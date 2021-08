MÄRKTE EUROPA/Wenig verändert - Adva haussieren mit Adtran-Gebot

FRANKFURT (Dow Jones)--Europas Börsen zeigen sich am Montagnachmittag mit minimalem Plus. Gesprächsthema ist weiter die Rede von US-Notenbank-Chef Jerome Powell vom Freitag, wonach sich die Geldpolitik der Fed nur langsam ändern dürfte. Powell betonte die Entkoppelung des Zurückfahrens der Anleihekäufe von Zinserhöhungen. "Damit wird weiter Geld in die Märkte gepumpt, wenn auch etwas langsamer als bisher", so ein Fondsmanager. "Auch wenn Zwischenkorrekturen immer möglich seien: Ein Ende der Hausse in den verschiedenen Asset-Klassen sei nicht in Sicht.

Feiertag in London

Bei der Commerzbank halten die Ökonomen einen Beschluss für die Rückführung der Anleihekäufe der US-Notenbank auch im September noch für eher unwahrscheinlich. Angesichts des Feiertags in London und des Wegbleibens vieler Anleger verläuft das Geschäft in ruhigen Bahnen. Die August-Daten zu den deutschen Verbraucherpreisen lagen im Rahmen der Erwartungen und setzen keine Akzente. Der DAX legt um 0,1 Prozent zu auf 15.860 Zähler, der Euro-Stoxx-50 gewinnt 0,1 Prozent auf 4.195 Punkte.

Adva Optical haussieren mit Aufschlägen von 14 Prozent auf 14,70 Euro. Adtran will Adva für 14,98 Euro je Anteilschein übernehmen, wie am Mittwochnachmittag bestätigt wurde. Zuvor hatte Bloomberg unter Berufung auf eine informierte Person über entsprechende Pläne berichtet. Mit dem Unternehmenszusammenschluss entstehe ein stärkeres und profitableres Unternehmen, das vom beispiellosen Investitionszyklus im Glasfaserausbau, einem größeren adressierbaren Markt und einer höheren Leistungsfähigkeit profitieren werde.

Im DAX tut sich auch bei den Einzelwerten sehr wenig. Nur Covestro legen mit 3,2 Prozent etwas stärker zu. Deutlichere Kursbewegungen gibt es bei den Nebenwerten. So geben die Aktien von Encavis um 2,9 Prozent nach. Der Windparkbetreiber hat zwei Wandelanleihen gekündigt. Dadurch erhöht sich die Zahl ausstehender Aktien, was eine Gewinnverwässerung zur Folge hat.

Das in der Corona-Pandemie gestiegene Bedürfnis nach mehr Bewegungsfreiheit im Urlaub sorgt für gute Geschäfte beim Wohnmobilbauer Knaus Tabbert, der die Produktionskapazitäten verdoppeln will bis 2025. Der Umsatz soll dadurch bis auf 2 Milliarden Euro gesteigert werden. Die Aktien feiern dies mit einem Plus von 7,8 Prozent. Flatexdegiro legen nach einer Split-Ankündigung 3,8 Prozent zu. Der Broker will die Aktien im Verhältnis 1:4 aufteilen.

Versicherer schwächer mit Hurrikan "Ida"

Der Stoxx-Sektor der Versicherer ist mit einem Minus von 0,6 Prozent einer der schwächsten in Europa. "Die Schäden dieses Jahr sind wohl deutlich größer als zu den Erneuerungsrunden im April angenommen", sagt Heino Ruland von Ruland Research. Nach den Bränden in Südeuropa, der Hochwasserkatastrophe in Mitteleuropa und dem Erdbeben in Haiti führe nun der Hurrikan "Ida" zu größeren Schäden in Louisiana. Der als "extrem gefährlich" eingestufte Hurrikan hat die gesamte Stromversorgung der Metropole New Orleans lahmgelegt.

