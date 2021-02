MÄRKTE EUROPA/Wenig verändert - Berichtssaison setzt Impulse

FRANKFURT (Dow Jones)--Europas Börsen notieren am Mittwochmittag wenig verändert. Am fundamentalen Gesamtbild hat sich nicht viel geändert. In Deutschland richtet sich der Fokus außerdem auf den Corona-Gipfel. Dass Bund und Länder die derzeitigen Maßnahmen verlängern, scheint den Marktstrategen der Helaba gewiss. Spannend werde jedoch sein, ob bereits ab dem 15. Februar ein schrittweises Hochfahren durch die Öffnung von Schulen beschlossen wird oder erst ab März. Für eine Öffnung des Einzelhandels erscheine es noch zu früh.

Der DAX verliert 0,1 Prozent auf 14.004 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es um 0,1 Prozent auf 3.663 nach oben. Bei Einzelaktien macht die Berichtssaison die Musik. Thyssenkrupp gewinnen 7,4 Prozent, der Stahl- und Industriekonzern kehrte im ersten Geschäftsquartal operativ in die schwarzen Zahlen zurück und erhöhte zudem die Jahresprognose. Angesichts verbesserter Nachfrage im Werkstoffgeschäft und bei Fahrzeugkomponenten wird nun bei hoch einstelligem Wachstum ein nahezu ausgeglichenes bereinigtes EBIT für 2020/21 erwartet.

Ein Kurseinbruch der australischen Tochter Cimic belastet Hochtief, für die Aktie geht es um 4 Prozent nach unten. Cimic brachen in Sydney um 17 Prozent ein. Der Baukonzern ist zwar im vergangenen Jahr in die Gewinnzone zurückgekehrt. Im Ausblick prognostiziert Cimic aber schon wieder einen Gewinnrückgang um 50 Prozent, was den Kurs belastete.

Heidelberger Druck hebt Margenziel an

Heidelberger Druckmaschinen haussieren mit plus 20,8 Prozent. Positiv wird an der Börse die Anhebung der EBITDA-Marge ohne Restrukturierungsergebnis auf rund 7 Prozent gewertet. Aber auch die Aussage zum Geschäft mit "Wallboxen" bestätigt die Einschätzung an der Börse. Vorstandschef Rainer Hundsdörfer stimmt die hohe Nachfrage nach Ladestationen für die Elektromobilität optimistisch für die Zukunft.

Für die Aktie von Grenke geht es um 18,2 Prozent nach oben. Hier hat sich der Aufsichtsratschef Ernst-Moritz Lipp mit einem Brief an die Investoren gerichtet und betont, dass die bekannt gewordene Kritik an der Internen Revision und der Compliance keine unmittelbare Auswirkungen auf die Bilanz oder die Gewinn- und Verlustrechnung des Unternehmens habe. Dies hatte zu Beginn der Woche für einen Kursabsturz in der Aktie geführt.

Leoni steigen um 12,1 Prozent. Am Vorabend hatte der österreichische Motorrad-Hersteller Pierer mitgeteilt, dass er seinen Leoni-Anteil auf gut 10 Prozent ausgebaut hat, der Wert des Investments liegt auf aktuellem Kursniveau bei rund 42 Millionen Euro. Die Entwicklung in der Aktie gibt Pierer recht", so ein Marktteilnehmer mit Blick auf den Kurs der Aktie, der sich seit Jahresbeginn nahezu verdoppelt hat. Es sei nicht auszuschließen, dass Pierer weiter aufstocke, was den Aktienkurs stützen sollte.

Der Nettogewinn der Societe Generale (3,3 Prozent) hebt sich laut der Citigroup deutlich positiv von den Konsenserwartungen ab. Auf bereinigter Basis sei dies auf höhere Einnahmen und geringere Rückstellungen zurückzuführen, was teilweise durch über den Erwartungen liegende Kosten neutralisiert worden sei. Die Kernkapitalquote sei um 30 Basispunkte auf 13,4 Prozent gestiegen und liege damit über den Konsenserwartungen.

Die französische Vermögensverwaltung Amundi (plus 3 Prozent) hat, wie ein Großteil der Wettbewerber, ein starkes Schlussquartal 2020 hingelegt. Das Unternehmen will zudem eine höher als erwartete Dividende ausschütten. Der Wermutstropfen sei allenfalls die Entwicklung der Assets under Management.

Ausblick von Moeller-Maersk kommt nicht gut an

Nach einem konservativen Ausblick geht es für die Papiere von Moeller-Maersk um 6,6 Prozent nach unten. "Die Zahlen sind zwar okay, aber der Ausblick ist schwach", sagt ein Händler. Mit 8,5 bis 10,5 Milliarden Dänischen Kronen liege der EBITDA-Ausblick am unteren Rand der Prognose von 10,5 Milliarden Kronen.

Der Bezahldienstleister Adyen (plus 9,2 Prozent) hat im zweiten Halbjahr 2020 dank höherer Umsätze und Zahlungsvolumina mehr verdient und sein langfristiges Margenziel angehoben.

Der vorsichtige Ausblick von Heineken könnte das kurzfristige Kurspotenzial begrenzen, so die Einschätzung der Citi-Analysten. Die langfristigen Vorzüge hätten sich dagegen noch verstärkt. Das Brauereiunternehmen rechne mit einem schwierigen ersten Halbjahr 2021, die Erholung im zweiten Halbjahr dürfte nur allmählich vonstatten gehen. Citi erwartet Senkungen der Marktschätzungen. Für die Heineken-Aktie geht es an der Börse Amsterdam um 1,6 Prozent nach unten.

===

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 3.661,41 0,01 0,28 3,06

Stoxx-50 3.183,94 0,30 9,44 2,43

DAX 13.996,17 -0,11 -15,63 2,02

MDAX 32.262,56 0,02 5,67 4,76

TecDAX 3.502,72 0,14 4,81 9,02

SDAX 15.475,42 -0,13 -19,50 4,81

FTSE 6.550,73 0,29 19,17 1,10

CAC 5.685,61 -0,10 -5,93 2,42

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite -0,44 0,01 -0,68

US-Zehnjahresrendite 1,17 0,01 -1,51

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:27 Uhr Di, 17:29 Uhr % YTD

EUR/USD 1,2125 +0,06% 1,2127 1,2096 -0,7%

EUR/JPY 127,02 +0,24% 126,81 126,58 +0,7%

EUR/CHF 1,0802 -0,11% 1,0810 1,0809 -0,1%

EUR/GBP 0,8763 -0,10% 0,8779 0,8773 -1,9%

USD/JPY 104,75 +0,18% 104,54 104,66 +1,4%

GBP/USD 1,3838 +0,16% 1,3823 1,3787 +1,3%

USD/CNH (Offshore) 6,4256 +0,08% 6,4265 6,4243 -1,2%

Bitcoin

BTC/USD 46.609,75 -0,62% 46.277,75 46.394,00 +60,4%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 58,65 58,36 +0,5% 0,29 +20,6%

Brent/ICE 61,50 61,09 +0,7% 0,41 +18,9%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.842,53 1.838,90 +0,2% +3,63 -2,9%

Silber (Spot) 27,29 27,30 -0,0% -0,01 +3,4%

Platin (Spot) 1.220,93 1.181,23 +3,4% +39,70 +14,1%

Kupfer-Future 3,77 3,72 +1,3% +0,05 +7,1%

===

