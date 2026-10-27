MÄRKTE EUROPA/Wenig bewegt - Mercedes-Benz unter Druck

27.10.26 10:22 Uhr

DOW JONES--Nach den Kursgewinnen zu Wochenbeginn sind die europäischen Börsen am Dienstag mit leichten Abgaben gestartet. Im Handel ist von Zurückhaltung die Rede. Mit geldpolitischen Entscheidungen von Bank of Japan, US-Notenbank sowie EZB sowie Geschäftszahlen von Amazon, Alphabet und Microsoft habe die laufende Woche viel zu bieten. Die Geschäftszahlen der Technologie-Giganten werden vor allem mit Blick auf die Nachhaltigkeit des KI-Investitionsbooms an der Börse geprüft werden. Auch die israelischen Parlamentswahlen könnten mit Blick auf die weitere Iran-Politik von Relevanz für die Märkte werden, heißt es.

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Der DAX stagniert bei 25.400 Punkten, für den Euro-Stoxx-50 geht es um 0,1 Prozent nach unten. An den Anleihemärkten ist es am Morgen ruhig. Der Brent-Ölpreis zieht leicht an auf 116,67 Dollar das Fass und bleibt damit auf einem für die Börsen sehr hohen Niveau.

Angesichts der anhaltend hohen Energiepreise und der wachsenden Inflationsrisiken werden Anleger jedes Wort der Notenbanker auf die Goldwaage legen. "Die entscheidende Frage lautet, wie weit die Währungshüter bei der Inflationsbekämpfung gehen müssen, ohne die ohnehin fragile Konjunktur zusätzlich zu belasten", heißt es bei CMC. Es wird erwartet, dass sowohl die Fed als auch die EZB die Leitzinsen bestätigen werden, im Fokus wird daher der Ausblick stehen.

Das organische Umsatzwachstum bei Beiersdorf hat die Erwartungen im dritten Quartal verfehlt. Die Geschäftszahlen von Beiersdorf zeigten, wie stark die Konsumzurückhaltung inzwischen auf die Unternehmen durchschlage, heißt es bei CMC. Der ausbleibende organische Umsatzanstieg sei ein Warnsignal für die gesamte Konsumgüterbranche. Beiersdorf verlieren 4,1 Prozent, für das Henkel-Papier geht es im Gefolge um 1,7 Prozent nach unten.

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Mercedes-Benz kassiert wegen eines zunehmend schwierigeren Marktumfeldes in China und höherer Kosten im Schlussquartal den Margenausblick für dieses Jahr. Mercedes-Benz Cars erwartet nun eine bereinigte Umsatzrendite von 2 bis 3 Prozent. Bisher hatte der DAX-Konzern 3 bis 5 Prozent in Aussicht gestellt. Das EBIT der Mercedes-Benz Group werde nun auf dem Niveau des Vorjahres erwartet - bisher hatten die Stuttgarter einen Wert deutlich über dem Niveau des Vorjahres in Aussicht gestellt. Der Kurs stürzt um 5,4 Prozent ab.

Besser läuft es offenbar bei Porsche AG (+2,2%). Der Sportwagenbauer hat nach Einschätzung von JP Morgan solide Drittquartalszahlen vorgelegt. Preissetzung und Produktmix untermauerten die Ertragsstärke. Porsche habe die Gesamtjahresprognose in einem herausfordernden Marktumfeld bekräftigt - wobei die Prognose für die Netto-Cashflow-Marge im Segment Automotive nach dem Verkauf der Anteile an Bugatti/Rimac im September angehoben worden sei.

Im Technologiebereich erholen sich Siemens Energy weiter mit Aufschlägen von 1,6 Prozent, Infineon gewinnen 1 Prozent und SAP 0,9 Prozent. Dagegen brechen Suss nach einer Gewinnwarnung um 11,4 Prozent ein. Ursächlich sind eine Verlagerung der Fertigung in Garching sowie Umsatzverschiebungen. Der Anlagenbauer der Halbleiterindustrie rechnet nun für 2026 mit einem Umsatz von 405 bis 425 Millionen Euro sowie einer EBIT-Marge von 5 bis 7 Prozent und bleibt damit klar unter den Markterwartungen.

