen auf das solide Geschäft in China und den USA. Dass die Aktie dennoch fällt, dürfte mit der ambitionierten Bewertung der Aktie zu tun haben.

Cashflow bei BMW besser - Jenoptik senkt Prognose

BMW hat im dritten Quartal von der Erholung der Automärkte sowie Kostensenkungen profitiert und bei der Cashflow-Entwicklung positiv überrascht. Der vorläufige freie Cashflow im Segment Automobile beträgt 3,065 Milliarden Euro, er liegt damit deutlich höher als von Analysten prognostiziert. So hatte die Commerzbank zum Beispiel 1,8 Milliarden erwartet. Die BMW-Aktie liegt knapp im Minus.

Jenoptik brechen um 5,5 Prozent ein. Hier belastet, dass das Unternehmen die Umsatzprognose auf 730 bis 750 Millionen Euro nach zuvor 770 bis 790 Millionen Euro gesenkt hat. "Die schwachen Auftragseingänge hatten bereits darauf hingedeutet", so ein Aktienhändler. Die Kosten habe das Unternehmen aber im Griff. So werde die adjustierte EBITDA-Marge für das Gesamtjahr am oberen Rand der Spanne von 14,5 bis 15,0 Prozent erwartet.

Platzierung bei Teamviewer

Westwing machen einen Sprung um knapp 15 Prozent. Der Online-Möbelhändler hat starke Drittquartalszahlen geliefert und den Ausblick angehoben. Der Umsatz ist um 66 Prozent gestiegen. Analysten der Citi hatten mit einem Plus von nur 50 Prozent gerechnet. Die bereinigte EBITDA-Marge zwischen 10 und 11 Prozent ist mehr als doppelt so hoch wie von den Analysten erwartet ausgefallen.

Teamviewer verlieren 7,3 Prozent auf 42,74 Euro. Hier belastet, dass sich Finanzinvestor Permira von einem großen Aktienpaket des Software-Anbieters getrennt hat. 22 Millionen Aktien wurden zu einem Preis von 42,25 Euro je Aktie bei Investoren platziert - ein Anteil von rund 11 Prozent. Mit einem Anteil von 28 Prozent bleibt Permira größter Teamviewer-Aktionär, somit ist mit weiteren Platzierungen zu rechnen.

Sartorius steigen um 2,8 Prozent. Im dritten Quartal hat Sartorius in allen Bereichen die Erwartungen geschlagen, wie ein Marktteilnehmer sagt. Außerdem hat das TecDAX-Unternehmen sowohl das Ziel für den Umsatz als auch die Erwartung an die EBITDA-Marge nach oben genommen.

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 3.243,52 0,03 1,01 -13,39

Stoxx-50 2.902,33 -0,27 -7,89 -14,71

DAX 12.814,39 -0,31 -40,27 -3,28

MDAX 27.848,67 0,12 33,32 -1,64

TecDAX 3.135,05 -0,54 -16,93 3,98

SDAX 12.650,87 -0,28 -35,09 1,11

FTSE 5.905,86 0,36 21,21 -21,98

CAC 4.953,52 0,22 10,90 -17,14

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite -0,62 0,01 -0,86

US-Zehnjahresrendite 0,78 0,01 -1,90

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:42 Uhr Mo, 17:02 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1815 +0,40% 1,1773 1,1783 +5,3%

EUR/JPY 124,75 +0,55% 124,23 124,27 +2,3%

EUR/CHF 1,0722 +0,08% 1,0716 1,0716 -1,2%

EUR/GBP 0,9122 +0,33% 0,9093 0,9066 +7,8%

USD/JPY 105,59 +0,15% 105,51 105,47 -2,9%

GBP/USD 1,2952 +0,08% 1,2949 1,2997 -2,3%

USD/CNH (Offshore) 6,6741 -0,08% 6,6746 6,6736 -4,2%

Bitcoin

BTC/USD 11.815,76 +0,55% 11.786,75 11.647,25 +63,9%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 40,96 40,83 +0,3% 0,13 -28,0%

Brent/ICE 42,72 42,62 +0,2% 0,10 -30,3%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.905,66 1.904,30 +0,1% +1,36 +25,6%

Silber (Spot) 24,62 24,53 +0,4% +0,10 +37,9%

Platin (Spot) 863,23 863,95 -0,1% -0,73 -10,6%

Kupfer-Future 3,11 3,08 +0,8% +0,02 +9,9%