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Cancom hat - aus Sicht der Deutschen Bank überraschend - den Mittelwert der Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2026 um 6 Prozent gesenkt. Dies spiegele im Wesentlichen längere Entscheidungsprozesse der Kunden sowie Projektverzögerungen wider, während die Zielmarken für das EBITDA und EBITA unverändert aufrechterhalten worden seien. Cancom verlieren 4,4 Prozent.

Der Finanzdienstleister Hypoport (+3,8%) hat in den ersten neun Monaten des Jahres 2026 dank eines soliden dritten Quartals bei Rohertrag und operativem Ergebnis zulegen können. Das EBIT kletterte im Zeitraum Januar bis September um rund 27,5 Prozent auf 30,1 Millionen Euro nach 23,6 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum.

Ceconomy, die Muttergesellschaft von Media Markt und Saturn, hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 2025/26 das angepeilte Ziel eines bereinigten operativen Gewinns (bereinigtes EBIT) von 500 Millionen Euro leicht übertroffen. Die Aktie verliert 0,2 Prozent.

Barclays spricht mit Blick auf die Geschäftszahlen der HSBC von einem durchwachsenen Quartal. Der Fokus dürfte auf den verfehlten Markterwartungen beim Zinsüberschuss im Bankgeschäft und im Wealth-Bereich liegen sowie auf der nur bestätigten Prognose, die eine schwächere Run-Rate für den Zinsüberschuss bis ins Jahr 2027 impliziere. Die Aktie bricht in London um 7 Prozent ein.

Die Drittquartalszahlen von Novartis (+1,7%) sind besser als erwartet ausgefallen. Das bereinigte Ergebnis je Aktie lag laut JP Morgan mit 2,46 Dollar rund 7 Prozent über der Konsenserwartung, während der Umsatz den Markterwartungen entsprach. Die daraus resultierende Bruttomarge habe mit 83,7 Prozent die Erwartung der Analysten um 70 Basispunkte geschlagen.

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Index zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 6.112,39 -0,1 -3,84 6.116,23 5,6

Stoxx-50 5.344,23 -0,2 -9,84 5.354,07 8,7

DAX 25.399,90 -0,0 -10,94 25.410,84 3,7

MDAX 30.157,08 -0,4 -130,60 27.039,42 -1,5

TecDAX 4.063,49 +0,2 7,02 3.091,28 12,2

SDAX 18.286,06 -0,3 -46,71 13.062,07 6,5

FTSE 10.687,52 -0,7 -79,81 10.767,33 7,6

CAC 7.846,85 -0,0 -0,47 7.847,32 -3,7

SMI 14.560,82 +0,2 21,87 14.538,95 9,7

ATX 6.351,50 +1,3 81,24 6.270,26 19,2

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mo, 18:48

EUR/USD 1,1140 -0,3 -0,0032 1,1172 1,1191

EUR/JPY 175,77 -0,1 -0,2100 175,98 176,1900

EUR/CHF 0,9235 -0,1 -0,0010 0,9245 0,9251

EUR/GBP 0,8365 -0,1 -0,0009 0,8374 0,8379

USD/JPY 157,75 +0,2 0,2500 157,5 157,4100

GBP/USD 1,3315 -0,2 -0,0024 1,3339 1,3353

USD/CNY 6,6675 -0,0 -0,0025 6,6700 6,6700

USD/CNH 6,6673 0,0 -0,0003 6,6676 6,6675

AUS/USD 0,7024 +0,1 0,0008 0,7016 0,7022

Bitcoin/USD 79.709,09 -0,1 -37,32 79.746,41 80.077,46

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 102,04 +0,3 0,28 101,76

Brent/ICE 115,81 0,0 0,00 115,81

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 3.997,92 -0,5 -18,39 4.016,31

Silber 53,17 -1,4 -0,76 53,93

Platin 1.501,85 -1,6 -25,12 1.526,97

(Angaben ohne Gewähr)

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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/flf

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October 27, 2026 05:23 ET (09:23 GMT)